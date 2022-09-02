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Шойгу призвал довести результаты миссии МАГАТЭ до мировой общественности
Шойгу призвал довести результаты миссии МАГАТЭ до мировой общественности - РИА Новости, 02.09.2022
Шойгу призвал довести результаты миссии МАГАТЭ до мировой общественности
Россия рассчитывает, что результаты миссии МАГАТЭ будут доведены до мировой общественности, сообщил министр обороны РФ Сергей Шойгу на селекторном совещании в... РИА Новости, 02.09.2022
2022-09-02T12:23
2022-09-02T12:23
2022-09-02T12:23
специальная военная операция на украине
запорожская аэс
магатэ
безопасность
россия
сша
украина
сергей шойгу
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МОСКВА, 2 сен - РИА Новости. Россия рассчитывает, что результаты миссии МАГАТЭ будут доведены до мировой общественности, сообщил министр обороны РФ Сергей Шойгу на селекторном совещании в военном ведомстве.По его словам, США и Евросоюз умышленно замалчивают ситуацию вокруг станции, тем самым поощряя безрассудные действия Украины. В свою очередь Россия делает все, чтобы обеспечить безопасное функционирование Запорожской АЭС."Рассчитываем, что объективные результаты деятельности миссии МАГАТЭ будут доведены до мировой общественности", - сказал министр.Он подчеркнул, что в случае дальнейших провокаций вся ответственность за возможные чрезвычайные ситуации полностью ложится на украинские власти.
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
запорожская аэс, магатэ, безопасность, россия, сша, украина, сергей шойгу, министерство обороны рф (минобороны рф)
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Шойгу призвал довести результаты миссии МАГАТЭ до мировой общественности
Шойгу: Россия рассчитывает, что результаты миссии МАГАТЭ доведут до мировой общественности