Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Шапка спецпроекта Шоубиз 1 - РИА Новости, 1920
Шоубиз
https://ria.ru/20211012/pashu-1754252178.html
"Два миллиона рублей": Пашу рассказал о тратах на домашний персонал
"Два миллиона рублей": Пашу рассказал о тратах на домашний персонал - РИА Новости, 12.10.2021
"Два миллиона рублей": Пашу рассказал о тратах на домашний персонал
Пашу (Павел Курьянов) в интервью Динаре Сатжан рассказал о своих с женой Ханной (Анной Ивановой) ежемесячных тратах. На домашний персонал у них уходит два... РИА Новости, 12.10.2021
2021-10-12T19:00
2021-10-12T19:00
шоубиз
тимати (тимур юнусов)
павел курьянов ("пашу")
деньги
знаменитости
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/03/04/1599890342_0:0:2048:1152_1920x0_80_0_0_3cc6ef8a4a3450bceef8e9b1cb2cab92.jpg
МОСКВА, 12 окт — РИА Новости. Пашу (Павел Курьянов) в интервью Динаре Сатжан рассказал о своих с женой Ханной (Анной Ивановой) ежемесячных тратах. На домашний персонал у них уходит два миллиона рублей.Он отметил, что у них пять человек охраны, повар, две няни, бизнес-ассистент и помощница. Оптимизировать расходы один из основателей лейбла Black Star не планирует.Лейбл Black Starбыл основан 15 лет назад совместно с Тимати и Вальтером Леруссе. В прошлом году Тимати покинул проект.
https://ria.ru/20210831/buzova-1747968354.html
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2021
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/03/04/1599890342_0:0:2048:1536_1920x0_80_0_0_bdc0bfed06ac2e073e34597f16c537ce.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
тимати (тимур юнусов), павел курьянов ("пашу"), деньги, знаменитости
19:00 12.10.2021
 
"Два миллиона рублей": Пашу рассказал о тратах на домашний персонал

Пашу рассказал о ежемесячной трате двух миллионов рублей на домашний персонал

© РИА Новости / Екатерина Чеснокова / Перейти в фотобанкPre-party премии "Жара Music Awards 2021"
Pre-party премии Жара Music Awards 2021 - РИА Новости, 1920, 12.10.2021
© РИА Новости / Екатерина Чеснокова
Перейти в фотобанк
Читать ria.ru в
МОСКВА, 12 окт — РИА Новости. Пашу (Павел Курьянов) в интервью Динаре Сатжан рассказал о своих с женой Ханной (Анной Ивановой) ежемесячных тратах. На домашний персонал у них уходит два миллиона рублей.

"У нас с женой общий бюджет. У нас есть стройка дома, есть оплата за квартиру, сколько мы тратим на развлечения, на одежду – сложно сказать. Только на свой личный персонал в месяц мы тратим два миллиона рублей. У нас много людей работает", – сказал Пашу.

Он отметил, что у них пять человек охраны, повар, две няни, бизнес-ассистент и помощница. Оптимизировать расходы один из основателей лейбла Black Star не планирует.

"Они делают нашу жизнь проще. С учетом того, сколько у нас уходит времени на работу, хочется вместе проводить время. Эти люди помогают нам в этом", – добавил Пашу.

Лейбл Black Starбыл основан 15 лет назад совместно с Тимати и Вальтером Леруссе. В прошлом году Тимати покинул проект.
Ольга Бузова - РИА Новости, 1920, 31.08.2021
31 августа, 12:30Шоубиз
"Минимум пять миллионов": Бузова рассказала о ежемесячных расходах
 
ШоубизТимати (Тимур Юнусов)Павел Курьянов ("Пашу")ДеньгиЗнаменитости
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
RSS
Архив
Версия 2018.1 Beta 
© 2021 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@ria.ru
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
05:11На Украине заявили, что Зеленский стал проблемой для Запада
05:09Опрос показал, как россияне относятся к голосовым помощникам банков
04:49Канада примет 40 тысяч беженцев из Афганистана
04:42Экс-глава Nissan рассказал о самом опасном моменте побега из Японии
04:23Ирина Унтилова возглавила заксобрание Камчатского края
04:14Исследование показало, как введение маркировки отразилось на рынке обуви
03:59Украинские школы и больницы начали запасаться одеялами и обогревателями
03:58Чиновников администрации Трампа заподозрили в присвоении подарков
03:51Роспотребнадзор разработал рекомендации по организации питания в школах
03:47Опрос показал, сколько россиян согласны сдать биометрические данные
03:42В России начали разрабатывать дальнобойный ПЗРК
03:33Россию признали перспективнейшим рынком
03:22Валерий Пономарев будет представлять Камчатку в Совете Федерации
03:18Специалист объяснил, почему банк дает в кредит больше денег, чем просят
03:17В Michelin спрогнозировали быстрое развитие гастрономической сферы Москвы
03:10В Приморье полицейские вывели из горящего дома 35 жильцов
03:07Эксперты назвали самые популярные марки автомобилей у россиян
03:00В России хотят научить мыслить искусственный интеллект по-другому
03:00Московских лендлордов через год ждет повышение расходов на налоги
02:58Министр образования Якутии ушел в отставку по собственной инициативе
Лента новостейМолния