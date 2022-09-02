https://ria.ru/20220902/pashu-1813916504.html

Пашу и Ханна станут родителями

Пашу и Ханна станут родителями - РИА Новости, 02.09.2022

Пашу и Ханна станут родителями

Продюсер Пашу (Павел Курьянов) и певица Ханна (Анна Иванова) станут родителями во второй раз, об этом артисты сообщили в своих социальных сетях. Они признались, РИА Новости, 02.09.2022

2022-09-02T09:57

2022-09-02T09:57

2022-09-02T09:57

шоубиз

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павел курьянов ("пашу")

шоу-бизнес

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МОСКВА, 2 сен — РИА Новости. Продюсер Пашу (Павел Курьянов) и певица Ханна (Анна Иванова) станут родителями во второй раз, об этом артисты сообщили в своих социальных сетях. Они признались, что некоторое время скрывали новость от друзей и команды.Ханна была более краткой.У артистов также есть дочь Адриана. Ранее Пашу признавался, что тратит на домашний персонал около двух миллионов рублей ежемесячно.

https://ria.ru/20220901/lazarev-1813762335.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Жанна Старицына

знаменитости, павел курьянов ("пашу"), шоу-бизнес