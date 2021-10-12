https://ria.ru/20211012/pashu-1754252178.html
"Два миллиона рублей": Пашу рассказал о тратах на домашний персонал
"Два миллиона рублей": Пашу рассказал о тратах на домашний персонал - РИА Новости, 12.10.2021
"Два миллиона рублей": Пашу рассказал о тратах на домашний персонал
Пашу (Павел Курьянов) в интервью Динаре Сатжан рассказал о своих с женой Ханной (Анной Ивановой) ежемесячных тратах. На домашний персонал у них уходит два... РИА Новости, 12.10.2021
2021-10-12T19:00
2021-10-12T19:00
2021-10-12T19:00
шоубиз
тимати (тимур юнусов)
павел курьянов ("пашу")
деньги
знаменитости
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/03/04/1599890342_0:0:2048:1152_1920x0_80_0_0_3cc6ef8a4a3450bceef8e9b1cb2cab92.jpg
МОСКВА, 12 окт — РИА Новости. Пашу (Павел Курьянов) в интервью Динаре Сатжан рассказал о своих с женой Ханной (Анной Ивановой) ежемесячных тратах. На домашний персонал у них уходит два миллиона рублей.Он отметил, что у них пять человек охраны, повар, две няни, бизнес-ассистент и помощница. Оптимизировать расходы один из основателей лейбла Black Star не планирует.Лейбл Black Starбыл основан 15 лет назад совместно с Тимати и Вальтером Леруссе. В прошлом году Тимати покинул проект.
https://ria.ru/20210831/buzova-1747968354.html
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2021
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/03/04/1599890342_0:0:2048:1536_1920x0_80_0_0_bdc0bfed06ac2e073e34597f16c537ce.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
тимати (тимур юнусов), павел курьянов ("пашу"), деньги, знаменитости
"Два миллиона рублей": Пашу рассказал о тратах на домашний персонал
Пашу рассказал о ежемесячной трате двух миллионов рублей на домашний персонал