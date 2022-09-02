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МИД: попытки драматизировать ситуацию с "Сохнутом" контрпродуктивны - РИА Новости, 02.09.2022
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МИД: попытки драматизировать ситуацию с "Сохнутом" контрпродуктивны
МИД: попытки драматизировать ситуацию с "Сохнутом" контрпродуктивны - РИА Новости, 02.09.2022
МИД: попытки драматизировать ситуацию с "Сохнутом" контрпродуктивны
Попытки драматизировать ситуацию вокруг еврейского агентства "Сохнут" и проецировать ее на весь комплекс отношений России и Израиля контрпродуктивны, заявил в... РИА Новости, 02.09.2022
2022-09-02T08:51
2022-09-02T09:47
в мире
россия
израиль
яир лапид (министр иностранных дел израиля)
мария захарова
министерство иностранных дел российской федерации (мид рф)
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МОСКВА, 2 сен - РИА Новости. Попытки драматизировать ситуацию вокруг еврейского агентства "Сохнут" и проецировать ее на весь комплекс отношений России и Израиля контрпродуктивны, заявил в интервью РИА Новости директор департамента Ближнего Востока и Северной Африки МИД РФ Александр Кинщак."Причиной начавшегося судебного процесса являются систематические нарушения законов со стороны упомянутой организации. В связи с этим считаем неоправданными и контрпродуктивными попытки драматизировать эту ситуацию и проецировать ее на весь комплекс многоплановых российско-израильских отношений, которые традиционно носят дружественный характер", - сказал Кинщак."Заверяю вас, что мы настроены на их дальнейшее поступательное развитие", - добавил он."Сохнут" занимается репатриацией в Израиль, помощью репатриантам, работает с еврейскими общинами, ведет образовательные курсы, детские и молодежные программы. Иск о ликвидации представительства агентства в России был зарегистрирован Басманным судом Москвы в середине июля. Минюст РФ 11 июля сообщал, что с 30 мая по 27 июня проверял документы "Сохнута", но не стал раскрывать итоги проверки. Ранее СМИ писали, что власти России направили еврейскому агентству требование приостановить деятельность в РФ. Сама организация опровергала информацию о прекращении работы в России.Официальный представитель МИД России Мария Захарова заявляла, что вопрос с агентством "Сохнут" в РФ лежит в правовой плоскости, по ее словам, Москва сожалеет по поводу неконструктивной позиции Израиля в последние месяцы в отношении России. Израильский премьер-министр Яир Лапид в свою очередь отметил, что отношения с Россией важны для Израиля, закрытие офисов агентства "Сохнут" будет серьезным событием и скажется на взаимодействии с Москвой.Читайте полный текст интервью Александра Кинщака &gt;&gt;
https://ria.ru/20220821/izrail-1811074032.html
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в мире, россия, израиль, яир лапид (министр иностранных дел израиля), мария захарова, министерство иностранных дел российской федерации (мид рф)
В мире, Россия, Израиль, Яир Лапид (министр иностранных дел Израиля), Мария Захарова, Министерство иностранных дел Российской Федерации (МИД РФ)
08:51 02.09.2022 (обновлено: 09:47 02.09.2022)
 
МИД: попытки драматизировать ситуацию с "Сохнутом" контрпродуктивны

Глава департамента МИД: попытки драматизировать ситуацию с "Сохнутом" контрпродуктивны

© РИА НовостиЗдание МИД России
Здание МИД России - РИА Новости, 1920, 02.09.2022
© РИА Новости
Здание МИД России. Архивное фото
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МОСКВА, 2 сен - РИА Новости. Попытки драматизировать ситуацию вокруг еврейского агентства "Сохнут" и проецировать ее на весь комплекс отношений России и Израиля контрпродуктивны, заявил в интервью РИА Новости директор департамента Ближнего Востока и Северной Африки МИД РФ Александр Кинщак.
"Причиной начавшегося судебного процесса являются систематические нарушения законов со стороны упомянутой организации. В связи с этим считаем неоправданными и контрпродуктивными попытки драматизировать эту ситуацию и проецировать ее на весь комплекс многоплановых российско-израильских отношений, которые традиционно носят дружественный характер", - сказал Кинщак.
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"Заверяю вас, что мы настроены на их дальнейшее поступательное развитие", - добавил он.
"Сохнут" занимается репатриацией в Израиль, помощью репатриантам, работает с еврейскими общинами, ведет образовательные курсы, детские и молодежные программы. Иск о ликвидации представительства агентства в России был зарегистрирован Басманным судом Москвы в середине июля. Минюст РФ 11 июля сообщал, что с 30 мая по 27 июня проверял документы "Сохнута", но не стал раскрывать итоги проверки. Ранее СМИ писали, что власти России направили еврейскому агентству требование приостановить деятельность в РФ. Сама организация опровергала информацию о прекращении работы в России.
Официальный представитель МИД России Мария Захарова заявляла, что вопрос с агентством "Сохнут" в РФ лежит в правовой плоскости, по ее словам, Москва сожалеет по поводу неконструктивной позиции Израиля в последние месяцы в отношении России. Израильский премьер-министр Яир Лапид в свою очередь отметил, что отношения с Россией важны для Израиля, закрытие офисов агентства "Сохнут" будет серьезным событием и скажется на взаимодействии с Москвой.
Читайте полный текст интервью Александра Кинщака >>
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