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МИД: Россия работает с Ближним Востоком над переходом на аналог SWIFT - РИА Новости, 02.09.2022
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МИД: Россия работает с Ближним Востоком над переходом на аналог SWIFT
МИД: Россия работает с Ближним Востоком над переходом на аналог SWIFT - РИА Новости, 02.09.2022
МИД: Россия работает с Ближним Востоком над переходом на аналог SWIFT
Россия активно работает со странами Ближнего Востока над переходом на взаиморасчеты в национальных валютах и на использование альтернативных SWIFT систем... РИА Новости, 02.09.2022
2022-09-02T09:15
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экономика
россия
министерство иностранных дел российской федерации (мид рф)
сша
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МОСКВА, 2 сен - РИА Новости. Россия активно работает со странами Ближнего Востока над переходом на взаиморасчеты в национальных валютах и на использование альтернативных SWIFT систем передачи финансовой информации, сказал в интервью РИА Новости директор департамента Ближнего Востока и Северной Африки МИД РФ Александр Кинщак.Он отметил, что введенные западными странами санкции "в некоторой степени влияют на наше сотрудничество с традиционными партнерами на Ближнем Востоке".Читайте полный текст интервью Александра Кинщака &gt;&gt;
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экономика, россия, министерство иностранных дел российской федерации (мид рф), сша
Экономика, Россия, Министерство иностранных дел Российской Федерации (МИД РФ), США
09:15 02.09.2022 (обновлено: 09:49 02.09.2022)
 
МИД: Россия работает с Ближним Востоком над переходом на аналог SWIFT

МИД: Россия работает с Ближним Востоком над переходом на использование аналога SWIFT

© Фото : SWIFTЛоготип SWIFT
Логотип SWIFT - РИА Новости, 1920, 02.09.2022
© Фото : SWIFT
Логотип SWIFT. Архивное фото
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МОСКВА, 2 сен - РИА Новости. Россия активно работает со странами Ближнего Востока над переходом на взаиморасчеты в национальных валютах и на использование альтернативных SWIFT систем передачи финансовой информации, сказал в интервью РИА Новости директор департамента Ближнего Востока и Северной Африки МИД РФ Александр Кинщак.
Он отметил, что введенные западными странами санкции "в некоторой степени влияют на наше сотрудничество с традиционными партнерами на Ближнем Востоке".
"Все это актуализирует задачу скорейшей адаптации нашей хозяйственной кооперации с арабским миром к изменившимся экономическим реалиям, в том числе посредством перехода к взаиморасчетам в национальных либо альтернативных западным мировых валютах. Значительным подспорьем в деле постановки надежного заслона на пути подобного волюнтаризма со стороны США и их союзников могло бы также стать задействование новой, не подверженной чьим-либо эгоистичным интересам и конъюнктурным предпочтениям системы передачи финансовой информации на основе уже имеющегося российского аналога SWIFT. Активная работа с нашими ближневосточными партнерами в этом направлении уже ведется и, разумеется, будет продолжена", - сказал Кинщак.
Читайте полный текст интервью Александра Кинщака >>
Банк Уралсиб - РИА Новости, 1920, 08.08.2022
8 августа, 11:12
"Уралсиб" ввел комиссию за входящие SWIFT-переводы
 
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