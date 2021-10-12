https://ria.ru/20211012/pashu-1754252178.html

"Два миллиона рублей": Пашу рассказал о тратах на домашний персонал

"Два миллиона рублей": Пашу рассказал о тратах на домашний персонал - РИА Новости, 12.10.2021

"Два миллиона рублей": Пашу рассказал о тратах на домашний персонал

Пашу (Павел Курьянов) в интервью Динаре Сатжан рассказал о своих с женой Ханной (Анной Ивановой) ежемесячных тратах. На домашний персонал у них уходит два... РИА Новости, 12.10.2021

2021-10-12T19:00

2021-10-12T19:00

2021-10-12T19:00

шоубиз

тимати (тимур юнусов)

павел курьянов ("пашу")

деньги

знаменитости

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МОСКВА, 12 окт — РИА Новости. Пашу (Павел Курьянов) в интервью Динаре Сатжан рассказал о своих с женой Ханной (Анной Ивановой) ежемесячных тратах. На домашний персонал у них уходит два миллиона рублей.Он отметил, что у них пять человек охраны, повар, две няни, бизнес-ассистент и помощница. Оптимизировать расходы один из основателей лейбла Black Star не планирует.Лейбл Black Starбыл основан 15 лет назад совместно с Тимати и Вальтером Леруссе. В прошлом году Тимати покинул проект.

https://ria.ru/20210831/buzova-1747968354.html

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2021

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

тимати (тимур юнусов), павел курьянов ("пашу"), деньги, знаменитости