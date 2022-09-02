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Прибалтика делает все для демилитаризации Россией, считает сенатор - РИА Новости, 02.09.2022
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Прибалтика делает все для демилитаризации Россией, считает сенатор
Прибалтика делает все для демилитаризации Россией, считает сенатор - РИА Новости, 02.09.2022
Прибалтика делает все для демилитаризации Россией, считает сенатор
Проводя антироссийскую политику, страны Прибалтики делают все для демилитаризации их Россией, однако провокации "прибалтийских политических гномиков" могут... РИА Новости, 02.09.2022
2022-09-02T10:27
2022-09-02T11:44
в мире
россия
латвия
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совет федерации рф
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МОСКВА, 2 сен – РИА Новости. Проводя антироссийскую политику, страны Прибалтики делают все для демилитаризации их Россией, однако провокации "прибалтийских политических гномиков" могут спровоцировать большую войну в Европе, считает глава комиссии Совфеда по защите госсуверенитета РФ Андрей Климов.В своем Telegram-канале сенатор напомнил, что 260 лет назад, вассальное герцогство Курляндия и Семигалия (карта) обязалось не чинить препятствий русскому транзиту и строительству у них православных храмов. "Теперь там Латвия, которая вместе с Литвой и Эстонией самозабвенно чинят помехи российскому транзиту, да и всему русскому", - отметил сенатор.По мнению законодателя, "прибалтийские соседи явно делают все, чтобы мы и их демилитаризовали". "Уверен - можем. Проблема лишь в том, что прибалтийские политические гномики могут-таки спровоцировать четвертую (от Наполеона до Гитлера) большую войну в Европе. А это уже не только дело их провинциального выбора", - подчеркнул Климов.При этом агрессивные соседи должны знать, что тогда нам возможно "придется не просто расширить территорию СВО, а вступить в настоящую войну с опасным и многоликим внешним агрессором", написал законодатель. Климов не сомневается – "силы и средства для этого у Отечества есть". "Но стоит ли спустя 77 лет затевать кому-либо новую войну с непобедимой в принципе ракетно-ядерной Россией?!" - выразил недоумение он."Вопрос адресую не прибалтийским временщикам, а их заокеанским кураторам. В 1945 они были среди победителей лишь потому, что сражались на одной стороне с нами против общего врага - нацизма. А теперь хотите поддержать нациков 21 века войной с нами? Плохо кончите", - заключил парламентарий.
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в мире, россия, латвия, литва, эстония, совет федерации рф, андрей климов
В мире, Россия, Латвия, Литва, Эстония, Совет Федерации РФ, Андрей Климов
10:27 02.09.2022 (обновлено: 11:44 02.09.2022)
 
Прибалтика делает все для демилитаризации Россией, считает сенатор

Сенатор Климов заявил, что провокации прибалтийских гномиков могут вызвать большую войну

© РИА Новости / Григорий Сысоев / Перейти в медиабанкАндрей Климов
Андрей Климов - РИА Новости, 1920, 02.09.2022
© РИА Новости / Григорий Сысоев
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Андрей Климов. Архивное фото
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МОСКВА, 2 сен – РИА Новости. Проводя антироссийскую политику, страны Прибалтики делают все для демилитаризации их Россией, однако провокации "прибалтийских политических гномиков" могут спровоцировать большую войну в Европе, считает глава комиссии Совфеда по защите госсуверенитета РФ Андрей Климов.
В своем Telegram-канале сенатор напомнил, что 260 лет назад, вассальное герцогство Курляндия и Семигалия (карта) обязалось не чинить препятствий русскому транзиту и строительству у них православных храмов. "Теперь там Латвия, которая вместе с Литвой и Эстонией самозабвенно чинят помехи российскому транзиту, да и всему русскому", - отметил сенатор.
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По мнению законодателя, "прибалтийские соседи явно делают все, чтобы мы и их демилитаризовали". "Уверен - можем. Проблема лишь в том, что прибалтийские политические гномики могут-таки спровоцировать четвертую (от Наполеона до Гитлера) большую войну в Европе. А это уже не только дело их провинциального выбора", - подчеркнул Климов.
При этом агрессивные соседи должны знать, что тогда нам возможно "придется не просто расширить территорию СВО, а вступить в настоящую войну с опасным и многоликим внешним агрессором", написал законодатель. Климов не сомневается – "силы и средства для этого у Отечества есть". "Но стоит ли спустя 77 лет затевать кому-либо новую войну с непобедимой в принципе ракетно-ядерной Россией?!" - выразил недоумение он.
"Вопрос адресую не прибалтийским временщикам, а их заокеанским кураторам. В 1945 они были среди победителей лишь потому, что сражались на одной стороне с нами против общего врага - нацизма. А теперь хотите поддержать нациков 21 века войной с нами? Плохо кончите", - заключил парламентарий.
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