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МАГАТЭ получает весь доступ к запрашиваемой информации по Запорожской АЭС - РИА Новости, 02.09.2022
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МАГАТЭ получает весь доступ к запрашиваемой информации по Запорожской АЭС
МАГАТЭ получает весь доступ к запрашиваемой информации по Запорожской АЭС - РИА Новости, 02.09.2022
МАГАТЭ получает весь доступ к запрашиваемой информации по Запорожской АЭС
Миссия МАГАТЭ получает полный доступ к запрашиваемой информации по работе Запорожской АЭС, сообщил член главного совета администрации Запорожской области... РИА Новости, 02.09.2022
2022-09-02T23:33
2022-09-02T23:33
в мире
рафаэль гросси
магатэ
запорожская аэс
государственная корпорация по атомной энергии "росатом"
владимир рогов
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СИМФЕРОПОЛЬ, 2 сен – РИА Новости. Миссия МАГАТЭ получает полный доступ к запрашиваемой информации по работе Запорожской АЭС, сообщил член главного совета администрации Запорожской области Владимир Рогов."Все, что они просят, они сразу же получают без всяких отговорок, переносов, "давайте позже" и так далее. Они запросили несколько десятков видов документов, технологических карт. Также они получили карту обстрелов со стороны террористов Зеленского. Полную карту, куда летело, как, какая траектория, какие виды и образцы осколков", - сказал Рогов в эфире "Соловье Live".Миссия МАГАТЭ во главе с главой агентства Рафаэлем Гросси в четверг прибыла на Запорожскую АЭС. Глава делегации "Росатома" и сотрудники ЗАЭС провели по ее территории делегацию МАГАТЭ и показали участки станции, пострадавшие при обстрелах украинских войск.
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в мире, рафаэль гросси, магатэ, запорожская аэс, государственная корпорация по атомной энергии "росатом", владимир рогов
В мире, Рафаэль Гросси, МАГАТЭ, Запорожская АЭС, Государственная корпорация по атомной энергии "Росатом", Владимир Рогов
23:33 02.09.2022
 
МАГАТЭ получает весь доступ к запрашиваемой информации по Запорожской АЭС

Миссия МАГАТЭ получает весь доступ к запрашиваемой информации по Запорожской АЭС

© РИА Новости / Константин Михальчевский / Перейти в медиабанкАвтомобили делегатов Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ) на территории Запорожской атомной электростанции
Автомобили делегатов Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ) на территории Запорожской атомной электростанции - РИА Новости, 1920, 02.09.2022
© РИА Новости / Константин Михальчевский
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Автомобили делегатов Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ) на территории Запорожской атомной электростанции. Архивное фото
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СИМФЕРОПОЛЬ, 2 сен – РИА Новости. Миссия МАГАТЭ получает полный доступ к запрашиваемой информации по работе Запорожской АЭС, сообщил член главного совета администрации Запорожской области Владимир Рогов.
"Все, что они просят, они сразу же получают без всяких отговорок, переносов, "давайте позже" и так далее. Они запросили несколько десятков видов документов, технологических карт. Также они получили карту обстрелов со стороны террористов Зеленского. Полную карту, куда летело, как, какая траектория, какие виды и образцы осколков", - сказал Рогов в эфире "Соловье Live".
Миссия МАГАТЭ во главе с главой агентства Рафаэлем Гросси в четверг прибыла на Запорожскую АЭС. Глава делегации "Росатома" и сотрудники ЗАЭС провели по ее территории делегацию МАГАТЭ и показали участки станции, пострадавшие при обстрелах украинских войск.
Генеральный директор МАГАТЭ Рафаэль Гросси и делегаты МАГАТЭ на территории Запорожской атомной электростанции - РИА Новости, 1920, 02.09.2022
Вчера, 21:34
ООН поприветствовала дальнейшее пребывание двух инспекторов МАГАТЭ на ЗАЭС
 
В миреРафаэль ГроссиМАГАТЭЗапорожская АЭСГосударственная корпорация по атомной энергии "Росатом"Владимир Рогов
 
 
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