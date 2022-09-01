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Россия не будет поставлять нефть странам, которые поддержат лимит цен - РИА Новости, 01.09.2022
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Россия не будет поставлять нефть странам, которые поддержат лимит цен
Россия не будет поставлять нефть странам, которые поддержат лимит цен - РИА Новости, 01.09.2022
Россия не будет поставлять нефть странам, которые поддержат лимит цен
Москва не намерена поставлять нефть странам, которые поддержат предложение ограничить цены на российское топливо, заявил вице-премьер Александр Новак. РИА Новости, 01.09.2022
2022-09-01T17:07
2022-09-01T17:43
экономика
россия
g7
нефть
в мире
александр новак
санкции
санкции в отношении россии
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МОСКВА, 1 сен — РИА Новости. Москва не намерена поставлять нефть странам, которые поддержат предложение ограничить цены на российское топливо, заявил вице-премьер Александр Новак."На мой взгляд, это полный абсурд", — прокомментировал он идею стран G7 представить соответствующий план.По словам Новака, попытки вмешательства в рыночные механизмы в столь важной отрасли приведут к ее дестабилизации, они также угрожают всему нефтяному рынку, что может привести к катастрофе в сфере энергобезопасности всего мира."И за это в первую очередь заплатят потребители европейские, американские, которые уже сегодня платят высокие цены из-за тех дестабилизирующих факторов, которые они принимают. В частности, санкционные ограничения", — отметил он.Вице-премьер подчеркнул, что Россия не собирается работать на нерыночных условиях.Новак также добавил, что российские нефтяники готовятся к введению эмбарго странами ЕС."Наши компании знают про декабрь, готовятся к этому. Они безусловно будут учитывать декабрь, и поэтому все планы у нас построены на то, чтобы сохранить действующие уровни", — заверил он.Чиновник добавил, что в стране производится ровно столько нефти, сколько можно добыть и продать. Он отметил, что показатель постепенно растет и если компании смогут найти рынки сбыта, то этот тренд продолжится.После начала военной спецоперации на Украине западные страны усилили санкционное давление на Россию. Германия и другие страны ЕС совместно приняли шесть пакетов санкций, включая эмбарго на поставки угля и нефти. Нарушение логистических цепочек привело к росту цен на топливо и продукты питания в Европе и США.Президент Владимир Путин ранее заявлял, что политика сдерживания и ослабления России — это долгосрочная стратегия западных стран, а санкции нанесли серьезный удар по всей мировой экономике. По его словам, основная цель Запада — ухудшить жизнь миллионов людей.
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экономика, россия, g7, нефть, в мире, александр новак, санкции, санкции в отношении россии
Экономика, Россия, G7, Нефть, В мире, Александр Новак, Санкции, Санкции в отношении России
17:07 01.09.2022 (обновлено: 17:43 01.09.2022)
 
Россия не будет поставлять нефть странам, которые поддержат лимит цен

Новак заявил, что Россия не будет поставлять нефть странам, которые поддержат лимит цен

© РИА Новости / Максим Богодвид / Перейти в фотобанкДобыча нефти
Добыча нефти - РИА Новости, 1920, 01.09.2022
© РИА Новости / Максим Богодвид
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МОСКВА, 1 сен — РИА Новости. Москва не намерена поставлять нефть странам, которые поддержат предложение ограничить цены на российское топливо, заявил вице-премьер Александр Новак.
"На мой взгляд, это полный абсурд", — прокомментировал он идею стран G7 представить соответствующий план.
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По словам Новака, попытки вмешательства в рыночные механизмы в столь важной отрасли приведут к ее дестабилизации, они также угрожают всему нефтяному рынку, что может привести к катастрофе в сфере энергобезопасности всего мира.
"И за это в первую очередь заплатят потребители европейские, американские, которые уже сегодня платят высокие цены из-за тех дестабилизирующих факторов, которые они принимают. В частности, санкционные ограничения", — отметил он.
Вице-премьер подчеркнул, что Россия не собирается работать на нерыночных условиях.
Новак также добавил, что российские нефтяники готовятся к введению эмбарго странами ЕС.
"Наши компании знают про декабрь, готовятся к этому. Они безусловно будут учитывать декабрь, и поэтому все планы у нас построены на то, чтобы сохранить действующие уровни", — заверил он.
Чиновник добавил, что в стране производится ровно столько нефти, сколько можно добыть и продать. Он отметил, что показатель постепенно растет и если компании смогут найти рынки сбыта, то этот тренд продолжится.
После начала военной спецоперации на Украине западные страны усилили санкционное давление на Россию. Германия и другие страны ЕС совместно приняли шесть пакетов санкций, включая эмбарго на поставки угля и нефти. Нарушение логистических цепочек привело к росту цен на топливо и продукты питания в Европе и США.
Президент Владимир Путин ранее заявлял, что политика сдерживания и ослабления России — это долгосрочная стратегия западных стран, а санкции нанесли серьезный удар по всей мировой экономике. По его словам, основная цель Запада — ухудшить жизнь миллионов людей.
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