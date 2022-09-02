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Украинские военные обстреляли центр Донецка, погибли два человека - РИА Новости, 02.09.2022
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Специальная военная операция на Украине
https://ria.ru/20220902/obstrel-1814124771.html
Украинские военные обстреляли центр Донецка, погибли два человека
Украинские военные обстреляли центр Донецка, погибли два человека - РИА Новости, 02.09.2022
Украинские военные обстреляли центр Донецка, погибли два человека
Украинские войска выпустили шесть снарядов калибра 155 миллиметров по центральному Ворошиловскому району Донецка, сообщило представительство Донецкой Народной... РИА Новости, 02.09.2022
2022-09-02T19:17
2022-09-02T23:13
специальная военная операция на украине
в мире
донецк (днр)
нато
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ДОНЕЦК, 2 сен — РИА Новости. Украинские войска выпустили шесть снарядов калибра 155 миллиметров по центральному Ворошиловскому району Донецка, сообщило представительство Донецкой Народной Республики в СЦКК в Telegram-канале. "Зафиксирован обстрел со стороны ВФУ (вооруженных формирований Украины. — Прим. ред.) по направлению: 18:40 мск — населенный пункт Красногоровка — город Донецк (Ворошиловский район); выпущено шесть снарядов калибра 155 миллиметров", — говорится в заявлении.Штаб территориальной обороны ДНР сообщил о двух погибших и одном пострадавшем в результате атаки украинских военных.Как уточнили в СЦКК, в 18:10 мск ВСУ также обстреляли Петровский район столицы республики, выпустив пять снарядов калибра 155 миллиметров, и поселок Еленовка, выпустив три снаряда.По информации корреспондента РИА Новости, позднее украинские военные нанесли удар по зданию Театра драмы в Ворошиловском районе и жилому многоквартирному дому.Ранее США поставили Киеву дальнобойные гаубицы M-777 калибра 155 миллиметров, украинские войска уже использовали их для обстрела городов, включая Донецк, в результате гибли мирные жители.Россия с 24 февраля проводит военную спецоперацию по денацификации и демилитаризации Украины. Владимир Путин назвал ее конечной целью освобождение Донбасса и создание условий, гарантирующих безопасность самой России.
https://ria.ru/20220831/marinka-1813177342.html
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донецк (днр)
украина
донецкая народная республика
россия
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Последствия ударов ВСУ по театру драмы и другим объектам в Донецке
Последствия украинских ударов по Донецку, в том числе по зданию Драмтеатра
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в мире, донецк (днр), нато, украина, донецкая народная республика, россия, сша, владимир путин
Специальная военная операция на Украине, В мире, Донецк (ДНР), НАТО, Украина, Донецкая Народная Республика, Россия, США, Владимир Путин
19:17 02.09.2022 (обновлено: 23:13 02.09.2022)
 
Украинские военные обстреляли центр Донецка, погибли два человека

СЦКК ДНР: ВСУ обстреляли Ворошиловский район Донецка, два человека погибли

Читать ria.ru в
ДОНЕЦК, 2 сен — РИА Новости. Украинские войска выпустили шесть снарядов калибра 155 миллиметров по центральному Ворошиловскому району Донецка, сообщило представительство Донецкой Народной Республики в СЦКК в Telegram-канале.
"Зафиксирован обстрел со стороны ВФУ (вооруженных формирований Украины. — Прим. ред.) по направлению: 18:40 мск — населенный пункт Красногоровка — город Донецк (Ворошиловский район); выпущено шесть снарядов калибра 155 миллиметров", — говорится в заявлении.
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Штаб территориальной обороны ДНР сообщил о двух погибших и одном пострадавшем в результате атаки украинских военных.
Как уточнили в СЦКК, в 18:10 мск ВСУ также обстреляли Петровский район столицы республики, выпустив пять снарядов калибра 155 миллиметров, и поселок Еленовка, выпустив три снаряда.
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По информации корреспондента РИА Новости, позднее украинские военные нанесли удар по зданию Театра драмы в Ворошиловском районе и жилому многоквартирному дому.
Ранее США поставили Киеву дальнобойные гаубицы M-777 калибра 155 миллиметров, украинские войска уже использовали их для обстрела городов, включая Донецк, в результате гибли мирные жители.
Россия с 24 февраля проводит военную спецоперацию по денацификации и демилитаризации Украины. Владимир Путин назвал ее конечной целью освобождение Донбасса и создание условий, гарантирующих безопасность самой России.
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Специальная военная операция на УкраинеВ миреДонецк (ДНР)НАТОУкраинаДонецкая Народная РеспубликаРоссияСШАВладимир Путин
 
 
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