https://ria.ru/20220902/telefony-1813985421.html

Учащимся разъяснили, как можно пользоваться телефонами в школах

Учащимся разъяснили, как можно пользоваться телефонами в школах - РИА Новости, 02.09.2022

Учащимся разъяснили, как можно пользоваться телефонами в школах

Российские школьники смогут пользоваться телефонами на переменах и для экстренной связи, никаких нововведений по использованию гаджетов в школе больше нет,... РИА Новости, 02.09.2022

2022-09-02T12:51

2022-09-02T12:51

2022-09-02T13:03

россия

общество

сергей кравцов

министерство просвещения россии (минпросвещения россии)

образование - общество

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сн_образование

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МОСКВА, 2 сен - РИА Новости. Российские школьники смогут пользоваться телефонами на переменах и для экстренной связи, никаких нововведений по использованию гаджетов в школе больше нет, сообщается в официальном Telegram-канале "Госуслуги: для родителей".В конце августа министр просвещения России Сергей Кравцов заявил, что использовать мобильные телефоны на уроках с нового учебного года будет нельзя. Он добавил, что в случае чрезвычайной ситуации, если надо будет позвонить родителям, следует обратиться к учителю."Коротко: на уроках в учебных целях - нет. Для экстренной связи и на переменах - да... Например, если на уроке учителю нужно показать детям какой-то видеоматериал или электронный документ, следует использовать компьютер, планшет или интерактивную доску. В новом учебном году никаких нововведений по использованию телефонов в школе нет", - говорится в сообщении.Уточняется, что новые санитарные правила действуют еще с начала 2021 года, в том числе и то, что мобильные средства не используются для образовательных целей, "потому что маленький размер экрана провоцирует напряжение органов зрения и нарушение осанки". В связи с этим были заданы общие требования к электронным средствам обучения: диагональ интерактивной доски должна составлять не менее 165,1 сантиметра, для монитора компьютера или ноутбука эта величина должна составлять не менее 39,6 сантиметров, для планшета - 26,6 сантиметров."Родители могут договориться с учителем, чтобы дети сдавали телефоны перед началом урока или использовали только кнопочные устройства и не отвлекались на гаджеты во время учебы. Если срочно понадобится связаться с родителями на перемене или применить гаджет по медпоказаниям, никаких ограничений для ребенка не будет", - пояснили в сообщении.

https://ria.ru/20220831/shkola-1813458918.html

https://ria.ru/20220901/putin-1813761111.html

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Екатерина Зайцева

Екатерина Зайцева

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Екатерина Зайцева

россия, общество, сергей кравцов, министерство просвещения россии (минпросвещения россии), образование - общество, социальный навигатор, сн_образование