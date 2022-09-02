https://ria.ru/20220902/mir-1813914551.html
МИД: Россия обсуждает со странами Ближнего Востока использование карт "Мир"
МИД: Россия обсуждает со странами Ближнего Востока использование карт "Мир" - РИА Новости, 02.09.2022
МИД: Россия обсуждает со странами Ближнего Востока использование карт "Мир"
Россия обсуждает со странами Ближнего Востока использование на их территории карт "Мир", сказал в интервью РИА Новости директор департамента Ближнего Востока и... РИА Новости, 02.09.2022
2022-09-02T09:37
2022-09-02T09:37
2022-09-02T10:33
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МОСКВА, 2 сен - РИА Новости. Россия обсуждает со странами Ближнего Востока использование на их территории карт "Мир", сказал в интервью РИА Новости директор департамента Ближнего Востока и Северной Африки МИД РФ Александр Кинщак.Кинщак отметил, что "по линии профильных российских ведомств обсуждается вопрос об использовании на территории ОАЭ и ряда других стран региона отечественных карт "Мир".Читайте полный текст интервью Александра Кинщака >>
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
россия, экономика, министерство иностранных дел российской федерации (мид рф), оаэ, карта "мир", платежная система "мир", новости - туризм
Россия, Экономика, Министерство иностранных дел Российской Федерации (МИД РФ), ОАЭ, Карта "Мир", Платежная система "Мир", Туризм, Новости - Туризм
09:37 02.09.2022 (обновлено: 10:33 02.09.2022)
МИД: Россия обсуждает со странами Ближнего Востока использование карт "Мир"
Глава департамента МИД: Россия обсуждает с Ближним Востоком использование карт "Мир"