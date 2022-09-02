Пашу и Ханна станут родителями
Пашу и Ханна станут родителями во второй раз
МОСКВА, 2 сен — РИА Новости. Продюсер Пашу (Павел Курьянов) и певица Ханна (Анна Иванова) станут родителями во второй раз, об этом артисты сообщили в своих социальных сетях. Они признались, что некоторое время скрывали новость от друзей и команды.
"Было сложно несколько месяцев скрывать от друзей, команды, от организаторов концертов, от рекламодателей, от всех, кто спрашивал, что случилось с Ханной, куда пропала, почему опять самочувствие не очень, почему на ужин приехал один, почему сложные логистики в перелетах и длинные дистанции на авто ставить нельзя… Наступил месяц, когда основной опасный период пройден, состояние от токсикоза более-менее стабилизировалось, теперь готовимся к счастью следующего уровня", – написал Пашу.
Ханна была более краткой.
"У нас началась новая жизнь. Счастье становится еще более полноценным", – сообщила певица.
У артистов также есть дочь Адриана. Ранее Пашу признавался, что тратит на домашний персонал около двух миллионов рублей ежемесячно.
1 сентября, 15:58ШоубизЛазарев рассказал о подарке Крутого своему сыну