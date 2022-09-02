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Украина продолжает попытку наступления и несет потери, заявил Шойгу - РИА Новости, 02.09.2022
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
https://ria.ru/20220902/poteri-1813963574.html
Украина продолжает попытку наступления и несет потери, заявил Шойгу
Украина продолжает попытку наступления и несет потери, заявил Шойгу - РИА Новости, 02.09.2022
Украина продолжает попытку наступления и несет потери, заявил Шойгу
Украина продолжает попытку наступления в районе Николаева и на других направлениях и несет значительные потери, сообщил министр обороны России Сергей Шойгу на... РИА Новости, 02.09.2022
2022-09-02T12:03
2022-09-02T15:04
специальная военная операция на украине
безопасность
николаевская область
вооруженные силы украины
вооруженные силы рф
сергей шойгу
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МОСКВА, 2 сен — РИА Новости. Украина продолжает попытку наступления в районе Николаева и на других направлениях и несет значительные потери, сообщил министр обороны России Сергей Шойгу на селекторном совещании в военном ведомстве."На херсонско-николаевском направлении в районе Александровки наши войска вышли к административной границе Николаевской области. Освобожден населенный пункт Благодатное. Продолжается попытка наступления ВСУ на николаево-криворожском и других направлениях, противник несет значительные потери", — сказал министр.
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безопасность, николаевская область, вооруженные силы украины, вооруженные силы рф, сергей шойгу
Специальная военная операция на Украине, Безопасность, Николаевская область, Вооруженные силы Украины, Вооруженные силы РФ, Сергей Шойгу
12:03 02.09.2022 (обновлено: 15:04 02.09.2022)
 
Украина продолжает попытку наступления и несет потери, заявил Шойгу

Шойгу объяснил действия Украины желанием создать у Запада иллюзию способности наступать

© РИА Новости / Пресс-служба Минобороны РФ / Перейти в медиабанкМинистр обороны России Сергей Шойгу
Министр обороны России Сергей Шойгу - РИА Новости, 1920, 02.09.2022
© РИА Новости / Пресс-служба Минобороны РФ
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Министр обороны России Сергей Шойгу. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 2 сен — РИА Новости. Украина продолжает попытку наступления в районе Николаева и на других направлениях и несет значительные потери, сообщил министр обороны России Сергей Шойгу на селекторном совещании в военном ведомстве.
"На херсонско-николаевском направлении в районе Александровки наши войска вышли к административной границе Николаевской области. Освобожден населенный пункт Благодатное. Продолжается попытка наступления ВСУ на николаево-криворожском и других направлениях, противник несет значительные потери", — сказал министр.
Сложили оружие и сдались в плен – Конашенков о потерях 128-й бригады с западной Украины - РИА Новости, 1920, 30.08.2022
30 августа, 13:01Специальная военная операция на Украине
В Минобороны рассказали о потерях ВСУ из-за разгрома наступления
 
Специальная военная операция на УкраинеБезопасностьНиколаевская областьВооруженные силы УкраиныВооруженные силы РФСергей Шойгу
 
 
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