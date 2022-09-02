10:27 02.09.2022 (обновлено: 11:44 02.09.2022)
Прибалтика делает все для демилитаризации Россией, считает сенатор
Сенатор Климов заявил, что провокации прибалтийских гномиков могут вызвать большую войну
Андрей Климов. Архивное фото
МОСКВА, 2 сен – РИА Новости. Проводя антироссийскую политику, страны Прибалтики делают все для демилитаризации их Россией, однако провокации "прибалтийских политических гномиков" могут спровоцировать большую войну в Европе, считает глава комиссии Совфеда по защите госсуверенитета РФ Андрей Климов.
В своем Telegram-канале сенатор напомнил, что 260 лет назад, вассальное герцогство Курляндия и Семигалия (карта) обязалось не чинить препятствий русскому транзиту и строительству у них православных храмов. "Теперь там Латвия, которая вместе с Литвой и Эстонией самозабвенно чинят помехи российскому транзиту, да и всему русскому", - отметил сенатор.
29 августа, 08:00К чему идут "прибалтийские тигры"
По мнению законодателя, "прибалтийские соседи явно делают все, чтобы мы и их демилитаризовали". "Уверен - можем. Проблема лишь в том, что прибалтийские политические гномики могут-таки спровоцировать четвертую (от Наполеона до Гитлера) большую войну в Европе. А это уже не только дело их провинциального выбора", - подчеркнул Климов.
При этом агрессивные соседи должны знать, что тогда нам возможно "придется не просто расширить территорию СВО, а вступить в настоящую войну с опасным и многоликим внешним агрессором", написал законодатель. Климов не сомневается – "силы и средства для этого у Отечества есть". "Но стоит ли спустя 77 лет затевать кому-либо новую войну с непобедимой в принципе ракетно-ядерной Россией?!" - выразил недоумение он.
"Вопрос адресую не прибалтийским временщикам, а их заокеанским кураторам. В 1945 они были среди победителей лишь потому, что сражались на одной стороне с нами против общего врага - нацизма. А теперь хотите поддержать нациков 21 века войной с нами? Плохо кончите", - заключил парламентарий.
25 июля, 08:00Прибалтика подписалась на экономический суицид