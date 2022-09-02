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В Харьковской области начали выдавать российские автомобильные номера - РИА Новости, 02.09.2022
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Специальная военная операция на Украине
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В Харьковской области начали выдавать российские автомобильные номера
В Харьковской области начали выдавать российские автомобильные номера - РИА Новости, 02.09.2022
В Харьковской области начали выдавать российские автомобильные номера
Первые регистрационные автомобильные номера российского образца с 188 кодом региона поступили в Харьковскую область, передает корреспондент РИА Новости. РИА Новости, 02.09.2022
2022-09-02T14:18
2022-09-02T14:18
специальная военная операция на украине
общество
авто
россия
харьковская область
украина
гибдд мвд рф
ситуация в днр и лнр
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КУПЯНСК (Харьковская область), 2 сен - РИА Новости. Первые регистрационные автомобильные номера российского образца с 188 кодом региона поступили в Харьковскую область, передает корреспондент РИА Новости.Как рассказали в отделе ГИБДД города Купянска, получить новый номер или переоформить старый, украинский, имеют право только те жители освобождённых территорий Харьковской области, которые ранее приобрели российское гражданство.Процедура выдачи регистрационных знаков проходит по упрощённой схеме: гражданину не требуется страховой полис, прохождение техосмотра, а также нет необходимости растаможивать транспортное средство, однако в последнем случае в свидетельстве будет стоять отметка о невозможности отчуждения автомобиля на территории РФ. Кроме этого, вместе с номером меняется и водительское удостоверение с сохранением всех категорий, которые имелись у владельца в старых украинских правах.Номера нового 188 региона, которые пока что печатают в соседней Белгородской области, начинаются с серии А001АВ. Срок изготовления составляет не более недели."Самый первый регистрационный знак получил простой житель города Купянска, который раньше всех написал заявление. Остальные номера также будут выдаваться строго по очереди без каких -либо привилегий", - пояснили в отделе ГИБДД.
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общество, авто, россия, харьковская область, украина, гибдд мвд рф, ситуация в днр и лнр
Специальная военная операция на Украине, Общество, Авто, Россия, Харьковская область, Украина, ГИБДД МВД РФ, Ситуация в ДНР и ЛНР
14:18 02.09.2022
 
В Харьковской области начали выдавать российские автомобильные номера

В Харьковской области начали выдавать российские автомобильные номера с кодом 188

© РИА Новости / Перейти в медиабанкСвято-Николаевский кафедральный собор в городе Купянск
Свято-Николаевский кафедральный собор в городе Купянск
© РИА Новости
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Свято-Николаевский кафедральный собор в городе Купянск. Архивное фото
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КУПЯНСК (Харьковская область), 2 сен - РИА Новости. Первые регистрационные автомобильные номера российского образца с 188 кодом региона поступили в Харьковскую область, передает корреспондент РИА Новости.
Как рассказали в отделе ГИБДД города Купянска, получить новый номер или переоформить старый, украинский, имеют право только те жители освобождённых территорий Харьковской области, которые ранее приобрели российское гражданство.
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Процедура выдачи регистрационных знаков проходит по упрощённой схеме: гражданину не требуется страховой полис, прохождение техосмотра, а также нет необходимости растаможивать транспортное средство, однако в последнем случае в свидетельстве будет стоять отметка о невозможности отчуждения автомобиля на территории РФ. Кроме этого, вместе с номером меняется и водительское удостоверение с сохранением всех категорий, которые имелись у владельца в старых украинских правах.
Номера нового 188 региона, которые пока что печатают в соседней Белгородской области, начинаются с серии А001АВ. Срок изготовления составляет не более недели.
"Самый первый регистрационный знак получил простой житель города Купянска, который раньше всех написал заявление. Остальные номера также будут выдаваться строго по очереди без каких -либо привилегий", - пояснили в отделе ГИБДД.
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Специальная военная операция на УкраинеОбществоАвтоРоссияХарьковская областьУкраинаГИБДД МВД РФСитуация в ДНР и ЛНР
 
 
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