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Шойгу призвал довести результаты миссии МАГАТЭ до мировой общественности - РИА Новости, 02.09.2022
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
https://ria.ru/20220902/missiya-1813974074.html
Шойгу призвал довести результаты миссии МАГАТЭ до мировой общественности
Шойгу призвал довести результаты миссии МАГАТЭ до мировой общественности - РИА Новости, 02.09.2022
Шойгу призвал довести результаты миссии МАГАТЭ до мировой общественности
Россия рассчитывает, что результаты миссии МАГАТЭ будут доведены до мировой общественности, сообщил министр обороны РФ Сергей Шойгу на селекторном совещании в... РИА Новости, 02.09.2022
2022-09-02T12:23
2022-09-02T12:23
специальная военная операция на украине
запорожская аэс
магатэ
безопасность
россия
сша
украина
сергей шойгу
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МОСКВА, 2 сен - РИА Новости. Россия рассчитывает, что результаты миссии МАГАТЭ будут доведены до мировой общественности, сообщил министр обороны РФ Сергей Шойгу на селекторном совещании в военном ведомстве.По его словам, США и Евросоюз умышленно замалчивают ситуацию вокруг станции, тем самым поощряя безрассудные действия Украины. В свою очередь Россия делает все, чтобы обеспечить безопасное функционирование Запорожской АЭС."Рассчитываем, что объективные результаты деятельности миссии МАГАТЭ будут доведены до мировой общественности", - сказал министр.Он подчеркнул, что в случае дальнейших провокаций вся ответственность за возможные чрезвычайные ситуации полностью ложится на украинские власти.
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запорожская аэс, магатэ, безопасность, россия, сша, украина, сергей шойгу, министерство обороны рф (минобороны рф)
Специальная военная операция на Украине, Запорожская АЭС, МАГАТЭ, Безопасность, Россия, США, Украина, Сергей Шойгу, Министерство обороны РФ (Минобороны РФ)
12:23 02.09.2022
 
Шойгу призвал довести результаты миссии МАГАТЭ до мировой общественности

Шойгу: Россия рассчитывает, что результаты миссии МАГАТЭ доведут до мировой общественности

© РИА Новости / Константин Михальчевский / Перейти в медиабанкФлаг ООН на автомобиле с делегатами Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ) на территории Запорожской атомной электростанции
Флаг ООН на автомобиле с делегатами Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ) на территории Запорожской атомной электростанции - РИА Новости, 1920, 02.09.2022
© РИА Новости / Константин Михальчевский
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Флаг ООН на автомобиле с делегатами Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ) на территории Запорожской атомной электростанции. Архивное фото
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МОСКВА, 2 сен - РИА Новости. Россия рассчитывает, что результаты миссии МАГАТЭ будут доведены до мировой общественности, сообщил министр обороны РФ Сергей Шойгу на селекторном совещании в военном ведомстве.
По его словам, США и Евросоюз умышленно замалчивают ситуацию вокруг станции, тем самым поощряя безрассудные действия Украины. В свою очередь Россия делает все, чтобы обеспечить безопасное функционирование Запорожской АЭС.
"Рассчитываем, что объективные результаты деятельности миссии МАГАТЭ будут доведены до мировой общественности", - сказал министр.
Он подчеркнул, что в случае дальнейших провокаций вся ответственность за возможные чрезвычайные ситуации полностью ложится на украинские власти.
Генеральный директор МАГАТЭ Рафаэль Гросси во время посещения Запорожской атомной электростанции - РИА Новости, 1920, 02.09.2022
Вчера, 12:04
В МАГАТЭ намерены внедрить механизмы для обеспечения безопасности ЗАЭС
 
Специальная военная операция на УкраинеЗапорожская АЭСМАГАТЭБезопасностьРоссияСШАУкраинаСергей ШойгуМинистерство обороны РФ (Минобороны РФ)
 
 
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