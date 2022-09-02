https://ria.ru/20220902/neft-1813897394.html

Запад решил, что цены на нефть недостаточно высоки и готовит их рост

Запад решил, что цены на нефть недостаточно высоки и готовит их рост - РИА Новости, 02.09.2022

Запад решил, что цены на нефть недостаточно высоки и готовит их рост

Групповой Запад с маниакальным упорством продолжает сражаться с объективной реальностью и законами свободного рынка. Американское издание Wall Street Journal со РИА Новости, 02.09.2022

2022-09-02T08:00

2022-09-02T08:00

2022-09-02T08:07

авторы

экономика

цены на нефть

россия

москва

сша

александр новак

g7

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Групповой Запад с маниакальным упорством продолжает сражаться с объективной реальностью и законами свободного рынка. Американское издание Wall Street Journal со ссылкой на собственные источники сообщает, что уже сегодня страны-участницы G7 могут одобрить план по установлению предельных цен на российскую нефть и нефтепродукты.Идея эта не нова, но, пользуясь медицинской терминологией, лидеры западного мира никак не могут выносить этот тяжкий плод. Что вполне закономерно, поскольку ответная реакция России может привести к крайне неприятным последствиям. Вот и вчера вице-премьер Александр Новак прямо заявил, что Москва просто не будет поставлять свою нефть странам, которые поддержат лимит на цены для российской нефти.Мысль о введении подобных ограничений пришла в головы зарубежных политиков и чиновников еще в апреле, когда стало понятно, что Россия чихать хотела на все введенные ограничения, СВО продолжается с неослабевающим накалом, а в бюджет стабильным потоком текут деньги. Как и в случае с российским углем, Евросоюз после жаркой полемики отложил окончательное решение на конец августа и, что очень симптоматично, США вопреки своей внешнеполитической доктрине агрессивного хамства промолчали. Это свидетельствует о том, что даже самые оголтелые ястребы в Вашингтоне понимали безальтернативность краха экономик своих союзников в случае одномоментного отказа от импорта российских энергоносителей.Эмбарго на закупки угля все-таки было введено 15 августа, а вот с нефтью санкционные колеса забуксовали в болоте разногласий между союзниками.Последний вариант ограничений, который аналитики считают наиболее вероятным в плане реализации, выглядит как стыдливый компромисс между совестью и союзническим долгом. Страны "семерки" это всего лишь 30 процентов мировой экономики, правда, еще они и 90 процентов страхования морских перевозок, ключевой отрасли в транспортировке нефти.И Европе, и Соединенным Штатам потребовалось полгода чтобы признать неудобную правду – принудительно закрутить российский нефтяной вентиль они просто неспособны, равно как полный отказ от нефти и нефтепродуктов из нашей страны будет означать коллапс национальных и международной экономик. В унисон финансистам вторят и политологи. Уже сегодня улетевшие в стратосферу цены на бензин, дизель, масло и мазут спровоцировали небывалый рост социального недовольства. Многие политические силы, безраздельно правившие в свои странах на протяжении десятилетий, уже на ближайших выборах с высокой долей вероятности окажутся за бортом власти.Поэтому G7 предлагает не запрещать импорт и перевозки российской нефти в целом, а лишь установить "потолок" цен, по которым весь остальной мир должен будет покупать черное золото. И ни центом больше.При этом, понимая, что Китай и Индия — основные покупатели, к тому же в разы нарастившие закупки в последнее время — совершенно точно проигнорируют западные ультиматумы, свободная и демократичная "семерка" угрожает перестать страховать подобные поставки морем.В начале нашего разговора не просто так упомянута борьба с реальностью и законами саморегулирующегося рынка, который, какая ирония, коллективный Запад взращивал, пестовал и рекламировал на протяжении десятилетий.Ежесуточно в России добывается чуть более 10 миллионов баррелей нефти. Это второй показатель в мире после США (11,2 миллиона), а в затылок нашим нефтяникам дышат их саудовские коллеги с показателем 9,3 миллионов баррелей. Во-первых, закрыть для России, чье морское и океанское побережье превышает 30 тысяч километров, выход в международные воды просто невозможно. Как минимум, потому, что у нашей страны есть военно-морской флот, а еще потому, что нельзя безнаказанно выдернуть из фундамента одну из трех черепах, что держат на своих нефтяных панцирях мировую экономику.Заменить российскую нефть невозможно просто физически, что было опосредованно подтверждено во время американо-саудовских переговоров летом этого года. Тогда, напомним, Саудовская Аравия лаконично сообщила, что потенциально может нарастить добычу, но лишь на 300 тысяч тонн. Специалисты мгновенно прочитали заявление между строк и разговоры о нефтяной изоляции Москвы стремительно сошли на нет.