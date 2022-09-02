https://ria.ru/20220902/mid-1813893833.html
МИД: Россия не будет заставлять ближневосточные страны признавать ЛНР и ДНР
МИД: Россия не будет заставлять ближневосточные страны признавать ЛНР и ДНР - РИА Новости, 02.09.2022
МИД: Россия не будет заставлять ближневосточные страны признавать ЛНР и ДНР
Москва не собирается навязывать ближневосточным странам признание независимости Луганской и Донецкой Народных Республик, это их суверенное решение, заявил в... РИА Новости, 02.09.2022
2022-09-02T06:48
2022-09-02T06:48
2022-09-02T06:52
в мире
донецкая народная республика
луганская народная республика
сирия
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/08/0f/1809667414_0:169:1801:1182_1920x0_80_0_0_4b73687cb8accc49f9240fa82e8efe96.jpg
МОСКВА, 2 сен - РИА Новости. Москва не собирается навязывать ближневосточным странам признание независимости Луганской и Донецкой Народных Республик, это их суверенное решение, заявил в интервью РИА Новости директор департамента Ближнего Востока и Северной Африки МИД РФ Александр Кинщак.Он напомнил, что в конце июня Сирия официально признала независимость и суверенитет ЛНР и ДНР."По имеющейся информации, в настоящее время стороны работают над установлением дипломатических отношений", - сказал Кинщак.
https://ria.ru/20220901/mid-1813696074.html
донецкая народная республика
луганская народная республика
сирия
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2022
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/08/0f/1809667414_0:0:1801:1350_1920x0_80_0_0_1c72f8657b7c0299b7ad633819da5370.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, донецкая народная республика, луганская народная республика, сирия
В мире, Донецкая Народная Республика, Луганская Народная Республика, Сирия
06:48 02.09.2022 (обновлено: 06:52 02.09.2022)
МИД: Россия не будет заставлять ближневосточные страны признавать ЛНР и ДНР
МИД: Россия не будет навязывать странам Ближнего Востока признание независимости ЛНР и ДНР