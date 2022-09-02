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В Красноярске появится центр трансплантации костного мозга для детей - РИА Новости, 02.09.2022
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В Красноярске появится центр трансплантации костного мозга для детей
В Красноярске появится центр трансплантации костного мозга для детей - РИА Новости, 02.09.2022
В Красноярске появится центр трансплантации костного мозга для детей
Единственный за Уралом центр трансплантации костного мозга для детей, который позволит проводить до 40 операций в год, оборудуют в Красноярске на базе... РИА Новости, 02.09.2022
2022-09-02T12:47
2022-09-02T12:47
александр усс
красноярск
общество
урал
россия
красноярский край
дети
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КРАСНОЯРСК, 2 сен - РИА Новости. Единственный за Уралом центр трансплантации костного мозга для детей, который позволит проводить до 40 операций в год, оборудуют в Красноярске на базе перинатального центра, сообщает пресс-служба губернатора.По ее данным, глава региона Александр Усс лично обращался к председателю правительства России с инициативой о выделении дополнительных средств из федерального бюджета. Теперь в Красноярске будет действовать единственный центр детской трансплантологии за Уралом, где кроме красноярцев смогут лечиться и дети из других регионов."Правительство РФ выделило 86 млн рублей из резервного фонда на закупку оборудования для отделения трансплантации гемопоэтических стволовых клеток Красноярского краевого Центра Охраны материнства и детства (Перинатального центра). Софинансирование из краевого бюджета составило 70 млн рублей, приобретение оборудования на эти средства уже началось", - говорится в сообщении.Отделение будет оснащено современной медицинской техникой – автоматическим гематологическим анализатором, проточным цитофлуориметром, системой для криоконсервирования клеток крови, наркозно-дыхательным и другим оборудованием. Это позволит оказывать высокотехнологичную помощь детям, страдающим тяжелыми формами заболеваний крови."Мощности отделения позволят проводить до 40 трансплантаций костного мозга в год. Здесь обустроено пять стерильных боксов и две палаты интенсивной терапии, все рассчитано на одновременное пребывание пяти пациентов с возможностью проживания ухаживающих за больными", - сообщает пресс-служба.В среднем пациенту потребуется находиться в отделении около четырех недель, после чего ребенка выписывают под наблюдение на дневной или круглосуточный стационар. Сейчас трансплантацию костного мозга детям из Красноярского края и других регионов Сибири проводят в медицинских центрах Москвы и Санкт-Петербурга.
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александр усс, красноярск, общество, урал, россия, красноярский край, дети
Александр Усс, Красноярск, Общество, Урал, Россия, Красноярский край, Дети
12:47 02.09.2022
 
В Красноярске появится центр трансплантации костного мозга для детей

В Красноярске оборудуют первый за Уралом центр трансплантации костного мозга для детей

© РИА Новости / Илья Наймушин / Перейти в медиабанкВид на Железнодорожный и Центральный районы Красноярска
Вид на Железнодорожный и Центральный районы Красноярска - РИА Новости, 1920, 02.09.2022
© РИА Новости / Илья Наймушин
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Вид на Железнодорожный и Центральный районы Красноярска. Архивное фото
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КРАСНОЯРСК, 2 сен - РИА Новости. Единственный за Уралом центр трансплантации костного мозга для детей, который позволит проводить до 40 операций в год, оборудуют в Красноярске на базе перинатального центра, сообщает пресс-служба губернатора.
По ее данным, глава региона Александр Усс лично обращался к председателю правительства России с инициативой о выделении дополнительных средств из федерального бюджета. Теперь в Красноярске будет действовать единственный центр детской трансплантологии за Уралом, где кроме красноярцев смогут лечиться и дети из других регионов.
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"Правительство РФ выделило 86 млн рублей из резервного фонда на закупку оборудования для отделения трансплантации гемопоэтических стволовых клеток Красноярского краевого Центра Охраны материнства и детства (Перинатального центра). Софинансирование из краевого бюджета составило 70 млн рублей, приобретение оборудования на эти средства уже началось", - говорится в сообщении.
Отделение будет оснащено современной медицинской техникой – автоматическим гематологическим анализатором, проточным цитофлуориметром, системой для криоконсервирования клеток крови, наркозно-дыхательным и другим оборудованием. Это позволит оказывать высокотехнологичную помощь детям, страдающим тяжелыми формами заболеваний крови.
"Мощности отделения позволят проводить до 40 трансплантаций костного мозга в год. Здесь обустроено пять стерильных боксов и две палаты интенсивной терапии, все рассчитано на одновременное пребывание пяти пациентов с возможностью проживания ухаживающих за больными", - сообщает пресс-служба.
В среднем пациенту потребуется находиться в отделении около четырех недель, после чего ребенка выписывают под наблюдение на дневной или круглосуточный стационар. Сейчас трансплантацию костного мозга детям из Красноярского края и других регионов Сибири проводят в медицинских центрах Москвы и Санкт-Петербурга.
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