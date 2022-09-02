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"Полный абсурд". Запад устанавливает потолок цен на российскую нефть - РИА Новости, 02.09.2022
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"Полный абсурд". Запад устанавливает потолок цен на российскую нефть
"Полный абсурд". Запад устанавливает потолок цен на российскую нефть - РИА Новости, 02.09.2022
"Полный абсурд". Запад устанавливает потолок цен на российскую нефть
Страны G7 — Великобритания, Германия, Италия, Канада, Франция, Япония и США — договорились об ограничении стоимости российской нефти и собираются так же... РИА Новости, 02.09.2022
2022-09-02T17:49
2022-09-02T18:35
экономика
александр новак
россия
европа
карин жан-пьер
цены на нефть
артем деев
китай
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МОСКВА, 2 сен — Ирина Красикова, РИА Новости. Страны G7 — Великобритания, Германия, Италия, Канада, Франция, Япония и США — договорились об ограничении стоимости российской нефти и собираются так же поступить с газом. Однако в результате за все придется платить простым американцам и европейцам. О последствиях решения "Большой семерки" — в материале РИА Новости.Уперлась в "потолок"Речь идет о нефти и нефтепродуктах, поставляемых морским транспортом. При цене выше определенного уровня обслуживание перевозки, в том числе страхование и финансирование, запрещено. Конкретный потолок установит "широкая коалиция стран, решивших его придерживаться", отмечается в заявлении министров финансов G7.Эта идея родилась в конце июня на саммите "Большой семерки". Инициатором выступили США. Таким образом американцы намерены нанести удар по финансовому сектору России, пояснила пресс-секретарь Белого дома Карин Жан-Пьер.От экспорта нефти и нефтепродуктов Москва получает около 20 миллиардов долларов в месяц. Планы перекрыть этот денежный поток поддержала Еврокомиссия, пишет Financial Times. В G7 ожидают, что присоединятся все страны Евросоюза. Плюс нужно заручиться поддержкой крупнейших импортеров топлива из России, которые покупали нефть с дисконтом, когда от нее отказались многие европейцы. Как сообщает издание, Вашингтон ведет переговоры с Китаем, Индией и другими государствами.Ценовой "потолок" на российское черное золото введут с 5 декабря, уточняет Financial Times. А на нефтепродукты — с 5 февраля 2023-го. "На мой взгляд, это полный абсурд. Вмешательство в рыночные механизмы такой важнейшей отрасли, как нефтяная, только приведет к дестабилизации", — заявил вице-премьер России Александр Новак. За это в первую очередь заплатят европейские и американские потребители, предупредил он.По его словам, ни одна страна, входящая в ОПЕК+, а также Индия и Китай не поддержали потолок цен. Кстати, Нью-Дели за последние несколько месяцев втрое нарастил импорт российских нефтепродуктов."Мы просто для компаний или стран, которые введут ограничения, не будем поставлять нефть и нефтепродукты", — добавил вице-премьер.Крупнейшие покупатели черного золота стоят перед выбором — полностью лишиться поставок, либо столкнуться с перебоями из-за нехватки танкеров. Нефтеналивные суда можно перестраховать в незападных юрисдикциях. Например, индийский регулятор сертифицировал "Совкомфлот", когда европейские агентства отозвали свидетельство из-за американских санкций."Индия и Китай, безусловно, предпочтут получать хоть какую-то российскую нефть, чем остаться вовсе без нее. Кроме того, вероятно, приложат максимум усилий, чтобы восстановить объем поставок. Для этого предложат своим финансовым институтам страховать и перестраховывать танкеры", — говорит руководитель Центра развития энергетики Кирилл Мельников.Потолок цен уберет с мирового рынка 1,5-2 миллиона баррелей нефти в сутки, и котировки резко взлетят, предупреждает он. Дисконт Urals к Brent тоже увеличится, но несильно. В итоге российские компании сохранят бюджет и доходы на текущем уровне."Решение "Большой семерки" обернется очередным витком цен, потому что рынок не терпит искусственных ограничений. Москва откажется торговать сырьем на условиях, "спущенных сверху". Возникнет дефицит. Заместить долю России вряд ли у кого-то получится. Даже Саудовской Аравии это не под силу — сложно технически", — подчеркивает Артем Деев, руководитель аналитического департамента Amarkets.Без нефти и газаТо есть Запад попросту запускает новое ценовое ралли. Баррель подскочит до 150 долларов, полагает Михаил Оганезов, специалист департамента стратегических исследований Total Research.Следом разгонится инфляция в развитых странах, которая и так бьет рекорды. Почти во всем ЕС — уже двухзначная.Более того, стремительно дорожает электроэнергия. Промышленные предприятия вынужденно закрываются одно за другим — слишком высоки издержки.А там недалеко до глобальной рецессии, отмечает аналитик. Россия окончательно прекратит поставки в Европу и сосредоточится на азиатском рынке, который вряд ли примет условия "Большой семерки". А Западу придется судорожно искать замену.Подольет масло в огонь и нефтяное эмбарго. По словам Новака, российские компании к этому готовятся. Сейчас главная задача — сохранить добычу. По прогнозу вице-премьера, в 2022-м будет 520-525 миллионов тонн. В 2021-м — 524.Между тем ЕС собирается то же самое проделать с газом, о чем сообщила глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен. В таком случае, как сказал заместитель председателя Совета безопасности России Дмитрий Медведев, "российского газа в Европе просто не будет".По всей видимости, в Брюсселе воодушевились тем, что подземные хранилища, по данным Gas Infrastructure Europe, заполнились на целевые 80 процентов.Однако, по мнению экспертов, этого не хватит, чтобы комфортно пережить зиму, — синоптики прогнозируют сильные морозы.
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экономика, александр новак, россия, европа, карин жан-пьер, цены на нефть, артем деев, китай, евросоюз, еврокомиссия, urals, brent, g7
Экономика, Александр Новак, Россия, Европа, Карин Жан-Пьер, Цены на нефть, Артем Деев, Китай, Евросоюз, Еврокомиссия, Urals, Brent, G7
17:49 02.09.2022 (обновлено: 18:35 02.09.2022)
 

