https://ria.ru/20220902/missiya-1813974074.html

Шойгу призвал довести результаты миссии МАГАТЭ до мировой общественности

Шойгу призвал довести результаты миссии МАГАТЭ до мировой общественности - РИА Новости, 02.09.2022

Шойгу призвал довести результаты миссии МАГАТЭ до мировой общественности

Россия рассчитывает, что результаты миссии МАГАТЭ будут доведены до мировой общественности, сообщил министр обороны РФ Сергей Шойгу на селекторном совещании в... РИА Новости, 02.09.2022

2022-09-02T12:23

2022-09-02T12:23

2022-09-02T12:23

специальная военная операция на украине

запорожская аэс

магатэ

безопасность

россия

сша

украина

сергей шойгу

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/09/01/1813828295_0:421:2891:2047_1920x0_80_0_0_2600508042ac366b1cbfcdf0b494f981.jpg

МОСКВА, 2 сен - РИА Новости. Россия рассчитывает, что результаты миссии МАГАТЭ будут доведены до мировой общественности, сообщил министр обороны РФ Сергей Шойгу на селекторном совещании в военном ведомстве.По его словам, США и Евросоюз умышленно замалчивают ситуацию вокруг станции, тем самым поощряя безрассудные действия Украины. В свою очередь Россия делает все, чтобы обеспечить безопасное функционирование Запорожской АЭС."Рассчитываем, что объективные результаты деятельности миссии МАГАТЭ будут доведены до мировой общественности", - сказал министр.Он подчеркнул, что в случае дальнейших провокаций вся ответственность за возможные чрезвычайные ситуации полностью ложится на украинские власти.

https://ria.ru/20220902/zaes-1813964002.html

россия

сша

украина

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2022

Екатерина Зайцева

Екатерина Зайцева

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Екатерина Зайцева

запорожская аэс, магатэ, безопасность, россия, сша, украина, сергей шойгу, министерство обороны рф (минобороны рф)