https://ria.ru/20220902/magate-1814163305.html

МАГАТЭ получает весь доступ к запрашиваемой информации по Запорожской АЭС

МАГАТЭ получает весь доступ к запрашиваемой информации по Запорожской АЭС - РИА Новости, 02.09.2022

МАГАТЭ получает весь доступ к запрашиваемой информации по Запорожской АЭС

Миссия МАГАТЭ получает полный доступ к запрашиваемой информации по работе Запорожской АЭС, сообщил член главного совета администрации Запорожской области... РИА Новости, 02.09.2022

2022-09-02T23:33

2022-09-02T23:33

2022-09-02T23:33

в мире

рафаэль гросси

магатэ

запорожская аэс

государственная корпорация по атомной энергии "росатом"

владимир рогов

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СИМФЕРОПОЛЬ, 2 сен – РИА Новости. Миссия МАГАТЭ получает полный доступ к запрашиваемой информации по работе Запорожской АЭС, сообщил член главного совета администрации Запорожской области Владимир Рогов."Все, что они просят, они сразу же получают без всяких отговорок, переносов, "давайте позже" и так далее. Они запросили несколько десятков видов документов, технологических карт. Также они получили карту обстрелов со стороны террористов Зеленского. Полную карту, куда летело, как, какая траектория, какие виды и образцы осколков", - сказал Рогов в эфире "Соловье Live".Миссия МАГАТЭ во главе с главой агентства Рафаэлем Гросси в четверг прибыла на Запорожскую АЭС. Глава делегации "Росатома" и сотрудники ЗАЭС провели по ее территории делегацию МАГАТЭ и показали участки станции, пострадавшие при обстрелах украинских войск.

https://ria.ru/20220902/zaes-1814150282.html

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в мире, рафаэль гросси, магатэ, запорожская аэс, государственная корпорация по атомной энергии "росатом", владимир рогов