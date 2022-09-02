https://ria.ru/20220902/ukraina-1813889026.html

Рассекреченные документы показали, как СБУ боролась с двойным гражданством

Рассекреченные документы показали, как СБУ боролась с двойным гражданством - РИА Новости, 02.09.2022

Рассекреченные документы показали, как СБУ боролась с двойным гражданством

Служба безопасности Украины проводила спецоперации, включая публикацию заказных статей, с целью предотвратить получение украинцами гражданства других стран —... РИА Новости, 02.09.2022

2022-09-02T03:06

2022-09-02T03:06

2022-09-02T03:33

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ХЕРСОН, 2 сен — РИА Новости. Служба безопасности Украины проводила спецоперации, включая публикацию заказных статей, с целью предотвратить получение украинцами гражданства других стран — Венгрии, Румынии, Польши и России, свидетельствуют оказавшиеся в распоряжении РИА Новости секретные документы херсонского отделения СБУ, брошенные при бегстве ее сотрудников после начала спецоперации."Наиболее опасными тенденции заключаются в получении украинскими гражданами паспортов соседних стран, которые потенциально могут претендовать на части территории нашего государства: Российская Федерация, Румыния, Венгрия, Польша", — говорится в документе.В рапорте "О необходимости проведения негласного общего профилактического мероприятия" от 2 апреля 2020 года высказывается серьезная обеспокоенность в связи с желанием украинских граждан получать паспорта иностранных государств, преимущественно европейских.Как утверждается в документах, "заинтересованная иностранная сторона, планируя деструктивно-подрывную деятельность, рассчитывает на таких граждан как на лояльных сторонников собственной агрессивной политики и движущую силу разнообразных псевдодемократических процессов, в первую очередь референдумов про самоопределение территориальных субъектов".Для борьбы с такого рода настроениями в среде жителей украинских приграничных регионов сотрудники СБУ провели "спецмероприятия", в частности, опубликована заказная статья в издании "ШоТам.in.ua" под названием "Гражданство как основа государственности". В ней утверждалось, что двойное гражданство на сложившемся этапе развития Украины "несет значительную угрозу" национальной безопасности страны и ее консолидации.Также в публикации заявляли, что Россия, Венгрия и Румыния провоцируют получение жителями приграничных регионов Украины паспортов этих государств, а второе гражданство в тексте назвали инструментом для дестабилизации и создания социального напряжения в приграничных областях.Ранее РИА Новости распространило документы СБУ об использовании украинских журналистов и блогеров для реализации оперативных задач, в частности, по дискредитации лидеров движения крымских татар, лояльных киевскому режиму, а также по противодействию тенденции роста желающих получить российское гражданство. Материалы в интересах силовиков выходили в популярном украинском издании "Цензор.НЕТ", а также на известных блогерских платформах "Энигма" и "Телеграф".Случаи использования СМИ в своих целях спецслужбами Украины, которая декларирует принципы независимости прессы, нередки: в частности, ранее о сотрудничестве с ними заявлял известный украинский журналист Дмитрий Гордон, а его коллега Аркадий Бабченко принимал участие в "спецоперации" СБУ с фейковым "убийством".

https://ria.ru/20220830/ukraina-1813277266.html

https://ria.ru/20220827/verbovka-1812459172.html

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в мире, украина, россия, венгрия, служба безопасности украины