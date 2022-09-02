https://ria.ru/20220902/tokaev-1813938156.html
Минюст назвал условие, при котором Токаев может пойти на семилетний срок
Минюст назвал условие, при котором Токаев может пойти на семилетний срок - РИА Новости, 02.09.2022
Минюст назвал условие, при котором Токаев может пойти на семилетний срок
Казахстанский лидер Касым-Жомарт Токаев может пойти на семилетний президентский срок, если поправки в конституцию примут до выборов, сообщила вице-министр... РИА Новости, 02.09.2022
2022-09-02T11:07
2022-09-02T11:07
2022-09-02T11:07
в мире
казахстан
касым-жомарт токаев
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НУР-СУЛТАН, 2 сен – РИА Новости. Казахстанский лидер Касым-Жомарт Токаев может пойти на семилетний президентский срок, если поправки в конституцию примут до выборов, сообщила вице-министр юстиции республики Алма Муканова.В ходе обращения с посланием к народу страны в четверг Токаев предложил провести осенью текущего года досрочные президентские выборы, несмотря на то, что его первый пятилетний срок истекает лишь в 2024 году. Тогда же он заявил, что после выборов внесет инициативу об увеличении срока президентских полномочий с пяти до семи лет, но без права переизбрания. Одно и то же лицо не может быть избрано президентом республики более двух раз подряд."Если смоделируем такую ситуацию, что соответствующий законопроект будет внесен в сентябре, принят в октябре, а выборы будут назначены на ноябрь, то и при этом в самом законе, вносящем изменения в конституцию, будет о том, что нормы вступают в силу со дня подписания, то когда будет избрание нового президента, он уже будет руководствоваться новыми статьями конституции - семь лет и один раз", - сказала Муканова журналистам в кулуарах парламента в пятницу.
https://ria.ru/20220902/kazakhstan-1813822141.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, казахстан, касым-жомарт токаев
В мире, Казахстан, Касым-Жомарт Токаев
Минюст назвал условие, при котором Токаев может пойти на семилетний срок
Вице-министр Муканова: Токаев пойдет на 7-летний срок, если конституцию изменят до выборов
НУР-СУЛТАН, 2 сен – РИА Новости. Казахстанский лидер Касым-Жомарт Токаев может пойти на семилетний президентский срок, если поправки в конституцию примут до выборов, сообщила вице-министр юстиции республики Алма Муканова.
В ходе обращения с посланием к народу страны в четверг Токаев предложил провести осенью текущего года досрочные президентские выборы, несмотря на то, что его первый пятилетний срок истекает лишь в 2024 году. Тогда же он заявил, что после выборов внесет инициативу об увеличении срока президентских полномочий с пяти до семи лет, но без права переизбрания. Одно и то же лицо не может быть избрано президентом республики более двух раз подряд.
"Если смоделируем такую ситуацию, что соответствующий законопроект будет внесен в сентябре, принят в октябре, а выборы будут назначены на ноябрь, то и при этом в самом законе, вносящем изменения в конституцию, будет о том, что нормы вступают в силу со дня подписания, то когда будет избрание нового президента, он уже будет руководствоваться новыми статьями конституции - семь лет и один раз", - сказала Муканова журналистам в кулуарах парламента в пятницу.