"Полный абсурд". Запад устанавливает потолок цен на российскую нефть

© РИА Новости / Максим Богодвид / Перейти в медиабанкНефтяные качалки неподалеку от Ямашинского сельского поселения Альметьевском районе Республики Татарстан
Нефтяные качалки неподалеку от Ямашинского сельского поселения Альметьевском районе Республики Татарстан - РИА Новости, 1920, 02.09.2022
© РИА Новости / Максим Богодвид
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МОСКВА, 2 сен — Ирина Красикова, РИА Новости. Страны G7 — Великобритания, Германия, Италия, Канада, Франция, Япония и США — договорились об ограничении стоимости российской нефти и собираются так же поступить с газом. Однако в результате за все придется платить простым американцам и европейцам. О последствиях решения "Большой семерки" — в материале РИА Новости.

Уперлась в "потолок"

Речь идет о нефти и нефтепродуктах, поставляемых морским транспортом. При цене выше определенного уровня обслуживание перевозки, в том числе страхование и финансирование, запрещено. Конкретный потолок установит "широкая коалиция стран, решивших его придерживаться", отмечается в заявлении министров финансов G7.
Эта идея родилась в конце июня на саммите "Большой семерки". Инициатором выступили США. Таким образом американцы намерены нанести удар по финансовому сектору России, пояснила пресс-секретарь Белого дома Карин Жан-Пьер.
От экспорта нефти и нефтепродуктов Москва получает около 20 миллиардов долларов в месяц. Планы перекрыть этот денежный поток поддержала Еврокомиссия, пишет Financial Times. В G7 ожидают, что присоединятся все страны Евросоюза. Плюс нужно заручиться поддержкой крупнейших импортеров топлива из России, которые покупали нефть с дисконтом, когда от нее отказались многие европейцы. Как сообщает издание, Вашингтон ведет переговоры с Китаем, Индией и другими государствами.
Ценовой "потолок" на российское черное золото введут с 5 декабря, уточняет Financial Times. А на нефтепродукты — с 5 февраля 2023-го. "На мой взгляд, это полный абсурд. Вмешательство в рыночные механизмы такой важнейшей отрасли, как нефтяная, только приведет к дестабилизации", — заявил вице-премьер России Александр Новак. За это в первую очередь заплатят европейские и американские потребители, предупредил он.
© РИА Новости / Максим БогодвидНефтяная качалка
Нефтяная качалка - РИА Новости, 1920, 02.09.2022
© РИА Новости / Максим Богодвид
Нефтяная качалка
По его словам, ни одна страна, входящая в ОПЕК+, а также Индия и Китай не поддержали потолок цен. Кстати, Нью-Дели за последние несколько месяцев втрое нарастил импорт российских нефтепродуктов.
"Мы просто для компаний или стран, которые введут ограничения, не будем поставлять нефть и нефтепродукты", — добавил вице-премьер.
Крупнейшие покупатели черного золота стоят перед выбором — полностью лишиться поставок, либо столкнуться с перебоями из-за нехватки танкеров. Нефтеналивные суда можно перестраховать в незападных юрисдикциях. Например, индийский регулятор сертифицировал "Совкомфлот", когда европейские агентства отозвали свидетельство из-за американских санкций.
