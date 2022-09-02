Мощный тайфун "Хинамнор" накроет Хабаровский край в сентябре

"Но его траектория смещения пока, на данный момент, что он 4 сентября переходит точку перегиба, попадает 5 сентября в Японское море и начинает оказывать влияние на наш Дальневосточный регион. Приморье попадает первое в любом случае, но попадает в активный полярный фронт вместе с этим тайфуном. А в Хабаровском крае более сложная обстановка, потому что у нас на этот же момент есть холодная высотная ложбина, что вызывает обострение фронтальных разделов. Поэтому в нашем крае будет существеннее, чем в Приморье", - уточнила синоптик.