https://ria.ru/20220902/oon-1814149864.html

ООН призвала обеспечивать безопасность на ЗАЭС и ее окрестностях

ООН призвала обеспечивать безопасность на ЗАЭС и ее окрестностях - РИА Новости, 02.09.2022

ООН призвала обеспечивать безопасность на ЗАЭС и ее окрестностях

ООН призывает стороны обеспечивать безопасность на Запорожской АЭС и в ее окрестностях, заявила на брифинге сотрудница пресс-службы организации Эри Канэко. РИА Новости, 02.09.2022

2022-09-02T21:28

2022-09-02T21:28

2022-09-02T21:28

в мире

рафаэль гросси

энергодар

запорожская аэс

государственная корпорация по атомной энергии "росатом"

магатэ

россия

михаил ульянов (дипломат)

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ООН, 2 сен – РИА Новости. ООН призывает стороны обеспечивать безопасность на Запорожской АЭС и в ее окрестностях, заявила на брифинге сотрудница пресс-службы организации Эри Канэко.Ранее генштаб украинских войск признал, что украинские войска нанесли удары в районе Энергодара, где расположена Запорожская АЭС."У нас нет каких-либо сведений из первых рук. Мы должны делать все, чтобы поддерживать безопасность на АЭС и вокруг нее, и надеемся, что стороны будут поступать так", - сказала Канэко.В четверг на Запорожскую АЭС прибыла миссия МАГАТЭ во главе с главой агентства Рафаэлем Гросси. Глава делегации "Росатома" и сотрудники ЗАЭС провели по ее территории делегацию МАГАТЭ и показали участки станции, пострадавшие при обстрелах украинских войск. Как заявил заявил РИА Новости постоянный представитель РФ при международных организациях в Вене Михаил Ульянов, два сотрудника МАГАТЭ останутся на Запорожской АЭС на постоянной основе.Запорожская АЭС расположена на левом берегу Днепра рядом с городом Энергодар. Это самая крупная по числу блоков и установленной мощности АЭС в Европе – на станции насчитывается шесть энергоблоков мощностью по 1 гигаватту. С марта она находится под охраной российских военных. В МИД РФ подчеркивали, что этот шаг является оправданным во избежание предотвращения утечек ядерных и радиоактивных материалов. Украинские военные продолжают регулярно обстреливать Энергодар и прилегающую к городу территорию Запорожской АЭС.

https://ria.ru/20220902/aes-1814147198.html

https://ria.ru/20220902/ukraina-1814142847.html

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в мире, рафаэль гросси, энергодар, запорожская аэс, государственная корпорация по атомной энергии "росатом", магатэ, россия, михаил ульянов (дипломат), оон, вооруженные силы украины