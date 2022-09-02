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Сбербанк закрыл сделку по продаже дочернего банка в Казахстане - РИА Новости, 02.09.2022
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Сбербанк закрыл сделку по продаже дочернего банка в Казахстане
Сбербанк закрыл сделку по продаже дочернего банка в Казахстане - РИА Новости, 02.09.2022
Сбербанк закрыл сделку по продаже дочернего банка в Казахстане
Сбербанк закрыл сделку по продаже дочернего банка в Казахстане холдингу "Байтерек", она совершена на взаимно приемлемых финансовых условиях, говорится в... РИА Новости, 02.09.2022
2022-09-02T13:18
2022-09-02T13:18
экономика
казахстан
сбербанк россии
россия
в мире
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МОСКВА, 2 сен - РИА Новости. Сбербанк закрыл сделку по продаже дочернего банка в Казахстане холдингу "Байтерек", она совершена на взаимно приемлемых финансовых условиях, говорится в сообщении российской кредитной организации.Сбербанк в конце августа сообщал, что продаст холдингу "Байтерек" дочерний банк в Казахстане, стороны планировали закрыть сделку в ближайшее время. Банк тогда пояснил, что принял решение о выходе с казахстанского рынка, руководствуясь текущей геополитической обстановкой и действуя в интересах клиентов дочернего банка."Группа Сбербанк и Национальный управляющий холдинг "Байтерек" закрыли сделку купли-продажи всего пакета акций дочернего банка Сбербанка в Казахстане (ДБ АО "Сбербанк"). Сделка совершена на взаимно приемлемых финансовых условиях и получила все необходимые регуляторные одобрения", - сказано в сообщении.Отмечается, что сделка позволит банку возобновить в полном объёме активные операции, привлечение депозитов и проведение платежей, а также продолжить развитие продуктов и услуг для населения и бизнеса. В ближайшее время планируется проведение ребрендинга "Сбербанк Казахстан".Казахстанский банк продолжит выполнять все свои обязательства перед клиентами, все условия по банковским продуктам для действующих клиентов останутся неизменными.
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экономика, казахстан, сбербанк россии, россия, в мире
Экономика, Казахстан, Сбербанк России, Россия, В мире
13:18 02.09.2022
 
Сбербанк закрыл сделку по продаже дочернего банка в Казахстане

Сбербанк закрыл сделку по продаже дочернего банка в Казахстане холдингу "Байтерек"

© РИА Новости / Максим Блинов / Перейти в медиабанкЛоготип Сбербанка на офисе в Москве
Логотип Сбербанка на офисе в Москве - РИА Новости, 1920, 02.09.2022
© РИА Новости / Максим Блинов
Перейти в медиабанк
Логотип Сбербанка на офисе в Москве. Архивное фото
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МОСКВА, 2 сен - РИА Новости. Сбербанк закрыл сделку по продаже дочернего банка в Казахстане холдингу "Байтерек", она совершена на взаимно приемлемых финансовых условиях, говорится в сообщении российской кредитной организации.
Сбербанк в конце августа сообщал, что продаст холдингу "Байтерек" дочерний банк в Казахстане, стороны планировали закрыть сделку в ближайшее время. Банк тогда пояснил, что принял решение о выходе с казахстанского рынка, руководствуясь текущей геополитической обстановкой и действуя в интересах клиентов дочернего банка.
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"Группа Сбербанк и Национальный управляющий холдинг "Байтерек" закрыли сделку купли-продажи всего пакета акций дочернего банка Сбербанка в Казахстане (ДБ АО "Сбербанк"). Сделка совершена на взаимно приемлемых финансовых условиях и получила все необходимые регуляторные одобрения", - сказано в сообщении.
Отмечается, что сделка позволит банку возобновить в полном объёме активные операции, привлечение депозитов и проведение платежей, а также продолжить развитие продуктов и услуг для населения и бизнеса. В ближайшее время планируется проведение ребрендинга "Сбербанк Казахстан".
Казахстанский банк продолжит выполнять все свои обязательства перед клиентами, все условия по банковским продуктам для действующих клиентов останутся неизменными.
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