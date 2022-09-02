https://ria.ru/20220902/sberbank-1813996786.html

Сбербанк закрыл сделку по продаже дочернего банка в Казахстане

Сбербанк закрыл сделку по продаже дочернего банка в Казахстане - РИА Новости, 02.09.2022

Сбербанк закрыл сделку по продаже дочернего банка в Казахстане

Сбербанк закрыл сделку по продаже дочернего банка в Казахстане холдингу "Байтерек", она совершена на взаимно приемлемых финансовых условиях, говорится в... РИА Новости, 02.09.2022

2022-09-02T13:18

2022-09-02T13:18

2022-09-02T13:18

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МОСКВА, 2 сен - РИА Новости. Сбербанк закрыл сделку по продаже дочернего банка в Казахстане холдингу "Байтерек", она совершена на взаимно приемлемых финансовых условиях, говорится в сообщении российской кредитной организации.Сбербанк в конце августа сообщал, что продаст холдингу "Байтерек" дочерний банк в Казахстане, стороны планировали закрыть сделку в ближайшее время. Банк тогда пояснил, что принял решение о выходе с казахстанского рынка, руководствуясь текущей геополитической обстановкой и действуя в интересах клиентов дочернего банка."Группа Сбербанк и Национальный управляющий холдинг "Байтерек" закрыли сделку купли-продажи всего пакета акций дочернего банка Сбербанка в Казахстане (ДБ АО "Сбербанк"). Сделка совершена на взаимно приемлемых финансовых условиях и получила все необходимые регуляторные одобрения", - сказано в сообщении.Отмечается, что сделка позволит банку возобновить в полном объёме активные операции, привлечение депозитов и проведение платежей, а также продолжить развитие продуктов и услуг для населения и бизнеса. В ближайшее время планируется проведение ребрендинга "Сбербанк Казахстан".Казахстанский банк продолжит выполнять все свои обязательства перед клиентами, все условия по банковским продуктам для действующих клиентов останутся неизменными.

https://ria.ru/20220823/aktsii-1811517623.html

https://ria.ru/20220901/vtb-1813619764.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Владимир Лаврентьев

экономика, казахстан, сбербанк россии, россия, в мире