"Индия и Китай, безусловно, предпочтут получать хоть какую-то российскую нефть, чем остаться вовсе без нее. Кроме того, вероятно, приложат максимум усилий, чтобы восстановить объем поставок. Для этого предложат своим финансовым институтам страховать и перестраховывать танкеры", — говорит руководитель Центра развития энергетики Кирилл Мельников.
Добыча нефти - РИА Новости, 1920, 02.09.2022
Вчера, 16:26
G7 приняла решение о лимите цен на российскую нефть единогласно
Потолок цен уберет с мирового рынка 1,5-2 миллиона баррелей нефти в сутки, и котировки резко взлетят, предупреждает он. Дисконт Urals к Brent тоже увеличится, но несильно. В итоге российские компании сохранят бюджет и доходы на текущем уровне.
"Решение "Большой семерки" обернется очередным витком цен, потому что рынок не терпит искусственных ограничений. Москва откажется торговать сырьем на условиях, "спущенных сверху". Возникнет дефицит. Заместить долю России вряд ли у кого-то получится. Даже Саудовской Аравии это не под силу — сложно технически", — подчеркивает Артем Деев, руководитель аналитического департамента Amarkets.

Без нефти и газа

То есть Запад попросту запускает новое ценовое ралли. Баррель подскочит до 150 долларов, полагает Михаил Оганезов, специалист департамента стратегических исследований Total Research.
Следом разгонится инфляция в развитых странах, которая и так бьет рекорды. Почти во всем ЕС — уже двухзначная.
Более того, стремительно дорожает электроэнергия. Промышленные предприятия вынужденно закрываются одно за другим — слишком высоки издержки.
© AFP 2022 / Sameer Al-DoumyРабочий идет по территории завода "Яра", сократившего выпуск аммиака и мочевины из-за высоких цен на газ в Гавре, Франция
Рабочий идет по территории завода Яра, сократившего выпуск аммиака и мочевины из-за высоких цен на газ в Гавре, Франция - РИА Новости, 1920, 02.09.2022
© AFP 2022 / Sameer Al-Doumy
Рабочий идет по территории завода "Яра", сократившего выпуск аммиака и мочевины из-за высоких цен на газ в Гавре, Франция
А там недалеко до глобальной рецессии, отмечает аналитик. Россия окончательно прекратит поставки в Европу и сосредоточится на азиатском рынке, который вряд ли примет условия "Большой семерки". А Западу придется судорожно искать замену.
Подольет масло в огонь и нефтяное эмбарго. По словам Новака, российские компании к этому готовятся. Сейчас главная задача — сохранить добычу. По прогнозу вице-премьера, в 2022-м будет 520-525 миллионов тонн. В 2021-м — 524.
Между тем ЕС собирается то же самое проделать с газом, о чем сообщила глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен. В таком случае, как сказал заместитель председателя Совета безопасности России Дмитрий Медведев, "российского газа в Европе просто не будет".
По всей видимости, в Брюсселе воодушевились тем, что подземные хранилища, по данным Gas Infrastructure Europe, заполнились на целевые 80 процентов.
Однако, по мнению экспертов, этого не хватит, чтобы комфортно пережить зиму, — синоптики прогнозируют сильные морозы.
Нефтяное месторождение Юхан Свердруп в Северном море, к западу от Ставангера - РИА Новости, 1920, 20.08.2022
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ЭкономикаАлександр НовакРоссияЕвропаКарин Жан-ПьерЦены на нефтьАртем ДеевКитайЕвросоюзЕврокомиссияUralsBrentG7
 
 
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