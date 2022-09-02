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Рассекреченные документы показали, как СБУ боролась с двойным гражданством - РИА Новости, 02.09.2022
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Рассекреченные документы показали, как СБУ боролась с двойным гражданством
Рассекреченные документы показали, как СБУ боролась с двойным гражданством - РИА Новости, 02.09.2022
Рассекреченные документы показали, как СБУ боролась с двойным гражданством
Служба безопасности Украины проводила спецоперации, включая публикацию заказных статей, с целью предотвратить получение украинцами гражданства других стран —... РИА Новости, 02.09.2022
2022-09-02T03:06
2022-09-02T03:33
в мире
украина
россия
венгрия
служба безопасности украины
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ХЕРСОН, 2 сен — РИА Новости. Служба безопасности Украины проводила спецоперации, включая публикацию заказных статей, с целью предотвратить получение украинцами гражданства других стран — Венгрии, Румынии, Польши и России, свидетельствуют оказавшиеся в распоряжении РИА Новости секретные документы херсонского отделения СБУ, брошенные при бегстве ее сотрудников после начала спецоперации."Наиболее опасными тенденции заключаются в получении украинскими гражданами паспортов соседних стран, которые потенциально могут претендовать на части территории нашего государства: Российская Федерация, Румыния, Венгрия, Польша", — говорится в документе.В рапорте "О необходимости проведения негласного общего профилактического мероприятия" от 2 апреля 2020 года высказывается серьезная обеспокоенность в связи с желанием украинских граждан получать паспорта иностранных государств, преимущественно европейских.Как утверждается в документах, "заинтересованная иностранная сторона, планируя деструктивно-подрывную деятельность, рассчитывает на таких граждан как на лояльных сторонников собственной агрессивной политики и движущую силу разнообразных псевдодемократических процессов, в первую очередь референдумов про самоопределение территориальных субъектов".Для борьбы с такого рода настроениями в среде жителей украинских приграничных регионов сотрудники СБУ провели "спецмероприятия", в частности, опубликована заказная статья в издании "ШоТам.in.ua" под названием "Гражданство как основа государственности". В ней утверждалось, что двойное гражданство на сложившемся этапе развития Украины "несет значительную угрозу" национальной безопасности страны и ее консолидации.Также в публикации заявляли, что Россия, Венгрия и Румыния провоцируют получение жителями приграничных регионов Украины паспортов этих государств, а второе гражданство в тексте назвали инструментом для дестабилизации и создания социального напряжения в приграничных областях.Ранее РИА Новости распространило документы СБУ об использовании украинских журналистов и блогеров для реализации оперативных задач, в частности, по дискредитации лидеров движения крымских татар, лояльных киевскому режиму, а также по противодействию тенденции роста желающих получить российское гражданство. Материалы в интересах силовиков выходили в популярном украинском издании "Цензор.НЕТ", а также на известных блогерских платформах "Энигма" и "Телеграф".Случаи использования СМИ в своих целях спецслужбами Украины, которая декларирует принципы независимости прессы, нередки: в частности, ранее о сотрудничестве с ними заявлял известный украинский журналист Дмитрий Гордон, а его коллега Аркадий Бабченко принимал участие в "спецоперации" СБУ с фейковым "убийством".
https://ria.ru/20220830/ukraina-1813277266.html
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в мире, украина, россия, венгрия, служба безопасности украины
В мире, Украина, Россия, Венгрия, Служба безопасности Украины
03:06 02.09.2022 (обновлено: 03:33 02.09.2022)
 
Рассекреченные документы показали, как СБУ боролась с двойным гражданством

СБУ боролась с получением украинцами паспортов Венгрии, Польши, Румынии и России

© РИА Новости / Алексей Майшев / Перейти в фотобанкПаспорт
Паспорт - РИА Новости, 1920, 02.09.2022
© РИА Новости / Алексей Майшев
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ХЕРСОН, 2 сен — РИА Новости. Служба безопасности Украины проводила спецоперации, включая публикацию заказных статей, с целью предотвратить получение украинцами гражданства других стран — Венгрии, Румынии, Польши и России, свидетельствуют оказавшиеся в распоряжении РИА Новости секретные документы херсонского отделения СБУ, брошенные при бегстве ее сотрудников после начала спецоперации.
"Наиболее опасными тенденции заключаются в получении украинскими гражданами паспортов соседних стран, которые потенциально могут претендовать на части территории нашего государства: Российская Федерация, Румыния, Венгрия, Польша", — говорится в документе.
В рапорте "О необходимости проведения негласного общего профилактического мероприятия" от 2 апреля 2020 года высказывается серьезная обеспокоенность в связи с желанием украинских граждан получать паспорта иностранных государств, преимущественно европейских.
Как утверждается в документах, "заинтересованная иностранная сторона, планируя деструктивно-подрывную деятельность, рассчитывает на таких граждан как на лояльных сторонников собственной агрессивной политики и движущую силу разнообразных псевдодемократических процессов, в первую очередь референдумов про самоопределение территориальных субъектов".
Для борьбы с такого рода настроениями в среде жителей украинских приграничных регионов сотрудники СБУ провели "спецмероприятия", в частности, опубликована заказная статья в издании "ШоТам.in.ua" под названием "Гражданство как основа государственности". В ней утверждалось, что двойное гражданство на сложившемся этапе развития Украины "несет значительную угрозу" национальной безопасности страны и ее консолидации.
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Также в публикации заявляли, что Россия, Венгрия и Румыния провоцируют получение жителями приграничных регионов Украины паспортов этих государств, а второе гражданство в тексте назвали инструментом для дестабилизации и создания социального напряжения в приграничных областях.
Ранее РИА Новости распространило документы СБУ об использовании украинских журналистов и блогеров для реализации оперативных задач, в частности, по дискредитации лидеров движения крымских татар, лояльных киевскому режиму, а также по противодействию тенденции роста желающих получить российское гражданство. Материалы в интересах силовиков выходили в популярном украинском издании "Цензор.НЕТ", а также на известных блогерских платформах "Энигма" и "Телеграф".
Случаи использования СМИ в своих целях спецслужбами Украины, которая декларирует принципы независимости прессы, нередки: в частности, ранее о сотрудничестве с ними заявлял известный украинский журналист Дмитрий Гордон, а его коллега Аркадий Бабченко принимал участие в "спецоперации" СБУ с фейковым "убийством".
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