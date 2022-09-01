https://ria.ru/20220901/neft-1813791825.html

Россия не будет поставлять нефть странам, которые поддержат лимит цен

Россия не будет поставлять нефть странам, которые поддержат лимит цен - РИА Новости, 01.09.2022

Россия не будет поставлять нефть странам, которые поддержат лимит цен

Москва не намерена поставлять нефть странам, которые поддержат предложение ограничить цены на российское топливо, заявил вице-премьер Александр Новак. РИА Новости, 01.09.2022

2022-09-01T17:07

2022-09-01T17:07

2022-09-01T17:43

экономика

россия

g7

нефть

в мире

александр новак

санкции

санкции в отношении россии

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/0a/06/1753287638_0:0:3202:1801_1920x0_80_0_0_e206938ebe4fd25329cda5cc76372257.jpg

МОСКВА, 1 сен — РИА Новости. Москва не намерена поставлять нефть странам, которые поддержат предложение ограничить цены на российское топливо, заявил вице-премьер Александр Новак."На мой взгляд, это полный абсурд", — прокомментировал он идею стран G7 представить соответствующий план.По словам Новака, попытки вмешательства в рыночные механизмы в столь важной отрасли приведут к ее дестабилизации, они также угрожают всему нефтяному рынку, что может привести к катастрофе в сфере энергобезопасности всего мира."И за это в первую очередь заплатят потребители европейские, американские, которые уже сегодня платят высокие цены из-за тех дестабилизирующих факторов, которые они принимают. В частности, санкционные ограничения", — отметил он.Вице-премьер подчеркнул, что Россия не собирается работать на нерыночных условиях.Новак также добавил, что российские нефтяники готовятся к введению эмбарго странами ЕС."Наши компании знают про декабрь, готовятся к этому. Они безусловно будут учитывать декабрь, и поэтому все планы у нас построены на то, чтобы сохранить действующие уровни", — заверил он.Чиновник добавил, что в стране производится ровно столько нефти, сколько можно добыть и продать. Он отметил, что показатель постепенно растет и если компании смогут найти рынки сбыта, то этот тренд продолжится.После начала военной спецоперации на Украине западные страны усилили санкционное давление на Россию. Германия и другие страны ЕС совместно приняли шесть пакетов санкций, включая эмбарго на поставки угля и нефти. Нарушение логистических цепочек привело к росту цен на топливо и продукты питания в Европе и США.Президент Владимир Путин ранее заявлял, что политика сдерживания и ослабления России — это долгосрочная стратегия западных стран, а санкции нанесли серьезный удар по всей мировой экономике. По его словам, основная цель Запада — ухудшить жизнь миллионов людей.

https://ria.ru/20220831/neft-1813587539.html

https://ria.ru/20220831/neft-1813553162.html

россия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2022

Владимир Лаврентьев

Владимир Лаврентьев

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Владимир Лаврентьев

экономика, россия, g7, нефть, в мире, александр новак, санкции, санкции в отношении россии