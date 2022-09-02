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МИД: Россия не будет заставлять ближневосточные страны признавать ЛНР и ДНР - РИА Новости, 02.09.2022
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МИД: Россия не будет заставлять ближневосточные страны признавать ЛНР и ДНР
МИД: Россия не будет заставлять ближневосточные страны признавать ЛНР и ДНР - РИА Новости, 02.09.2022
МИД: Россия не будет заставлять ближневосточные страны признавать ЛНР и ДНР
Москва не собирается навязывать ближневосточным странам признание независимости Луганской и Донецкой Народных Республик, это их суверенное решение, заявил в... РИА Новости, 02.09.2022
2022-09-02T06:48
2022-09-02T06:52
в мире
донецкая народная республика
луганская народная республика
сирия
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МОСКВА, 2 сен - РИА Новости. Москва не собирается навязывать ближневосточным странам признание независимости Луганской и Донецкой Народных Республик, это их суверенное решение, заявил в интервью РИА Новости директор департамента Ближнего Востока и Северной Африки МИД РФ Александр Кинщак.Он напомнил, что в конце июня Сирия официально признала независимость и суверенитет ЛНР и ДНР."По имеющейся информации, в настоящее время стороны работают над установлением дипломатических отношений", - сказал Кинщак.
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донецкая народная республика
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в мире, донецкая народная республика, луганская народная республика, сирия
В мире, Донецкая Народная Республика, Луганская Народная Республика, Сирия
06:48 02.09.2022 (обновлено: 06:52 02.09.2022)
 
МИД: Россия не будет заставлять ближневосточные страны признавать ЛНР и ДНР

МИД: Россия не будет навязывать странам Ближнего Востока признание независимости ЛНР и ДНР

© РИА НовостиЗдание МИД России
Здание МИД России - РИА Новости, 1920, 02.09.2022
© РИА Новости
Здание МИД России. Архивное фото
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МОСКВА, 2 сен - РИА Новости. Москва не собирается навязывать ближневосточным странам признание независимости Луганской и Донецкой Народных Республик, это их суверенное решение, заявил в интервью РИА Новости директор департамента Ближнего Востока и Северной Африки МИД РФ Александр Кинщак.
"Что касается возможности признания ЛНР и ДНР другими странами (региона - ред.), то это является суверенным решением любого независимого государства. Естественно, мы можем только приветствовать подобные шаги. В отличие от наших западных партнеров, не собираемся никому их навязывать", - сказал Кинщак.
Он напомнил, что в конце июня Сирия официально признала независимость и суверенитет ЛНР и ДНР.
"По имеющейся информации, в настоящее время стороны работают над установлением дипломатических отношений", - сказал Кинщак.
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