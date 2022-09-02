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США прокомментировали введение потолка цен на российскую нефть - РИА Новости, 02.09.2022
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США прокомментировали введение потолка цен на российскую нефть
США прокомментировали введение потолка цен на российскую нефть - РИА Новости, 02.09.2022
США прокомментировали введение потолка цен на российскую нефть
США считают, что Россия настроена продолжать поставки нефти на мировой рынок и готова "проглотить" еще большие дисконты, чем существуют сейчас, заявила... РИА Новости, 02.09.2022
2022-09-02T20:27
2022-09-02T20:36
экономика
россия
g7
цены на нефть
сша
карин жан-пьер
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ВАШИНГТОН, 2 сен – РИА Новости. США считают, что Россия настроена продолжать поставки нефти на мировой рынок и готова "проглотить" еще большие дисконты, чем существуют сейчас, заявила официальный представитель Белого дома Карин Жан-Пьер.Министры финансов G7 ранее в пятницу подтвердили намерение ввести ценовые ограничения на российскую нефть в рамках расширения санкций за военную спецоперацию на Украине.Российские представители в ответ предупредили, что страны, которые будут применять лимиты, останутся без нефтяного экспорта РФ. По словам Жан-Пьер, Россия и так торгует нефтью со значительными скидками."Россия уже предлагает большие скидки, достигающие 30%, и долгосрочные контракты отдельным странам. Это также демонстрирует, что Россия планирует продолжать поставки своей нефти и готова проглотить большие дисконты", - сказала она на брифинге для журналистов.Жан-Пьер добавила, что ценовые лимиты дадут возможность "большему числу стран добиваться более выгодных условий сделок с Россией".
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экономика, россия, g7, цены на нефть, сша, карин жан-пьер
Экономика, Россия, G7, Цены на нефть, США, Карин Жан-Пьер
20:27 02.09.2022 (обновлено: 20:36 02.09.2022)
 
США прокомментировали введение потолка цен на российскую нефть

Пресс-секретарь Жан-Пьер: США считают, что Россия настроена продолжать поставки нефти

© РИА Новости / Сергей Гунеев / Перейти в медиабанкОбъект компании "Транснефть"
Объект компании Транснефть - РИА Новости, 1920, 02.09.2022
© РИА Новости / Сергей Гунеев
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Объект компании "Транснефть". Архивное фото
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ВАШИНГТОН, 2 сен – РИА Новости. США считают, что Россия настроена продолжать поставки нефти на мировой рынок и готова "проглотить" еще большие дисконты, чем существуют сейчас, заявила официальный представитель Белого дома Карин Жан-Пьер.
Министры финансов G7 ранее в пятницу подтвердили намерение ввести ценовые ограничения на российскую нефть в рамках расширения санкций за военную спецоперацию на Украине.
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"Полный абсурд". Запад устанавливает потолок цен на российскую нефть
Российские представители в ответ предупредили, что страны, которые будут применять лимиты, останутся без нефтяного экспорта РФ. По словам Жан-Пьер, Россия и так торгует нефтью со значительными скидками.
"Россия уже предлагает большие скидки, достигающие 30%, и долгосрочные контракты отдельным странам. Это также демонстрирует, что Россия планирует продолжать поставки своей нефти и готова проглотить большие дисконты", - сказала она на брифинге для журналистов.
Жан-Пьер добавила, что ценовые лимиты дадут возможность "большему числу стран добиваться более выгодных условий сделок с Россией".
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ЭкономикаРоссияG7Цены на нефтьСШАКарин Жан-Пьер
 
 
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