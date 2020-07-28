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Соучредитель Black Star рассказал о будущем лейбла после ухода Тимати
Генеральный директор и соучредитель Black Star Павел Курьянов (Пашу) рассказал о будущем компании после ухода рэпера Тимати (Тимур Юнусов). РИА Новости, 28.07.2020
2020-07-28T15:47
павел курьянов ("пашу")
шоу-бизнес
тимати (тимур юнусов)
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РИА Новости
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60
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павел курьянов ("пашу"), шоу-бизнес, тимати (тимур юнусов)

Соучредитель Black Star рассказал о будущем лейбла после ухода Тимати

13:15 28.07.2020 (обновлено: 15:47 28.07.2020)
9381
© РИА Новости / Нина Зотина / Перейти в фотобанкПевец Тимати
Певец Тимати
© РИА Новости / Нина Зотина
Перейти в фотобанк
МОСКВА, 28 июл — РИА Новости. Генеральный директор и соучредитель Black Star Павел Курьянов (Пашу) рассказал о будущем компании после ухода рэпера Тимати (Тимур Юнусов).
По его словам, в творческой части лейбл ждет большое обновление.

"Уверен, за эти годы мы с Вальтером и наша мощная команда накопили достаточно опыта, чтобы дальше вести Black Star к новым музыкальным и не только горизонтам", — написал он в Instagram.

Курьянов также отметил, что за 14 лет работы у каждого сформировалось свое видение будущего, а сейчас настало время "дальше строить бизнес и жить свою жизнь".
В понедельник Тимати объявил о своем решении покинуть лейбл Black Star. Свой уход он назвал "взвешенным решением партнеров, которые провели вместе 20 лет". Рэпер уточнил, что сохранит долю в некоторых проектах компании, в том числе сети бургерных, картингов и автомоек.
Продюсер Иосиф Пригожин
Вчера, 02:13
Пригожина привел в ужас уход Тимати из Black Star
7148314
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Павел Курьянов ("Пашу")Шоу-бизнесТимати (Тимур Юнусов)
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