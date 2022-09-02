https://ria.ru/20220902/ukraina-1813963765.html
Российские войска взломали эшелонированную оборону националистов в Донбассе
Российские войска взломали эшелонированную оборону националистов в Донбассе - РИА Новости, 02.09.2022
Российские войска взломали эшелонированную оборону националистов в Донбассе
Российские войска при поддержке сил ДНР и ЛНР прорвали оборону ВСУ в Донбассе, сообщил министр обороны Сергей Шойгу на селекторном совещании в военном... РИА Новости, 02.09.2022
2022-09-02T12:04
2022-09-02T12:04
2022-09-02T14:04
специальная военная операция на украине
безопасность
вооруженные силы украины
донецкая народная республика
россия
сергей шойгу
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МОСКВА, 2 сен — РИА Новости. Российские войска при поддержке сил ДНР и ЛНР прорвали оборону ВСУ в Донбассе, сообщил министр обороны Сергей Шойгу на селекторном совещании в военном ведомстве.При отступлении украинская армия оставила большое количество оружия и раненых. Шойгу подчеркнул, что всем пострадавшим российские военные медики оказали квалифицированную медицинскую помощь.По его словам, за август удалось уничтожить 174 штаба управления бригадного и батальонного звеньев ВСУ и более 600 единиц тяжелого вооружения и артиллерийских систем, преимущественно западного производства."На фоне высоких потерь ВСУ отмечается снижение притока иностранных наемников. С начала спецоперации их число сократилось более чем в три с половиной раза, почти три тысячи (2831) боевиков уничтожено. Продолжим освобождение Донбасса и создание условий, гарантирующих безопасность Российской Федерации", — рассказал Шойгу.Россия с 24 февраля проводит военную спецоперацию по денацификации и демилитаризации Украины. Владимир Путин назвал ее конечной целью освобождение Донбасса и создание условий, гарантирующих безопасность самой России.
https://ria.ru/20220902/magate-1813919650.html
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РИА Новости
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
безопасность, вооруженные силы украины, донецкая народная республика, россия, сергей шойгу
Специальная военная операция на Украине, Безопасность, Вооруженные силы Украины, Донецкая Народная Республика, Россия, Сергей Шойгу
12:04 02.09.2022 (обновлено: 14:04 02.09.2022)
Российские войска взломали эшелонированную оборону националистов в Донбассе
Глава Минобороны России Шойгу заявил о взломе эшелонированной обороны ВСУ в Донбассе
МОСКВА, 2 сен — РИА Новости. Российские войска при поддержке сил ДНР и ЛНР прорвали оборону ВСУ в Донбассе, сообщил министр обороны Сергей Шойгу на селекторном совещании в военном ведомстве.
"За последние две недели Вооруженные силы России совместно с подразделениями народных милиций Луганской и Донецкой народных республик взяли под контроль крупный узел обороны ВСУ в населенном пункте Пески. Взломана эшелонированная и подготовленная в инженерном отношении оборона националистов", — сказал он.
При отступлении украинская армия оставила большое количество оружия и раненых. Шойгу подчеркнул, что всем пострадавшим российские военные медики оказали квалифицированную медицинскую помощь.
По его словам, за август удалось уничтожить 174 штаба управления бригадного и батальонного звеньев ВСУ и более 600 единиц тяжелого вооружения и артиллерийских систем, преимущественно западного производства.
"На фоне высоких потерь ВСУ отмечается снижение притока иностранных наемников. С начала спецоперации их число сократилось более чем в три с половиной раза, почти три тысячи (2831) боевиков уничтожено. Продолжим освобождение Донбасса и создание условий, гарантирующих безопасность Российской Федерации", — рассказал Шойгу.
Россия с 24 февраля проводит военную спецоперацию по денацификации и демилитаризации Украины. Владимир Путин назвал ее конечной целью освобождение Донбасса
и создание условий, гарантирующих безопасность самой России.