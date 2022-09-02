https://ria.ru/20220902/peregovory-1813918708.html

МИД: позиция США не способствует мирным переговорам Палестины и Израиля

МИД: позиция США не способствует мирным переговорам Палестины и Израиля - РИА Новости, 02.09.2022

МИД: позиция США не способствует мирным переговорам Палестины и Израиля

Позиция США не способствует перезапуску мирных переговоров Палестины и Израиля, но последняя вспышка вооруженного противостояния между ними показывает... РИА Новости, 02.09.2022

2022-09-02T10:02

2022-09-02T10:02

2022-09-02T10:02

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сша

палестина

израиль

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МОСКВА, 2 сен - РИА Новости. Позиция США не способствует перезапуску мирных переговоров Палестины и Израиля, но последняя вспышка вооруженного противостояния между ними показывает ущербность такого подхода, заявил в интервью РИА Новости директор департамента Ближнего Востока и Северной Африки МИД РФ Александр Кинщак.Армия Израиля в августе начала операцию "Рассвет" против группировки "Исламский джихад" в секторе Газа. Военные наносили удары по целям в секторе Газа, в израильском тылу было введено чрезвычайное положение. По данным минздрава сектора Газа, число жертв эскалации в итоге составило 49 человек, в числе погибших 19 детей и четыре женщины, 360 человек получили ранения. Перемирие вступило в силу 7 августа в 23.30 по местному времени (совпадает с мск)."Перспективы возобновления палестино-израильского политического диалога сегодня не просматриваются. Главным препятствием этому считаем тревожную динамику развития ситуации "на земле". Перезапуску мирного процесса не способствует и линия Соединенных Штатов. Несмотря на то, что с приходом в Белый дом Джо Байдена однозначно произраильский курс предыдущей администрации претерпел определенную корректировку, Вашингтон по-прежнему делает ставку на концепцию "экономического замирения" Палестины, игнорируя политическую составляющую конфликта. Последние вспышки вооруженного противостояния между Газой и Израилем убедительно свидетельствуют об ущербности такого подхода", - добавил Кинщак.По его словам, "разорвать порочный круг насилия между палестинцами и израильтянами можно только через комплексное урегулирование конфликта по формуле "два государства для двух народов" в соответствии с общепризнанной международно-правовой базой". Но, как отметил российский дипломат, недавний визит президента США Джо Байдена в Палестину, который состоялся в середине июля, в очередной раз продемонстрировал "отсутствие у нынешней администрации желания предпринимать какие-либо практические шаги для вывода ближневосточного урегулирования из тупика"."Судя по всему, в Вашингтоне куда больше заинтересованы в расширении участников, заключенных в августе-декабре 2020 года так называемых "Соглашений Авраама". При этом американцы особо не скрывают надежду создать на их основе военно-политический альянс - "ближневосточное НАТО" для сдерживания Тегерана", - сказал Кинщак.Россия, по его словам, по-прежнему считает ближневосточный "квартет" посредников единственным и легитимным механизмом по палестино-израильскому урегулированию."Готовы к возобновлению взаимодействия с партнерами в этом формате. Однако после начала специальной военной операции на Украине в феврале рабочие контакты с другими членами "квартета" (ООН, США, ЕС) были полностью заморожены – естественно, не по нашей инициативе", - отметил Кинщак.Читайте полный текст интервью Александра Кинщака >>

https://ria.ru/20220831/siriya-1813583953.html

https://ria.ru/20220821/izrail-1811074032.html

https://ria.ru/20220821/krizis-1811051778.html

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Екатерина Зайцева

Екатерина Зайцева

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Екатерина Зайцева

в мире, сша, палестина, израиль, исламский джихад, нато, оон, джо байден, министерство иностранных дел российской федерации (мид рф)