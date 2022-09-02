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Украина продолжает попытку наступления и несет потери, заявил Шойгу
Украина продолжает попытку наступления и несет потери, заявил Шойгу - РИА Новости, 02.09.2022
Украина продолжает попытку наступления и несет потери, заявил Шойгу
Украина продолжает попытку наступления в районе Николаева и на других направлениях и несет значительные потери, сообщил министр обороны России Сергей Шойгу на... РИА Новости, 02.09.2022
2022-09-02T12:03
2022-09-02T12:03
2022-09-02T15:04
специальная военная операция на украине
безопасность
николаевская область
вооруженные силы украины
вооруженные силы рф
сергей шойгу
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МОСКВА, 2 сен — РИА Новости. Украина продолжает попытку наступления в районе Николаева и на других направлениях и несет значительные потери, сообщил министр обороны России Сергей Шойгу на селекторном совещании в военном ведомстве."На херсонско-николаевском направлении в районе Александровки наши войска вышли к административной границе Николаевской области. Освобожден населенный пункт Благодатное. Продолжается попытка наступления ВСУ на николаево-криворожском и других направлениях, противник несет значительные потери", — сказал министр.
https://ria.ru/20220830/vsu-1813114417.html
николаевская область
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
безопасность, николаевская область, вооруженные силы украины, вооруженные силы рф, сергей шойгу
Специальная военная операция на Украине, Безопасность, Николаевская область, Вооруженные силы Украины, Вооруженные силы РФ, Сергей Шойгу
12:03 02.09.2022 (обновлено: 15:04 02.09.2022)
Украина продолжает попытку наступления и несет потери, заявил Шойгу
Шойгу объяснил действия Украины желанием создать у Запада иллюзию способности наступать