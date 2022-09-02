НАТО не может быть сильной без Турции, заявил Эрдоган
Эрдоган заявил, что представить НАТО без Турции невозможно
Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган. Архивное фото
АНКАРА, 2 сен – РИА Новости. Позиция Греции не способна ослабить связи Анкары и НАТО, альянс не может быть сильным без Турции, заявил турецкий президент Реджеп Тайип Эрдоган.
Штаб сухопутных войск НАТО (LANDCOM) сначала удалил, а потом изменил в своих аккаунтах в социальных сетях поздравление Турции с днем победы над Грецией в Малой Азии в 1922 году после протеста Афин, сообщает Афинское агентство новостей АМНА. Турция отмечает в этом году 100-ю годовщину победы над греками в битве при Думлупынаре, ставшей переломным моментом Национально-освободительной борьбы турецкого народа. Для Греции эта победа обернулась катастрофой в Малой Азии.
"НАТО, как и всегда, осуществила маневр, показав, что они другая сила, но при этом с Турцией. Беспокойство Греции или какая-либо позиция Афин к НАТО не способна ослабить отношения Анкары и альянса. Представить НАТО без Турции невозможно. Что касается Греции, то внутри НАТО она не имеет какой-либо цены. Если нет Турции, НАТО не сильна", - сказал Эрдоган журналистам в пятницу.
Турецкие СМИ сообщили ранее, что греческая сторона задействовала системы ПВО С-300 для захвата и сопровождения турецких F-16. Как сообщалось, этот эпизод произошел 23 августа, турецкие самолеты находились к западу от Родоса на высоте около трех километров. Турецкие СМИ сообщили, что, "несмотря на эти враждебные действия, самолеты выполнили запланированные задания и благополучно вернулись на свои базы". Источники в министерстве национальной обороны Греции категорически опровергли утверждения Турции о том, что Афины задействовали свои С-300 на Крите против турецких F-16.
Министр национальной обороны Турции Хулуси Акар заявил, что Анкара ожидает объективности от НАТО в связи с задействованием Грецией С-300 в преследовании турецких самолетов. По его словам, Греция игнорирует международное право, добрососедские отношения и дружбу.