https://ria.ru/20220902/poni-1814133482.html
Волк загрыз любимую пони главы Еврокомиссии
Волк загрыз любимую пони главы Еврокомиссии - РИА Новости, 02.09.2022
Волк загрыз любимую пони главы Еврокомиссии
Любимая пони главы Еврокомиссии Урсулы фон дер Ляйен по кличке Долли погибла при нападении на нее волка, сообщает газета Bild. РИА Новости, 02.09.2022
2022-09-02T20:01
2022-09-02T20:01
2022-09-02T20:01
урсула фон дер ляйен
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еврокомиссия
нижняя саксония
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БЕРЛИН, 2 сен – РИА Новости. Любимая пони главы Еврокомиссии Урсулы фон дер Ляйен по кличке Долли погибла при нападении на нее волка, сообщает газета Bild."Один из хищников напал на любимую пони Урсулы фон дер Ляйен в ночь на пятницу, похитив ее с пастбища в поместье главы Еврокомиссии в Бургдорф-Байнхорне (Нижняя Саксония) - всего в ста метрах от дома семьи", - говорится в сообщении.Уточняется, что погибшую пони в пятницу утром обнаружил муж председателя Еврокомиссии Хайко фон дер Ляйен в ее поместье. На место инцидента выехали сотрудник сельскохозяйственной палаты и ветеринар, они взяли пробы."Вся семья ужасно расстроена этой новостью", - сказала изданию глава Еврокомиссии.Политик занимается верховой ездой с детства, уточняет газета.
https://ria.ru/20220607/merkel-1793868994.html
https://ria.ru/20220902/kot-1814098990.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
урсула фон дер ляйен, в мире, еврокомиссия, нижняя саксония, европа, животные
Урсула фон дер Ляйен, В мире, Еврокомиссия, Нижняя Саксония, Европа, Животные
Волк загрыз любимую пони главы Еврокомиссии
Любимая пони главы Еврокомиссии фон дер Ляйен по кличке Долли погибла при нападении волка