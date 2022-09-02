https://ria.ru/20220902/magate-1814163305.html
МАГАТЭ получает весь доступ к запрашиваемой информации по Запорожской АЭС
МАГАТЭ получает весь доступ к запрашиваемой информации по Запорожской АЭС - РИА Новости, 02.09.2022
МАГАТЭ получает весь доступ к запрашиваемой информации по Запорожской АЭС
Миссия МАГАТЭ получает полный доступ к запрашиваемой информации по работе Запорожской АЭС, сообщил член главного совета администрации Запорожской области... РИА Новости, 02.09.2022
2022-09-02T23:33
2022-09-02T23:33
2022-09-02T23:33
в мире
рафаэль гросси
магатэ
запорожская аэс
государственная корпорация по атомной энергии "росатом"
владимир рогов
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СИМФЕРОПОЛЬ, 2 сен – РИА Новости. Миссия МАГАТЭ получает полный доступ к запрашиваемой информации по работе Запорожской АЭС, сообщил член главного совета администрации Запорожской области Владимир Рогов."Все, что они просят, они сразу же получают без всяких отговорок, переносов, "давайте позже" и так далее. Они запросили несколько десятков видов документов, технологических карт. Также они получили карту обстрелов со стороны террористов Зеленского. Полную карту, куда летело, как, какая траектория, какие виды и образцы осколков", - сказал Рогов в эфире "Соловье Live".Миссия МАГАТЭ во главе с главой агентства Рафаэлем Гросси в четверг прибыла на Запорожскую АЭС. Глава делегации "Росатома" и сотрудники ЗАЭС провели по ее территории делегацию МАГАТЭ и показали участки станции, пострадавшие при обстрелах украинских войск.
https://ria.ru/20220902/zaes-1814150282.html
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в мире, рафаэль гросси, магатэ, запорожская аэс, государственная корпорация по атомной энергии "росатом", владимир рогов
В мире, Рафаэль Гросси, МАГАТЭ, Запорожская АЭС, Государственная корпорация по атомной энергии "Росатом", Владимир Рогов
МАГАТЭ получает весь доступ к запрашиваемой информации по Запорожской АЭС
Миссия МАГАТЭ получает весь доступ к запрашиваемой информации по Запорожской АЭС