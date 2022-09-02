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НАТО не может быть сильной без Турции, заявил Эрдоган - РИА Новости, 02.09.2022
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НАТО не может быть сильной без Турции, заявил Эрдоган
НАТО не может быть сильной без Турции, заявил Эрдоган - РИА Новости, 02.09.2022
НАТО не может быть сильной без Турции, заявил Эрдоган
Позиция Греции не способна ослабить связи Анкары и НАТО, альянс не может быть сильным без Турции, заявил турецкий президент Реджеп Тайип Эрдоган. РИА Новости, 02.09.2022
2022-09-02T14:33
2022-09-02T14:33
в мире
турция
греция
нато
реджеп тайип эрдоган
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АНКАРА, 2 сен – РИА Новости. Позиция Греции не способна ослабить связи Анкары и НАТО, альянс не может быть сильным без Турции, заявил турецкий президент Реджеп Тайип Эрдоган.Штаб сухопутных войск НАТО (LANDCOM) сначала удалил, а потом изменил в своих аккаунтах в социальных сетях поздравление Турции с днем победы над Грецией в Малой Азии в 1922 году после протеста Афин, сообщает Афинское агентство новостей АМНА. Турция отмечает в этом году 100-ю годовщину победы над греками в битве при Думлупынаре, ставшей переломным моментом Национально-освободительной борьбы турецкого народа. Для Греции эта победа обернулась катастрофой в Малой Азии."НАТО, как и всегда, осуществила маневр, показав, что они другая сила, но при этом с Турцией. Беспокойство Греции или какая-либо позиция Афин к НАТО не способна ослабить отношения Анкары и альянса. Представить НАТО без Турции невозможно. Что касается Греции, то внутри НАТО она не имеет какой-либо цены. Если нет Турции, НАТО не сильна", - сказал Эрдоган журналистам в пятницу.Турецкие СМИ сообщили ранее, что греческая сторона задействовала системы ПВО С-300 для захвата и сопровождения турецких F-16. Как сообщалось, этот эпизод произошел 23 августа, турецкие самолеты находились к западу от Родоса на высоте около трех километров. Турецкие СМИ сообщили, что, "несмотря на эти враждебные действия, самолеты выполнили запланированные задания и благополучно вернулись на свои базы". Источники в министерстве национальной обороны Греции категорически опровергли утверждения Турции о том, что Афины задействовали свои С-300 на Крите против турецких F-16.Министр национальной обороны Турции Хулуси Акар заявил, что Анкара ожидает объективности от НАТО в связи с задействованием Грецией С-300 в преследовании турецких самолетов. По его словам, Греция игнорирует международное право, добрососедские отношения и дружбу.
https://ria.ru/20220829/turtsiya-1812787149.html
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в мире, турция, греция, нато, реджеп тайип эрдоган
В мире, Турция, Греция, НАТО, Реджеп Тайип Эрдоган
14:33 02.09.2022
 
НАТО не может быть сильной без Турции, заявил Эрдоган

Эрдоган заявил, что представить НАТО без Турции невозможно

© РИА Новости / POOL / Перейти в медиабанкПрезидент Турции Реджеп Тайип Эрдоган
Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган - РИА Новости, 1920, 02.09.2022
© РИА Новости / POOL
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Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган. Архивное фото
Читать ria.ru в
АНКАРА, 2 сен – РИА Новости. Позиция Греции не способна ослабить связи Анкары и НАТО, альянс не может быть сильным без Турции, заявил турецкий президент Реджеп Тайип Эрдоган.
Штаб сухопутных войск НАТО (LANDCOM) сначала удалил, а потом изменил в своих аккаунтах в социальных сетях поздравление Турции с днем победы над Грецией в Малой Азии в 1922 году после протеста Афин, сообщает Афинское агентство новостей АМНА. Турция отмечает в этом году 100-ю годовщину победы над греками в битве при Думлупынаре, ставшей переломным моментом Национально-освободительной борьбы турецкого народа. Для Греции эта победа обернулась катастрофой в Малой Азии.
Истребители F-16 ВВС Турции - РИА Новости, 1920, 29.08.2022
29 августа, 06:34
СМИ: Анкара обратится в НАТО из-за сопровождения ПВО Греции турецких F-16
"НАТО, как и всегда, осуществила маневр, показав, что они другая сила, но при этом с Турцией. Беспокойство Греции или какая-либо позиция Афин к НАТО не способна ослабить отношения Анкары и альянса. Представить НАТО без Турции невозможно. Что касается Греции, то внутри НАТО она не имеет какой-либо цены. Если нет Турции, НАТО не сильна", - сказал Эрдоган журналистам в пятницу.
Турецкие СМИ сообщили ранее, что греческая сторона задействовала системы ПВО С-300 для захвата и сопровождения турецких F-16. Как сообщалось, этот эпизод произошел 23 августа, турецкие самолеты находились к западу от Родоса на высоте около трех километров. Турецкие СМИ сообщили, что, "несмотря на эти враждебные действия, самолеты выполнили запланированные задания и благополучно вернулись на свои базы". Источники в министерстве национальной обороны Греции категорически опровергли утверждения Турции о том, что Афины задействовали свои С-300 на Крите против турецких F-16.
Министр национальной обороны Турции Хулуси Акар заявил, что Анкара ожидает объективности от НАТО в связи с задействованием Грецией С-300 в преследовании турецких самолетов. По его словам, Греция игнорирует международное право, добрососедские отношения и дружбу.
Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган - РИА Новости, 1920, 01.09.2022
1 сентября, 06:34
Президент Турции Эрдоган обвинил Грецию в планах дестабилизировать регион
 
В миреТурцияГрецияНАТОРеджеп Тайип Эрдоган
 
 
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