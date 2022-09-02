09:15 02.09.2022 (обновлено: 09:49 02.09.2022)
МИД: Россия работает с Ближним Востоком над переходом на аналог SWIFT
МИД: Россия работает с Ближним Востоком над переходом на использование аналога SWIFT
Логотип SWIFT. Архивное фото
МОСКВА, 2 сен - РИА Новости. Россия активно работает со странами Ближнего Востока над переходом на взаиморасчеты в национальных валютах и на использование альтернативных SWIFT систем передачи финансовой информации, сказал в интервью РИА Новости директор департамента Ближнего Востока и Северной Африки МИД РФ Александр Кинщак.
Он отметил, что введенные западными странами санкции "в некоторой степени влияют на наше сотрудничество с традиционными партнерами на Ближнем Востоке".
"Все это актуализирует задачу скорейшей адаптации нашей хозяйственной кооперации с арабским миром к изменившимся экономическим реалиям, в том числе посредством перехода к взаиморасчетам в национальных либо альтернативных западным мировых валютах. Значительным подспорьем в деле постановки надежного заслона на пути подобного волюнтаризма со стороны США и их союзников могло бы также стать задействование новой, не подверженной чьим-либо эгоистичным интересам и конъюнктурным предпочтениям системы передачи финансовой информации на основе уже имеющегося российского аналога SWIFT. Активная работа с нашими ближневосточными партнерами в этом направлении уже ведется и, разумеется, будет продолжена", - сказал Кинщак.
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