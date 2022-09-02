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ООН призвала обеспечивать безопасность на ЗАЭС и ее окрестностях - РИА Новости, 02.09.2022
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ООН призвала обеспечивать безопасность на ЗАЭС и ее окрестностях
ООН призвала обеспечивать безопасность на ЗАЭС и ее окрестностях - РИА Новости, 02.09.2022
ООН призвала обеспечивать безопасность на ЗАЭС и ее окрестностях
ООН призывает стороны обеспечивать безопасность на Запорожской АЭС и в ее окрестностях, заявила на брифинге сотрудница пресс-службы организации Эри Канэко. РИА Новости, 02.09.2022
2022-09-02T21:28
2022-09-02T21:28
в мире
рафаэль гросси
энергодар
запорожская аэс
государственная корпорация по атомной энергии "росатом"
магатэ
россия
михаил ульянов (дипломат)
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ООН, 2 сен – РИА Новости. ООН призывает стороны обеспечивать безопасность на Запорожской АЭС и в ее окрестностях, заявила на брифинге сотрудница пресс-службы организации Эри Канэко.Ранее генштаб украинских войск признал, что украинские войска нанесли удары в районе Энергодара, где расположена Запорожская АЭС."У нас нет каких-либо сведений из первых рук. Мы должны делать все, чтобы поддерживать безопасность на АЭС и вокруг нее, и надеемся, что стороны будут поступать так", - сказала Канэко.В четверг на Запорожскую АЭС прибыла миссия МАГАТЭ во главе с главой агентства Рафаэлем Гросси. Глава делегации "Росатома" и сотрудники ЗАЭС провели по ее территории делегацию МАГАТЭ и показали участки станции, пострадавшие при обстрелах украинских войск. Как заявил заявил РИА Новости постоянный представитель РФ при международных организациях в Вене Михаил Ульянов, два сотрудника МАГАТЭ останутся на Запорожской АЭС на постоянной основе.Запорожская АЭС расположена на левом берегу Днепра рядом с городом Энергодар. Это самая крупная по числу блоков и установленной мощности АЭС в Европе – на станции насчитывается шесть энергоблоков мощностью по 1 гигаватту. С марта она находится под охраной российских военных. В МИД РФ подчеркивали, что этот шаг является оправданным во избежание предотвращения утечек ядерных и радиоактивных материалов. Украинские военные продолжают регулярно обстреливать Энергодар и прилегающую к городу территорию Запорожской АЭС.
https://ria.ru/20220902/aes-1814147198.html
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в мире, рафаэль гросси, энергодар, запорожская аэс, государственная корпорация по атомной энергии "росатом", магатэ, россия, михаил ульянов (дипломат), оон, вооруженные силы украины
В мире, Рафаэль Гросси, Энергодар, Запорожская АЭС, Государственная корпорация по атомной энергии "Росатом", МАГАТЭ, Россия, Михаил Ульянов (дипломат), ООН, Вооруженные силы Украины
21:28 02.09.2022
 
ООН призвала обеспечивать безопасность на ЗАЭС и ее окрестностях

ООН призвала обеспечивать безопасность Запорожской АЭС на фоне ударов Киева по Энергодару

© РИА Новости / Константин Михальчевский / Перейти в медиабанкРоссийские военнослужащие на территории Запорожской атомной электростанции
Российские военнослужащие на территории Запорожской атомной электростанции - РИА Новости, 1920, 02.09.2022
© РИА Новости / Константин Михальчевский
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Российские военнослужащие на территории Запорожской атомной электростанции. Архивное фото
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ООН, 2 сен – РИА Новости. ООН призывает стороны обеспечивать безопасность на Запорожской АЭС и в ее окрестностях, заявила на брифинге сотрудница пресс-службы организации Эри Канэко.
Ранее генштаб украинских войск признал, что украинские войска нанесли удары в районе Энергодара, где расположена Запорожская АЭС.
Генеральный директор МАГАТЭ Рафаэль Гросси и делегаты МАГАТЭ на территории Запорожской атомной электростанции - РИА Новости, 1920, 02.09.2022
Вчера, 21:10
Гросси заявил о нарушении физической целостности ЗАЭС из-за обстрелов
"У нас нет каких-либо сведений из первых рук. Мы должны делать все, чтобы поддерживать безопасность на АЭС и вокруг нее, и надеемся, что стороны будут поступать так", - сказала Канэко.
В четверг на Запорожскую АЭС прибыла миссия МАГАТЭ во главе с главой агентства Рафаэлем Гросси. Глава делегации "Росатома" и сотрудники ЗАЭС провели по ее территории делегацию МАГАТЭ и показали участки станции, пострадавшие при обстрелах украинских войск. Как заявил заявил РИА Новости постоянный представитель РФ при международных организациях в Вене Михаил Ульянов, два сотрудника МАГАТЭ останутся на Запорожской АЭС на постоянной основе.
Запорожская АЭС расположена на левом берегу Днепра рядом с городом Энергодар. Это самая крупная по числу блоков и установленной мощности АЭС в Европе – на станции насчитывается шесть энергоблоков мощностью по 1 гигаватту. С марта она находится под охраной российских военных. В МИД РФ подчеркивали, что этот шаг является оправданным во избежание предотвращения утечек ядерных и радиоактивных материалов. Украинские военные продолжают регулярно обстреливать Энергодар и прилегающую к городу территорию Запорожской АЭС.
Военнослужащие ВСУ на марше в День Героев во Львове. 28 мая 2017 - РИА Новости, 1920, 02.09.2022
Вчера, 20:48Специальная военная операция на Украине
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В миреРафаэль ГроссиЭнергодарЗапорожская АЭСГосударственная корпорация по атомной энергии "Росатом"МАГАТЭРоссияМихаил Ульянов (дипломат)ООНВооруженные силы Украины
 
 
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