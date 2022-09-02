МИД: Россия обсуждает со странами Ближнего Востока использование карт "Мир"

"Исходим из того, что достижение договоренности по этому вопросу будет способствовать поддержанию активного делового и туристического обмена в условиях, когда наши банки и граждане были в одностороннем порядке отключены от ведущих международных платежных систем и оказались ущемлены в праве на безналичную оплату приобретаемых за пределами Российской Федерации товаров и услуг", - пояснил он.