https://ria.ru/20220902/mid-1813893833.html

МИД: Россия не будет заставлять ближневосточные страны признавать ЛНР и ДНР

МИД: Россия не будет заставлять ближневосточные страны признавать ЛНР и ДНР - РИА Новости, 02.09.2022

МИД: Россия не будет заставлять ближневосточные страны признавать ЛНР и ДНР

Москва не собирается навязывать ближневосточным странам признание независимости Луганской и Донецкой Народных Республик, это их суверенное решение, заявил в... РИА Новости, 02.09.2022

2022-09-02T06:48

2022-09-02T06:48

2022-09-02T06:52

в мире

донецкая народная республика

луганская народная республика

сирия

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МОСКВА, 2 сен - РИА Новости. Москва не собирается навязывать ближневосточным странам признание независимости Луганской и Донецкой Народных Республик, это их суверенное решение, заявил в интервью РИА Новости директор департамента Ближнего Востока и Северной Африки МИД РФ Александр Кинщак.Он напомнил, что в конце июня Сирия официально признала независимость и суверенитет ЛНР и ДНР."По имеющейся информации, в настоящее время стороны работают над установлением дипломатических отношений", - сказал Кинщак.

https://ria.ru/20220901/mid-1813696074.html

донецкая народная республика

луганская народная республика

сирия

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в мире, донецкая народная республика, луганская народная республика, сирия