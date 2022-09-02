https://ria.ru/20220902/sokhnut-1813906536.html

МИД: попытки драматизировать ситуацию с "Сохнутом" контрпродуктивны

МИД: попытки драматизировать ситуацию с "Сохнутом" контрпродуктивны - РИА Новости, 02.09.2022

МИД: попытки драматизировать ситуацию с "Сохнутом" контрпродуктивны

Попытки драматизировать ситуацию вокруг еврейского агентства "Сохнут" и проецировать ее на весь комплекс отношений России и Израиля контрпродуктивны, заявил в... РИА Новости, 02.09.2022

2022-09-02T08:51

2022-09-02T08:51

2022-09-02T09:47

в мире

россия

израиль

яир лапид (министр иностранных дел израиля)

мария захарова

министерство иностранных дел российской федерации (мид рф)

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МОСКВА, 2 сен - РИА Новости. Попытки драматизировать ситуацию вокруг еврейского агентства "Сохнут" и проецировать ее на весь комплекс отношений России и Израиля контрпродуктивны, заявил в интервью РИА Новости директор департамента Ближнего Востока и Северной Африки МИД РФ Александр Кинщак."Причиной начавшегося судебного процесса являются систематические нарушения законов со стороны упомянутой организации. В связи с этим считаем неоправданными и контрпродуктивными попытки драматизировать эту ситуацию и проецировать ее на весь комплекс многоплановых российско-израильских отношений, которые традиционно носят дружественный характер", - сказал Кинщак."Заверяю вас, что мы настроены на их дальнейшее поступательное развитие", - добавил он."Сохнут" занимается репатриацией в Израиль, помощью репатриантам, работает с еврейскими общинами, ведет образовательные курсы, детские и молодежные программы. Иск о ликвидации представительства агентства в России был зарегистрирован Басманным судом Москвы в середине июля. Минюст РФ 11 июля сообщал, что с 30 мая по 27 июня проверял документы "Сохнута", но не стал раскрывать итоги проверки. Ранее СМИ писали, что власти России направили еврейскому агентству требование приостановить деятельность в РФ. Сама организация опровергала информацию о прекращении работы в России.Официальный представитель МИД России Мария Захарова заявляла, что вопрос с агентством "Сохнут" в РФ лежит в правовой плоскости, по ее словам, Москва сожалеет по поводу неконструктивной позиции Израиля в последние месяцы в отношении России. Израильский премьер-министр Яир Лапид в свою очередь отметил, что отношения с Россией важны для Израиля, закрытие офисов агентства "Сохнут" будет серьезным событием и скажется на взаимодействии с Москвой.Читайте полный текст интервью Александра Кинщака >>

https://ria.ru/20220821/izrail-1811074032.html

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Екатерина Зайцева

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Екатерина Зайцева

в мире, россия, израиль, яир лапид (министр иностранных дел израиля), мария захарова, министерство иностранных дел российской федерации (мид рф)