Досталось и мировому рынку, на котором пул западных стран ставил отчаянные опыты.На каждое заявление о введении ограничений на поставки российской нефти мировые биржи тут же отвечали стремительным ростом цен на бочку топлива. Это буквально в считанные часы отражалось на ценниках на автозаправках и рейтингах действующей власти хоть в Германии, хоть в Америке. Союзники по антироссийской коалиции, декларируя единство, на практике стали действовать по принципу "дружба дружбой, а табачок врозь". Вашингтон, получив отказ с Ближнего Востока, раскупорил собственный стратегический резерв, попытавшись таким образом придавить рост цен на топливо на внутреннем рынке. Неизвестно, на что рассчитывали в администрации Байдена, но желаемый результат достигнут так и не был. Распухшие ценники на заправках удалось затормозить, но за это пришлось заплатить болезненную цену. В осень 2022 года Америка вошла с рекордно низкими запасами нефти в собственном стратегическом резерве, они составляют 450 миллионов баррелей и это худший результат за последние 36 лет.Конечно, это не означает, что в США в следующем месяце закончится бензин и авиационный керосин, но любой нефтяник и управленец знают, что такие запасы накапливаются десятилетиями, а расходуются в разы быстрее. Истончившаяся подушка нефтяного резерва США еще сыграет свою негативную роль, особенно если ограничения против России все-таки будут введены. Как минимум, она понизит уверенность в устойчивости отрасли и не даст стабилизировать цены на приятном уровне. Этот же фактор повысит международный вес стран-экспортеров, включая столь нелюбимые американцами Венесуэлу и Иран, которые уже давно находятся в санкционном изоляторе.Кроме всего перечисленного следует упомянуть, что сегодня ни одно солидное агентство не берется делать даже осторожные прогнозы, как среагирует рынок на установку "потолка" цен. Это противоречит самой доктрине свободного рынка, на котором основным фактором ценообразования является свободная конкуренция и борьба предложений. Имеющийся опыт последних шести месяцев показывает, что любые ограничения приводят лишь к тому, что российская нефть начинает продаваться в том же объеме, но с большим дисконтом.По данным таможенных органов закупки российской нефти Китаем по состоянию на июнь выросли на 55 процентов по сравнению с прошлым годом и достигли отметки 8,4 миллионов тонн, что в пересчете равняется 1,9 миллионов баррелей в сутки. Пятая часть от всей российской добычи.Идентичные процессы наблюдались и на маршрутах поставок в Индию.Между маем и июнем объем нефтяного импорта вырос на 15 процентов, а в июле еще на 23 процента, подобравшись в показателю 950 тысяч баррелей в сутки. Россия, до этого топтавшаяся ближе к концу первой десятки среди поставщиков нефти в Индию, одним прыжком очутилась на втором месте, уступив лишь Ираку.Западные аналитики кисло констатируют, что по результатам первого полугодия объем взаимной торговли между Москвой и Дели превысил 11 миллиардов долларов, в то время как за весь 2021 год стороны наторговали на 13 миллиардов. Если тенденция сохранится, то к концу года можно ожидать как минимум полуторный рост торговли, 40 процентов которой уже ведется в национальных валютах без использования доллара.Безусловно, говорить о том, что изобретаемые западной коалицией ограничения проходят для российской нефтяной отрасли бесследно, было бы, мягко говоря, неправдой. Наши производители нефти вынуждены "падать" по стоимости, чтобы сохранить объемы продаж, то есть на лицо недополученная прибыль неизвестного порядка. Запрет страхования морских перевозок не остановит поставки в целом, но даст дополнительные козыри судовладельцам, а также китайским и индийским трейдерам, которые смогут ставить еще более жесткие условия. Как говорится, ничего личного, просто бизнес.Однако последнее полугодие уже неоднократно доказывало, что любые опыты с рынком нефти приводят к непрогнозируемым результатам и единственной стабильно наблюдаемой тенденцией являются скачки стоимости, благодаря которым Россия в значительной степени компенсирует попутные потери.Буквально через пару часов мы узнаем решение G7, но каким бы оно ни было, это совершенно точно не конец, а лишь титры перед следующей серией с непредсказуемым развитием сюжета.

https://ria.ru/20220901/neft-1813791825.html

https://ria.ru/20220815/neft-1809591652.html

https://ria.ru/20220808/ssha-1808121194.html

https://ria.ru/20220831/neft-1813587539.html

https://ria.ru/20220803/besporyadki-1806821674.html

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авторы, экономика, цены на нефть, россия, москва, сша, александр новак, g7, иран, венесуэла, германия