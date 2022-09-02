https://ria.ru/20220902/mishustin-1814022194.html
Правительство выделит около двух миллиардов рублей на мониторинг климата
Правительство выделит около двух миллиардов рублей на мониторинг климата - РИА Новости, 02.09.2022
Правительство выделит около двух миллиардов рублей на мониторинг климата
Правительство выделит порядка 1,8 миллиарда рублей на создание системы мониторинга климатически активных веществ, всего же на финансирование низкоуглеродной... РИА Новости, 02.09.2022
2022-09-02T14:26
2022-09-02T14:26
2022-09-02T14:28
общество
россия
михаил мишустин
экология
экология в россии
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МОСКВА, 2 сен - РИА Новости. Правительство выделит порядка 1,8 миллиарда рублей на создание системы мониторинга климатически активных веществ, всего же на финансирование низкоуглеродной повестки в ближайшие три года выделят 11 миллиардов рублей, заявил премьер-министр РФ Михаил Мишустин на заседании кабмина."Россия продолжает поддержку адаптации нашей экономики к глобальным изменениям климата. Важным шагом для предупреждения негативного воздействия таких изменений станет единая национальная система мониторинга климатически активных веществ. Это инновационный проект государственного значения. Для его реализации выделим около 1 миллиарда 800 миллионов рублей", — сказал Мишустин.Он добавил, что средства получат десятки научных учреждений по всей стране для проведения около 50 исследований и разработок. Среди них — улучшение прогнозирования, создание моделей океана с покрывающим его льдом и климата планеты за последние 200 лет, разработка системы наблюдения за таянием многолетней мерзлоты и сценариев декарбонизации России и мира. По словам Мишустина, этот проект также позволит разработать национальные программы действий по борьбе с опустыниванием для 13 регионов страны."В целом на финансирование низкоуглеродной повестки правительством предусмотрено более 11 миллиардов рублей в ближайшие 3 года. Рассчитываем, что результаты этих исследований появятся уже в конце текущего года. В частности, работа учёных позволит не допустить негативного влияния изменений климата на все отрасли экономики и качество жизни граждан", - добавил премьер.
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общество, россия, михаил мишустин, экология, экология в россии
Общество, Россия, Михаил Мишустин, Экология, Экология в России
14:26 02.09.2022 (обновлено: 14:28 02.09.2022)
Правительство выделит около двух миллиардов рублей на мониторинг климата
Мишустин: правительство выделит около двух миллиардов рублей на мониторинг климата
МОСКВА, 2 сен - РИА Новости. Правительство выделит порядка 1,8 миллиарда рублей на создание системы мониторинга климатически активных веществ, всего же на финансирование низкоуглеродной повестки в ближайшие три года выделят 11 миллиардов рублей, заявил премьер-министр РФ Михаил Мишустин на заседании кабмина.
"Россия продолжает поддержку адаптации нашей экономики к глобальным изменениям климата. Важным шагом для предупреждения негативного воздействия таких изменений станет единая национальная система мониторинга климатически активных веществ. Это инновационный проект государственного значения. Для его реализации выделим около 1 миллиарда 800 миллионов рублей", — сказал Мишустин.
Он добавил, что средства получат десятки научных учреждений по всей стране для проведения около 50 исследований и разработок. Среди них — улучшение прогнозирования, создание моделей океана с покрывающим его льдом и климата планеты за последние 200 лет, разработка системы наблюдения за таянием многолетней мерзлоты и сценариев декарбонизации России
и мира. По словам Мишустина, этот проект также позволит разработать национальные программы действий по борьбе с опустыниванием для 13 регионов страны.
"В целом на финансирование низкоуглеродной повестки правительством предусмотрено более 11 миллиардов рублей в ближайшие 3 года. Рассчитываем, что результаты этих исследований появятся уже в конце текущего года. В частности, работа учёных позволит не допустить негативного влияния изменений климата на все отрасли экономики и качество жизни граждан", - добавил премьер.