https://ria.ru/20220902/mishustin-1814022194.html

Правительство выделит около двух миллиардов рублей на мониторинг климата

Правительство выделит около двух миллиардов рублей на мониторинг климата - РИА Новости, 02.09.2022

Правительство выделит около двух миллиардов рублей на мониторинг климата

Правительство выделит порядка 1,8 миллиарда рублей на создание системы мониторинга климатически активных веществ, всего же на финансирование низкоуглеродной... РИА Новости, 02.09.2022

2022-09-02T14:26

2022-09-02T14:26

2022-09-02T14:28

общество

россия

михаил мишустин

экология

экология в россии

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/07/19/1804788170_0:0:2869:1613_1920x0_80_0_0_0326c7e34a0689eefe2f7c971a383e9d.jpg

МОСКВА, 2 сен - РИА Новости. Правительство выделит порядка 1,8 миллиарда рублей на создание системы мониторинга климатически активных веществ, всего же на финансирование низкоуглеродной повестки в ближайшие три года выделят 11 миллиардов рублей, заявил премьер-министр РФ Михаил Мишустин на заседании кабмина."Россия продолжает поддержку адаптации нашей экономики к глобальным изменениям климата. Важным шагом для предупреждения негативного воздействия таких изменений станет единая национальная система мониторинга климатически активных веществ. Это инновационный проект государственного значения. Для его реализации выделим около 1 миллиарда 800 миллионов рублей", — сказал Мишустин.Он добавил, что средства получат десятки научных учреждений по всей стране для проведения около 50 исследований и разработок. Среди них — улучшение прогнозирования, создание моделей океана с покрывающим его льдом и климата планеты за последние 200 лет, разработка системы наблюдения за таянием многолетней мерзлоты и сценариев декарбонизации России и мира. По словам Мишустина, этот проект также позволит разработать национальные программы действий по борьбе с опустыниванием для 13 регионов страны."В целом на финансирование низкоуглеродной повестки правительством предусмотрено более 11 миллиардов рублей в ближайшие 3 года. Рассчитываем, что результаты этих исследований появятся уже в конце текущего года. В частности, работа учёных позволит не допустить негативного влияния изменений климата на все отрасли экономики и качество жизни граждан", - добавил премьер.

https://ria.ru/20220829/granty-1812925327.html

россия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2022

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

общество, россия, михаил мишустин, экология, экология в россии