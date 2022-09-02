https://ria.ru/20220902/sotsseti-1813878173.html

Администрация Байдена цензурировала соцсети, показало расследование

Администрация Байдена цензурировала соцсети, показало расследование - РИА Новости, 02.09.2022

Администрация Байдена цензурировала соцсети, показало расследование

Администрация президента США Джо Байдена занималась регулярной цензурой социальных сетей в консультациях с руководством онлайн-платформ, следует из материалов... РИА Новости, 02.09.2022

2022-09-02T00:01

2022-09-02T00:01

2022-09-02T00:01

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ВАШИНГТОН, 1 сен - РИА Новости. Администрация президента США Джо Байдена занималась регулярной цензурой социальных сетей в консультациях с руководством онлайн-платформ, следует из материалов переписки и совместного заявления генеральных прокуроров Луизианы и Миссури Джеффа Лэндри и Эрика Шмитта."Представленные коммуникации показывают обширное "предприятие по цензуре" между множеством федеральных агентств. Выявлено 45 федеральных чиновников, которые общались с платформами социальных медиа о "неверной информации" и цензуре", - указано в заявлении.Согласно документу, с руководством крупнейших онлайн-платформ, включая Meta* и Twitter, регулярно взаимодействовали Белый дом, ФБР, министерство внутренней безопасности, министерство здравоохранения и социальных служб, агентство по кибербезопасности и защите инфраструктуры, центры по контролю и профилактике заболеваний, бюро переписи населения, а также избирком, минфин и другие государственные структуры США.При этом прокуроры отмечают, что минюст отказался предоставить полный объем информации о взаимодействии высокопоставленных чиновников федеральных властей с соцсетями, ограничившись отдельными коммуникациями."Генеральный прокурор Луизианы Джефф Лэндри и генеральный прокурор Миссури Эрик Шмитт представили совместное прошение в федеральный суд с требованием к министерству юстиции передать коммуникации между высокопоставленными представителями администрации Байдена из Белого дома, государственного департамента, ФБР и других структур с главными социальными медиа", - указано в документе."Министерство юстиции уже передало коммуникации между рядом федеральных чиновников и социальными сетями, но отказалось предоставить данные о взаимодействии государственных служащих высшего уровня с социальными медиа", - заявили прокуроры в совместном заявлении.Согласно одному из опубликованных материалов переписки, датированной июлем 2021 года, представитель Facebook* прямо указывает на факт встречи с чиновниками Белого дома для обсуждения вопросов борьбы с "неверной информацией": "Наши команды встречались сегодня, чтобы лучше разобраться в перечне того, что ожидает от нас Белый дом в отношении неверной информации".В других опубликованных сообщениях приводятся коммуникации, касающиеся распространения информации о коронавирусе.Американские соцсети неоднократно подвергались критике за цензуру и ограничение свободы распространения информации в интересах властей США. Одним из последних примеров такой политики стало признание главы Meta* Марка Цукерберга, который заявил о просьбах ФБР перед президентскими выборами 2020 года сдержать распространение на подконтрольных ему платформах истории про содержимое ноутбука Хантера Байдена, сына нынешнего главы Белого дома Джо Байдена, которое могло свидетельствовать о вовлеченности Байдена-младшего в криминальную деятельность в сфере наркотрафика и проституции.* Деятельность Meta (соцсети Facebook и Instagram) запрещена в России как экстремистская.

https://ria.ru/20220901/tramp-1813840959.html

https://ria.ru/20220901/oruzhie-1813763016.html

https://ria.ru/20220825/tvitter-1812115020.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

в мире, джо байден, марк цукерберг, хантер байден, сша, федеральное бюро расследований сша, facebook, twitter