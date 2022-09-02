https://ria.ru/20220902/transplantatsiya-1813983459.html

В Красноярске появится центр трансплантации костного мозга для детей

В Красноярске появится центр трансплантации костного мозга для детей - РИА Новости, 02.09.2022

В Красноярске появится центр трансплантации костного мозга для детей

Единственный за Уралом центр трансплантации костного мозга для детей, который позволит проводить до 40 операций в год, оборудуют в Красноярске на базе... РИА Новости, 02.09.2022

2022-09-02T12:47

2022-09-02T12:47

2022-09-02T12:47

александр усс

красноярск

общество

урал

россия

красноярский край

дети

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КРАСНОЯРСК, 2 сен - РИА Новости. Единственный за Уралом центр трансплантации костного мозга для детей, который позволит проводить до 40 операций в год, оборудуют в Красноярске на базе перинатального центра, сообщает пресс-служба губернатора.По ее данным, глава региона Александр Усс лично обращался к председателю правительства России с инициативой о выделении дополнительных средств из федерального бюджета. Теперь в Красноярске будет действовать единственный центр детской трансплантологии за Уралом, где кроме красноярцев смогут лечиться и дети из других регионов."Правительство РФ выделило 86 млн рублей из резервного фонда на закупку оборудования для отделения трансплантации гемопоэтических стволовых клеток Красноярского краевого Центра Охраны материнства и детства (Перинатального центра). Софинансирование из краевого бюджета составило 70 млн рублей, приобретение оборудования на эти средства уже началось", - говорится в сообщении.Отделение будет оснащено современной медицинской техникой – автоматическим гематологическим анализатором, проточным цитофлуориметром, системой для криоконсервирования клеток крови, наркозно-дыхательным и другим оборудованием. Это позволит оказывать высокотехнологичную помощь детям, страдающим тяжелыми формами заболеваний крови."Мощности отделения позволят проводить до 40 трансплантаций костного мозга в год. Здесь обустроено пять стерильных боксов и две палаты интенсивной терапии, все рассчитано на одновременное пребывание пяти пациентов с возможностью проживания ухаживающих за больными", - сообщает пресс-служба.В среднем пациенту потребуется находиться в отделении около четырех недель, после чего ребенка выписывают под наблюдение на дневной или круглосуточный стационар. Сейчас трансплантацию костного мозга детям из Красноярского края и других регионов Сибири проводят в медицинских центрах Москвы и Санкт-Петербурга.

https://ria.ru/20220823/razvitie-1811563654.html

https://ria.ru/20220829/sotrudnichestvo-1812962835.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Владимир Лаврентьев

александр усс, красноярск, общество, урал, россия, красноярский край, дети