https://ria.ru/20220902/poni-1814133482.html

Волк загрыз любимую пони главы Еврокомиссии

Волк загрыз любимую пони главы Еврокомиссии - РИА Новости, 02.09.2022

Волк загрыз любимую пони главы Еврокомиссии

Любимая пони главы Еврокомиссии Урсулы фон дер Ляйен по кличке Долли погибла при нападении на нее волка, сообщает газета Bild. РИА Новости, 02.09.2022

2022-09-02T20:01

2022-09-02T20:01

2022-09-02T20:01

урсула фон дер ляйен

в мире

еврокомиссия

нижняя саксония

европа

животные

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/09/02/1814132945_0:503:2033:1646_1920x0_80_0_0_d56d91f2bec3dcd5f23b2ca1985bf4a9.jpg

БЕРЛИН, 2 сен – РИА Новости. Любимая пони главы Еврокомиссии Урсулы фон дер Ляйен по кличке Долли погибла при нападении на нее волка, сообщает газета Bild."Один из хищников напал на любимую пони Урсулы фон дер Ляйен в ночь на пятницу, похитив ее с пастбища в поместье главы Еврокомиссии в Бургдорф-Байнхорне (Нижняя Саксония) - всего в ста метрах от дома семьи", - говорится в сообщении.Уточняется, что погибшую пони в пятницу утром обнаружил муж председателя Еврокомиссии Хайко фон дер Ляйен в ее поместье. На место инцидента выехали сотрудник сельскохозяйственной палаты и ветеринар, они взяли пробы."Вся семья ужасно расстроена этой новостью", - сказала изданию глава Еврокомиссии.Политик занимается верховой ездой с детства, уточняет газета.

https://ria.ru/20220607/merkel-1793868994.html

https://ria.ru/20220902/kot-1814098990.html

нижняя саксония

европа

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2022

Владимир Лаврентьев

Владимир Лаврентьев

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Владимир Лаврентьев

урсула фон дер ляйен, в мире, еврокомиссия, нижняя саксония, европа, животные