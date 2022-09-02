https://ria.ru/20220902/obstrel-1814124771.html

Украинские военные обстреляли центр Донецка, погибли два человека

Украинские военные обстреляли центр Донецка, погибли два человека - РИА Новости, 02.09.2022

Украинские военные обстреляли центр Донецка, погибли два человека

Украинские войска выпустили шесть снарядов калибра 155 миллиметров по центральному Ворошиловскому району Донецка, сообщило представительство Донецкой Народной... РИА Новости, 02.09.2022

2022-09-02T19:17

2022-09-02T19:17

2022-09-02T23:13

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ДОНЕЦК, 2 сен — РИА Новости. Украинские войска выпустили шесть снарядов калибра 155 миллиметров по центральному Ворошиловскому району Донецка, сообщило представительство Донецкой Народной Республики в СЦКК в Telegram-канале. "Зафиксирован обстрел со стороны ВФУ (вооруженных формирований Украины. — Прим. ред.) по направлению: 18:40 мск — населенный пункт Красногоровка — город Донецк (Ворошиловский район); выпущено шесть снарядов калибра 155 миллиметров", — говорится в заявлении.Штаб территориальной обороны ДНР сообщил о двух погибших и одном пострадавшем в результате атаки украинских военных.Как уточнили в СЦКК, в 18:10 мск ВСУ также обстреляли Петровский район столицы республики, выпустив пять снарядов калибра 155 миллиметров, и поселок Еленовка, выпустив три снаряда.По информации корреспондента РИА Новости, позднее украинские военные нанесли удар по зданию Театра драмы в Ворошиловском районе и жилому многоквартирному дому.Ранее США поставили Киеву дальнобойные гаубицы M-777 калибра 155 миллиметров, украинские войска уже использовали их для обстрела городов, включая Донецк, в результате гибли мирные жители.Россия с 24 февраля проводит военную спецоперацию по денацификации и демилитаризации Украины. Владимир Путин назвал ее конечной целью освобождение Донбасса и создание условий, гарантирующих безопасность самой России.

https://ria.ru/20220831/marinka-1813177342.html

https://ria.ru/20220831/istoriya-1813269265.html

https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html

донецк (днр)

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Последствия ударов ВСУ по театру драмы и другим объектам в Донецке Последствия украинских ударов по Донецку, в том числе по зданию Драмтеатра 2022-09-02T19:17 true PT0M42S

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