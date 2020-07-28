https://ria.ru/20200728/1575040317.html
Соучредитель Black Star рассказал о будущем лейбла после ухода Тимати
Генеральный директор и соучредитель Black Star Павел Курьянов (Пашу) рассказал о будущем компании после ухода рэпера Тимати (Тимур Юнусов). РИА Новости, 28.07.2020
2020-07-28T13:15
2020-07-28T15:47
павел курьянов ("пашу")
шоу-бизнес
тимати (тимур юнусов)
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РИА Новости
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павел курьянов ("пашу"), шоу-бизнес, тимати (тимур юнусов)
МОСКВА, 28 июл — РИА Новости.
Генеральный директор и соучредитель Black Star Павел Курьянов (Пашу) рассказал о будущем компании после ухода рэпера Тимати
(Тимур Юнусов).
По его словам, в творческой части лейбл ждет большое обновление.
"Уверен, за эти годы мы с Вальтером и наша мощная команда накопили достаточно опыта, чтобы дальше вести Black Star к новым музыкальным и не только горизонтам", — написал он в Instagram.
Курьянов также отметил, что за 14 лет работы у каждого сформировалось свое видение будущего, а сейчас настало время "дальше строить бизнес и жить свою жизнь".
В понедельник Тимати объявил о своем решении покинуть лейбл Black Star. Свой уход он назвал "взвешенным решением партнеров, которые провели вместе 20 лет". Рэпер уточнил, что сохранит долю в некоторых проектах компании, в том числе сети бургерных, картингов и автомоек.