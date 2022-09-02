https://ria.ru/20220902/swift-1813909328.html

МИД: Россия работает с Ближним Востоком над переходом на аналог SWIFT

МИД: Россия работает с Ближним Востоком над переходом на аналог SWIFT - РИА Новости, 02.09.2022

МИД: Россия работает с Ближним Востоком над переходом на аналог SWIFT

Россия активно работает со странами Ближнего Востока над переходом на взаиморасчеты в национальных валютах и на использование альтернативных SWIFT систем... РИА Новости, 02.09.2022

2022-09-02T09:15

2022-09-02T09:15

2022-09-02T09:49

экономика

россия

министерство иностранных дел российской федерации (мид рф)

сша

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МОСКВА, 2 сен - РИА Новости. Россия активно работает со странами Ближнего Востока над переходом на взаиморасчеты в национальных валютах и на использование альтернативных SWIFT систем передачи финансовой информации, сказал в интервью РИА Новости директор департамента Ближнего Востока и Северной Африки МИД РФ Александр Кинщак.Он отметил, что введенные западными странами санкции "в некоторой степени влияют на наше сотрудничество с традиционными партнерами на Ближнем Востоке".Читайте полный текст интервью Александра Кинщака >>

https://ria.ru/20220808/perevody-1807967604.html

россия

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2022

Екатерина Зайцева

Екатерина Зайцева

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Екатерина Зайцева

экономика, россия, министерство иностранных дел российской федерации (мид рф), сша