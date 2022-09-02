Рейтинг@Mail.ru
Правительство выделит около двух миллиардов рублей на мониторинг климата - РИА Новости, 02.09.2022
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ria.ru/20220902/mishustin-1814022194.html
Правительство выделит около двух миллиардов рублей на мониторинг климата
Правительство выделит около двух миллиардов рублей на мониторинг климата - РИА Новости, 02.09.2022
Правительство выделит около двух миллиардов рублей на мониторинг климата
Правительство выделит порядка 1,8 миллиарда рублей на создание системы мониторинга климатически активных веществ, всего же на финансирование низкоуглеродной... РИА Новости, 02.09.2022
2022-09-02T14:26
2022-09-02T14:28
общество
россия
михаил мишустин
экология
экология в россии
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/07/19/1804788170_0:0:2869:1613_1920x0_80_0_0_0326c7e34a0689eefe2f7c971a383e9d.jpg
МОСКВА, 2 сен - РИА Новости. Правительство выделит порядка 1,8 миллиарда рублей на создание системы мониторинга климатически активных веществ, всего же на финансирование низкоуглеродной повестки в ближайшие три года выделят 11 миллиардов рублей, заявил премьер-министр РФ Михаил Мишустин на заседании кабмина."Россия продолжает поддержку адаптации нашей экономики к глобальным изменениям климата. Важным шагом для предупреждения негативного воздействия таких изменений станет единая национальная система мониторинга климатически активных веществ. Это инновационный проект государственного значения. Для его реализации выделим около 1 миллиарда 800 миллионов рублей", — сказал Мишустин.Он добавил, что средства получат десятки научных учреждений по всей стране для проведения около 50 исследований и разработок. Среди них — улучшение прогнозирования, создание моделей океана с покрывающим его льдом и климата планеты за последние 200 лет, разработка системы наблюдения за таянием многолетней мерзлоты и сценариев декарбонизации России и мира. По словам Мишустина, этот проект также позволит разработать национальные программы действий по борьбе с опустыниванием для 13 регионов страны."В целом на финансирование низкоуглеродной повестки правительством предусмотрено более 11 миллиардов рублей в ближайшие 3 года. Рассчитываем, что результаты этих исследований появятся уже в конце текущего года. В частности, работа учёных позволит не допустить негативного влияния изменений климата на все отрасли экономики и качество жизни граждан", - добавил премьер.
https://ria.ru/20220829/granty-1812925327.html
россия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2022
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/07/19/1804788170_65:0:2794:2047_1920x0_80_0_0_e7c66407f7199c346073ef1b7887b4e3.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
общество, россия, михаил мишустин, экология, экология в россии
Общество, Россия, Михаил Мишустин, Экология, Экология в России
14:26 02.09.2022 (обновлено: 14:28 02.09.2022)
 
Правительство выделит около двух миллиардов рублей на мониторинг климата

Мишустин: правительство выделит около двух миллиардов рублей на мониторинг климата

© РИА Новости / Александр Астафьев / Перейти в медиабанкПредседатель правительства РФ Михаил Мишустин
Председатель правительства РФ Михаил Мишустин - РИА Новости, 1920, 02.09.2022
© РИА Новости / Александр Астафьев
Перейти в медиабанк
Председатель правительства РФ Михаил Мишустин. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 2 сен - РИА Новости. Правительство выделит порядка 1,8 миллиарда рублей на создание системы мониторинга климатически активных веществ, всего же на финансирование низкоуглеродной повестки в ближайшие три года выделят 11 миллиардов рублей, заявил премьер-министр РФ Михаил Мишустин на заседании кабмина.
"Россия продолжает поддержку адаптации нашей экономики к глобальным изменениям климата. Важным шагом для предупреждения негативного воздействия таких изменений станет единая национальная система мониторинга климатически активных веществ. Это инновационный проект государственного значения. Для его реализации выделим около 1 миллиарда 800 миллионов рублей", — сказал Мишустин.
Он добавил, что средства получат десятки научных учреждений по всей стране для проведения около 50 исследований и разработок. Среди них — улучшение прогнозирования, создание моделей океана с покрывающим его льдом и климата планеты за последние 200 лет, разработка системы наблюдения за таянием многолетней мерзлоты и сценариев декарбонизации России и мира. По словам Мишустина, этот проект также позволит разработать национальные программы действий по борьбе с опустыниванием для 13 регионов страны.
"В целом на финансирование низкоуглеродной повестки правительством предусмотрено более 11 миллиардов рублей в ближайшие 3 года. Рассчитываем, что результаты этих исследований появятся уже в конце текущего года. В частности, работа учёных позволит не допустить негативного влияния изменений климата на все отрасли экономики и качество жизни граждан", - добавил премьер.
Председатель правительства РФ Михаил Мишустин - РИА Новости, 1920, 29.08.2022
29 августа, 15:38
Мишустин подписал документы о выделении грантов на проекты в сфере АПК
 
ОбществоРоссияМихаил МишустинЭкологияЭкология в России
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2018.1 Beta 
© 2022 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала