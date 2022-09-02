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МИД: Россия обсуждает со странами Ближнего Востока использование карт "Мир" - РИА Новости, 02.09.2022
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Туризм
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МИД: Россия обсуждает со странами Ближнего Востока использование карт "Мир"
МИД: Россия обсуждает со странами Ближнего Востока использование карт "Мир" - РИА Новости, 02.09.2022
МИД: Россия обсуждает со странами Ближнего Востока использование карт "Мир"
Россия обсуждает со странами Ближнего Востока использование на их территории карт "Мир", сказал в интервью РИА Новости директор департамента Ближнего Востока и... РИА Новости, 02.09.2022
2022-09-02T09:37
2022-09-02T10:33
россия
экономика
министерство иностранных дел российской федерации (мид рф)
оаэ
карта "мир"
платежная система "мир"
туризм
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МОСКВА, 2 сен - РИА Новости. Россия обсуждает со странами Ближнего Востока использование на их территории карт "Мир", сказал в интервью РИА Новости директор департамента Ближнего Востока и Северной Африки МИД РФ Александр Кинщак.Кинщак отметил, что "по линии профильных российских ведомств обсуждается вопрос об использовании на территории ОАЭ и ряда других стран региона отечественных карт "Мир".Читайте полный текст интервью Александра Кинщака &gt;&gt;
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россия, экономика, министерство иностранных дел российской федерации (мид рф), оаэ, карта "мир", платежная система "мир", новости - туризм
Россия, Экономика, Министерство иностранных дел Российской Федерации (МИД РФ), ОАЭ, Карта "Мир", Платежная система "Мир", Туризм, Новости - Туризм
09:37 02.09.2022 (обновлено: 10:33 02.09.2022)
 
МИД: Россия обсуждает со странами Ближнего Востока использование карт "Мир"

Глава департамента МИД: Россия обсуждает с Ближним Востоком использование карт "Мир"

© РИА Новости / Владимир Сергеев / Перейти в медиабанкПлатежная система "Мир"
Платежная система Мир - РИА Новости, 1920, 02.09.2022
© РИА Новости / Владимир Сергеев
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Платежная система "Мир". Архивное фото
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МОСКВА, 2 сен - РИА Новости. Россия обсуждает со странами Ближнего Востока использование на их территории карт "Мир", сказал в интервью РИА Новости директор департамента Ближнего Востока и Северной Африки МИД РФ Александр Кинщак.
Кинщак отметил, что "по линии профильных российских ведомств обсуждается вопрос об использовании на территории ОАЭ и ряда других стран региона отечественных карт "Мир".
"Исходим из того, что достижение договоренности по этому вопросу будет способствовать поддержанию активного делового и туристического обмена в условиях, когда наши банки и граждане были в одностороннем порядке отключены от ведущих международных платежных систем и оказались ущемлены в праве на безналичную оплату приобретаемых за пределами Российской Федерации товаров и услуг", - пояснил он.
Читайте полный текст интервью Александра Кинщака >>
Логотип SWIFT - РИА Новости, 1920, 02.09.2022
Вчера, 09:15
МИД: Россия работает с Ближним Востоком над переходом на аналог SWIFT
 
ТуризмРоссияЭкономикаМинистерство иностранных дел Российской Федерации (МИД РФ)ОАЭКарта "Мир"Платежная система "Мир"Новости - Туризм
 
 
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