https://ria.ru/20220902/tokaev-1813938156.html

Минюст назвал условие, при котором Токаев может пойти на семилетний срок

Минюст назвал условие, при котором Токаев может пойти на семилетний срок - РИА Новости, 02.09.2022

Минюст назвал условие, при котором Токаев может пойти на семилетний срок

Казахстанский лидер Касым-Жомарт Токаев может пойти на семилетний президентский срок, если поправки в конституцию примут до выборов, сообщила вице-министр... РИА Новости, 02.09.2022

2022-09-02T11:07

2022-09-02T11:07

2022-09-02T11:07

в мире

казахстан

касым-жомарт токаев

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НУР-СУЛТАН, 2 сен – РИА Новости. Казахстанский лидер Касым-Жомарт Токаев может пойти на семилетний президентский срок, если поправки в конституцию примут до выборов, сообщила вице-министр юстиции республики Алма Муканова.В ходе обращения с посланием к народу страны в четверг Токаев предложил провести осенью текущего года досрочные президентские выборы, несмотря на то, что его первый пятилетний срок истекает лишь в 2024 году. Тогда же он заявил, что после выборов внесет инициативу об увеличении срока президентских полномочий с пяти до семи лет, но без права переизбрания. Одно и то же лицо не может быть избрано президентом республики более двух раз подряд."Если смоделируем такую ситуацию, что соответствующий законопроект будет внесен в сентябре, принят в октябре, а выборы будут назначены на ноябрь, то и при этом в самом законе, вносящем изменения в конституцию, будет о том, что нормы вступают в силу со дня подписания, то когда будет избрание нового президента, он уже будет руководствоваться новыми статьями конституции - семь лет и один раз", - сказала Муканова журналистам в кулуарах парламента в пятницу.

https://ria.ru/20220902/kazakhstan-1813822141.html

казахстан

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Ольга Фомченкова

Ольга Фомченкова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

в мире, казахстан, касым-жомарт токаев