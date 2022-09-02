08:51 02.09.2022 (обновлено: 09:47 02.09.2022)
МИД: попытки драматизировать ситуацию с "Сохнутом" контрпродуктивны
Глава департамента МИД: попытки драматизировать ситуацию с "Сохнутом" контрпродуктивны
Здание МИД России. Архивное фото
МОСКВА, 2 сен - РИА Новости. Попытки драматизировать ситуацию вокруг еврейского агентства "Сохнут" и проецировать ее на весь комплекс отношений России и Израиля контрпродуктивны, заявил в интервью РИА Новости директор департамента Ближнего Востока и Северной Африки МИД РФ Александр Кинщак.
"Причиной начавшегося судебного процесса являются систематические нарушения законов со стороны упомянутой организации. В связи с этим считаем неоправданными и контрпродуктивными попытки драматизировать эту ситуацию и проецировать ее на весь комплекс многоплановых российско-израильских отношений, которые традиционно носят дружественный характер", - сказал Кинщак.
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"Заверяю вас, что мы настроены на их дальнейшее поступательное развитие", - добавил он.
"Сохнут" занимается репатриацией в Израиль, помощью репатриантам, работает с еврейскими общинами, ведет образовательные курсы, детские и молодежные программы. Иск о ликвидации представительства агентства в России был зарегистрирован Басманным судом Москвы в середине июля. Минюст РФ 11 июля сообщал, что с 30 мая по 27 июня проверял документы "Сохнута", но не стал раскрывать итоги проверки. Ранее СМИ писали, что власти России направили еврейскому агентству требование приостановить деятельность в РФ. Сама организация опровергала информацию о прекращении работы в России.
Официальный представитель МИД России Мария Захарова заявляла, что вопрос с агентством "Сохнут" в РФ лежит в правовой плоскости, по ее словам, Москва сожалеет по поводу неконструктивной позиции Израиля в последние месяцы в отношении России. Израильский премьер-министр Яир Лапид в свою очередь отметил, что отношения с Россией важны для Израиля, закрытие офисов агентства "Сохнут" будет серьезным событием и скажется на взаимодействии с Москвой.