https://ria.ru/20220902/nato-1814025208.html

НАТО не может быть сильной без Турции, заявил Эрдоган

НАТО не может быть сильной без Турции, заявил Эрдоган - РИА Новости, 02.09.2022

НАТО не может быть сильной без Турции, заявил Эрдоган

Позиция Греции не способна ослабить связи Анкары и НАТО, альянс не может быть сильным без Турции, заявил турецкий президент Реджеп Тайип Эрдоган. РИА Новости, 02.09.2022

2022-09-02T14:33

2022-09-02T14:33

2022-09-02T14:33

в мире

турция

греция

нато

реджеп тайип эрдоган

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АНКАРА, 2 сен – РИА Новости. Позиция Греции не способна ослабить связи Анкары и НАТО, альянс не может быть сильным без Турции, заявил турецкий президент Реджеп Тайип Эрдоган.Штаб сухопутных войск НАТО (LANDCOM) сначала удалил, а потом изменил в своих аккаунтах в социальных сетях поздравление Турции с днем победы над Грецией в Малой Азии в 1922 году после протеста Афин, сообщает Афинское агентство новостей АМНА. Турция отмечает в этом году 100-ю годовщину победы над греками в битве при Думлупынаре, ставшей переломным моментом Национально-освободительной борьбы турецкого народа. Для Греции эта победа обернулась катастрофой в Малой Азии."НАТО, как и всегда, осуществила маневр, показав, что они другая сила, но при этом с Турцией. Беспокойство Греции или какая-либо позиция Афин к НАТО не способна ослабить отношения Анкары и альянса. Представить НАТО без Турции невозможно. Что касается Греции, то внутри НАТО она не имеет какой-либо цены. Если нет Турции, НАТО не сильна", - сказал Эрдоган журналистам в пятницу.Турецкие СМИ сообщили ранее, что греческая сторона задействовала системы ПВО С-300 для захвата и сопровождения турецких F-16. Как сообщалось, этот эпизод произошел 23 августа, турецкие самолеты находились к западу от Родоса на высоте около трех километров. Турецкие СМИ сообщили, что, "несмотря на эти враждебные действия, самолеты выполнили запланированные задания и благополучно вернулись на свои базы". Источники в министерстве национальной обороны Греции категорически опровергли утверждения Турции о том, что Афины задействовали свои С-300 на Крите против турецких F-16.Министр национальной обороны Турции Хулуси Акар заявил, что Анкара ожидает объективности от НАТО в связи с задействованием Грецией С-300 в преследовании турецких самолетов. По его словам, Греция игнорирует международное право, добрососедские отношения и дружбу.

https://ria.ru/20220829/turtsiya-1812787149.html

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греция

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Кирилл Волков

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Кирилл Волков

в мире, турция, греция, нато, реджеп тайип эрдоган