https://ria.ru/20220902/ukraina-1813963765.html

Российские войска взломали эшелонированную оборону националистов в Донбассе

Российские войска взломали эшелонированную оборону националистов в Донбассе - РИА Новости, 02.09.2022

Российские войска взломали эшелонированную оборону националистов в Донбассе

Российские войска при поддержке сил ДНР и ЛНР прорвали оборону ВСУ в Донбассе, сообщил министр обороны Сергей Шойгу на селекторном совещании в военном... РИА Новости, 02.09.2022

2022-09-02T12:04

2022-09-02T12:04

2022-09-02T14:04

специальная военная операция на украине

безопасность

вооруженные силы украины

донецкая народная республика

россия

сергей шойгу

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МОСКВА, 2 сен — РИА Новости. Российские войска при поддержке сил ДНР и ЛНР прорвали оборону ВСУ в Донбассе, сообщил министр обороны Сергей Шойгу на селекторном совещании в военном ведомстве.При отступлении украинская армия оставила большое количество оружия и раненых. Шойгу подчеркнул, что всем пострадавшим российские военные медики оказали квалифицированную медицинскую помощь.По его словам, за август удалось уничтожить 174 штаба управления бригадного и батальонного звеньев ВСУ и более 600 единиц тяжелого вооружения и артиллерийских систем, преимущественно западного производства."На фоне высоких потерь ВСУ отмечается снижение притока иностранных наемников. С начала спецоперации их число сократилось более чем в три с половиной раза, почти три тысячи (2831) боевиков уничтожено. Продолжим освобождение Донбасса и создание условий, гарантирующих безопасность Российской Федерации", — рассказал Шойгу.Россия с 24 февраля проводит военную спецоперацию по денацификации и демилитаризации Украины. Владимир Путин назвал ее конечной целью освобождение Донбасса и создание условий, гарантирующих безопасность самой России.

https://ria.ru/20220902/magate-1813919650.html

https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html

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Ольга Фомченкова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

безопасность, вооруженные силы украины, донецкая народная республика, россия, сергей шойгу