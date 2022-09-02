https://ria.ru/20220902/poteri-1813963574.html

Украина продолжает попытку наступления и несет потери, заявил Шойгу

Украина продолжает попытку наступления и несет потери, заявил Шойгу - РИА Новости, 02.09.2022

Украина продолжает попытку наступления и несет потери, заявил Шойгу

Украина продолжает попытку наступления в районе Николаева и на других направлениях и несет значительные потери, сообщил министр обороны России Сергей Шойгу на... РИА Новости, 02.09.2022

2022-09-02T12:03

2022-09-02T12:03

2022-09-02T15:04

специальная военная операция на украине

безопасность

николаевская область

вооруженные силы украины

вооруженные силы рф

сергей шойгу

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МОСКВА, 2 сен — РИА Новости. Украина продолжает попытку наступления в районе Николаева и на других направлениях и несет значительные потери, сообщил министр обороны России Сергей Шойгу на селекторном совещании в военном ведомстве."На херсонско-николаевском направлении в районе Александровки наши войска вышли к административной границе Николаевской области. Освобожден населенный пункт Благодатное. Продолжается попытка наступления ВСУ на николаево-криворожском и других направлениях, противник несет значительные потери", — сказал министр.

https://ria.ru/20220830/vsu-1813114417.html

николаевская область

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2022

Екатерина Зайцева

Екатерина Зайцева

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Екатерина Зайцева

безопасность, николаевская область, вооруженные силы украины, вооруженные силы рф, сергей шойгу