https://ria.ru/20220902/telefony-1813985421.html
Учащимся разъяснили, как можно пользоваться телефонами в школах
Учащимся разъяснили, как можно пользоваться телефонами в школах - РИА Новости, 02.09.2022
Учащимся разъяснили, как можно пользоваться телефонами в школах
Российские школьники смогут пользоваться телефонами на переменах и для экстренной связи, никаких нововведений по использованию гаджетов в школе больше нет,... РИА Новости, 02.09.2022
2022-09-02T12:51
2022-09-02T12:51
2022-09-02T13:03
россия
общество
сергей кравцов
министерство просвещения россии (минпросвещения россии)
образование - общество
социальный навигатор
сн_образование
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/150981/25/1509812550_0:97:2001:1222_1920x0_80_0_0_ebb343d7a2cad2f499d7afabc048917a.jpg
МОСКВА, 2 сен - РИА Новости. Российские школьники смогут пользоваться телефонами на переменах и для экстренной связи, никаких нововведений по использованию гаджетов в школе больше нет, сообщается в официальном Telegram-канале "Госуслуги: для родителей".В конце августа министр просвещения России Сергей Кравцов заявил, что использовать мобильные телефоны на уроках с нового учебного года будет нельзя. Он добавил, что в случае чрезвычайной ситуации, если надо будет позвонить родителям, следует обратиться к учителю."Коротко: на уроках в учебных целях - нет. Для экстренной связи и на переменах - да... Например, если на уроке учителю нужно показать детям какой-то видеоматериал или электронный документ, следует использовать компьютер, планшет или интерактивную доску. В новом учебном году никаких нововведений по использованию телефонов в школе нет", - говорится в сообщении.Уточняется, что новые санитарные правила действуют еще с начала 2021 года, в том числе и то, что мобильные средства не используются для образовательных целей, "потому что маленький размер экрана провоцирует напряжение органов зрения и нарушение осанки". В связи с этим были заданы общие требования к электронным средствам обучения: диагональ интерактивной доски должна составлять не менее 165,1 сантиметра, для монитора компьютера или ноутбука эта величина должна составлять не менее 39,6 сантиметров, для планшета - 26,6 сантиметров."Родители могут договориться с учителем, чтобы дети сдавали телефоны перед началом урока или использовали только кнопочные устройства и не отвлекались на гаджеты во время учебы. Если срочно понадобится связаться с родителями на перемене или применить гаджет по медпоказаниям, никаких ограничений для ребенка не будет", - пояснили в сообщении.
https://ria.ru/20220831/shkola-1813458918.html
https://ria.ru/20220901/putin-1813761111.html
россия
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2022
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/150981/25/1509812550_0:0:1781:1335_1920x0_80_0_0_a279bab0cc6ad41d1b658105ffdbc07f.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
россия, общество, сергей кравцов, министерство просвещения россии (минпросвещения россии), образование - общество, социальный навигатор, сн_образование
Россия, Общество, Сергей Кравцов, Министерство просвещения России (Минпросвещения России), Образование - Общество, Социальный навигатор, СН_Образование
12:51 02.09.2022 (обновлено: 13:03 02.09.2022)
Учащимся разъяснили, как можно пользоваться телефонами в школах
Школьники смогут пользоваться телефонами на переменах и для экстренной связи
МОСКВА, 2 сен - РИА Новости.
Российские школьники смогут пользоваться телефонами на переменах и для экстренной связи, никаких нововведений по использованию гаджетов в школе больше нет, сообщается
в официальном Telegram-канале "Госуслуги: для родителей".
В конце августа министр просвещения России Сергей Кравцов
заявил, что использовать мобильные телефоны на уроках с нового учебного года будет нельзя. Он добавил, что в случае чрезвычайной ситуации, если надо будет позвонить родителям, следует обратиться к учителю.
"Коротко: на уроках в учебных целях - нет. Для экстренной связи и на переменах - да... Например, если на уроке учителю нужно показать детям какой-то видеоматериал или электронный документ, следует использовать компьютер, планшет или интерактивную доску. В новом учебном году никаких нововведений по использованию телефонов в школе нет", - говорится в сообщении.
Уточняется, что новые санитарные правила действуют еще с начала 2021 года, в том числе и то, что мобильные средства не используются для образовательных целей, "потому что маленький размер экрана провоцирует напряжение органов зрения и нарушение осанки". В связи с этим были заданы общие требования к электронным средствам обучения: диагональ интерактивной доски должна составлять не менее 165,1 сантиметра, для монитора компьютера или ноутбука эта величина должна составлять не менее 39,6 сантиметров, для планшета - 26,6 сантиметров.
"Родители могут договориться с учителем, чтобы дети сдавали телефоны перед началом урока или использовали только кнопочные устройства и не отвлекались на гаджеты во время учебы. Если срочно понадобится связаться с родителями на перемене или применить гаджет по медпоказаниям, никаких ограничений для ребенка не будет", - пояснили в сообщении.