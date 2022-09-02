Мощный тайфун "Хинамнор" накроет Хабаровский край в сентябре
Мощный тайфун "Хинамнор" накроет Хабаровский край с шестое по восьмое сентября
Гидрометцентр России. Архивное фото
ХАБАРОВСК, 2 сен - РИА Новости. Мощный тайфун "Хинамнор" придет в Хабаровский край на следующей неделе, ожидается, что шквалистый ветер будет срывать крыши и валить деревья, сообщила РИА Новости начальник отдела долгосрочных прогнозов Дальневосточного гидрометцентра Галина Брынцева.
"Хинамнор" придет в Хабаровский край 6 сентября и будет оказывать влияние до 8-го. В крае мы ожидаем неустойчивую погоду с сильными дождями до 50 миллиметров за 12 часов, местами очень сильными - более 50 миллиметров - и усилением ветра по долинам рек 25-30 метров в секунду, на побережье - до 35", - сказала она.
По ее словам, этот тайфун – "глубокий очень, мощный, активный".
"Это первый тайфун, который выходит в этом году именно на нашу территорию. Для примера: последние дожди шли в Хабаровском крае, за ночь выливалось по 30-40 миллиметров - все подтапливало", - рассказала Брынцева.
По словам синоптика, основной объем осадков выльется на регион начиная с предстоящего вторника и в ночь на среду. Днем 7 сентября к стихии подключится шквалистый ветер. Тайфун постепенно будет смещаться в северные районы края и прекратит свое влияние 8 сентября, уйдя в Охотское море.
"На мокрые подмоченные корни деревьев будет еще сильный ветер. Вполне возможно, будут падать деревья и сносить крыши с домов. В самом Хабаровске ветер достигнет 25 и более метров в секунду", - предупредила специалист.
По словам Брынцевой, пока тайфун идет в сторону Тайваня, на 30-х широтах.
"Но его траектория смещения пока, на данный момент, что он 4 сентября переходит точку перегиба, попадает 5 сентября в Японское море и начинает оказывать влияние на наш Дальневосточный регион. Приморье попадает первое в любом случае, но попадает в активный полярный фронт вместе с этим тайфуном. А в Хабаровском крае более сложная обстановка, потому что у нас на этот же момент есть холодная высотная ложбина, что вызывает обострение фронтальных разделов. Поэтому в нашем крае будет существеннее, чем в Приморье", - уточнила синоптик.
По ее словам, поскольку Амурская область находится на западе, ее действие "Хинамнор" минует.
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