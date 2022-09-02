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Пашу и Ханна станут родителями - РИА Новости, 02.09.2022
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Шоубиз
https://ria.ru/20220902/pashu-1813916504.html
Пашу и Ханна станут родителями
Пашу и Ханна станут родителями - РИА Новости, 02.09.2022
Пашу и Ханна станут родителями
Продюсер Пашу (Павел Курьянов) и певица Ханна (Анна Иванова) станут родителями во второй раз, об этом артисты сообщили в своих социальных сетях. Они признались, РИА Новости, 02.09.2022
2022-09-02T09:57
2022-09-02T09:57
шоубиз
знаменитости
павел курьянов ("пашу")
шоу-бизнес
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МОСКВА, 2 сен — РИА Новости. Продюсер Пашу (Павел Курьянов) и певица Ханна (Анна Иванова) станут родителями во второй раз, об этом артисты сообщили в своих социальных сетях. Они признались, что некоторое время скрывали новость от друзей и команды.Ханна была более краткой.У артистов также есть дочь Адриана. Ранее Пашу признавался, что тратит на домашний персонал около двух миллионов рублей ежемесячно.
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знаменитости, павел курьянов ("пашу"), шоу-бизнес
Шоубиз, Знаменитости, Павел Курьянов ("Пашу"), Шоу-бизнес
09:57 02.09.2022
 
Пашу и Ханна станут родителями

Пашу и Ханна станут родителями во второй раз

© РИА Новости / Екатерина Чеснокова / Перейти в медиабанкPre-party премии "Жара Music Awards 2021"
Pre-party премии Жара Music Awards 2021 - РИА Новости, 1920, 02.09.2022
© РИА Новости / Екатерина Чеснокова
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МОСКВА, 2 сен — РИА Новости. Продюсер Пашу (Павел Курьянов) и певица Ханна (Анна Иванова) станут родителями во второй раз, об этом артисты сообщили в своих социальных сетях. Они признались, что некоторое время скрывали новость от друзей и команды.
"Было сложно несколько месяцев скрывать от друзей, команды, от организаторов концертов, от рекламодателей, от всех, кто спрашивал, что случилось с Ханной, куда пропала, почему опять самочувствие не очень, почему на ужин приехал один, почему сложные логистики в перелетах и длинные дистанции на авто ставить нельзя… Наступил месяц, когда основной опасный период пройден, состояние от токсикоза более-менее стабилизировалось, теперь готовимся к счастью следующего уровня", – написал Пашу.
Ханна была более краткой.
"У нас началась новая жизнь. Счастье становится еще более полноценным", – сообщила певица.
У артистов также есть дочь Адриана. Ранее Пашу признавался, что тратит на домашний персонал около двух миллионов рублей ежемесячно.
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