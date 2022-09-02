МАГАТЭ никогда не подвергается манипуляциям, заявил Гросси
Глава МАГАТЭ Гросси высказался о спекуляциях вокруг ЗАЭС и заявил о беспристрастности
© РИА Новости / Константин Михальчевский / Перейти в медиабанкГенеральный директор МАГАТЭ Рафаэль Гросси на территории Запорожской атомной электростанции
Генеральный директор МАГАТЭ Рафаэль Гросси на территории Запорожской атомной электростанции. Архивное фото
ВЕНА, 2 сен - РИА Новости. В ситуации вокруг Запорожской АЭС много политических игроков, но МАГАТЭ никогда не подвергается манипуляциям, заявил генеральный директор МАГАТЭ Рафаэль Гросси.
"Когда людям нравится, что мы говорим, они нас поощряют, если нет, то говорят, что генеральный директор - марионетка или что нами манипулируют. Нами никогда не манипулируют. Мы знаем, что должны делать. Конечно, мы с уважением выслушиваем все стороны", - сказал Гросси журналистам по прибытии в Вену.
"Говоря открыто, в этой игре достаточно политических игроков и людей, говорящих, что они думают, обвиняющих тех или других. "Ядерный сторожевой пёс" (МАГАТЭ - ред.) должен оставаться собой и делать свою работу", - заключил он.
В четверг на Запорожскую АЭС прибыла миссия МАГАТЭ во главе с Гросси. Глава делегации "Росатома" и сотрудники ЗАЭС провели по ее территории делегацию МАГАТЭ и показали участки станции, пострадавшие при обстрелах украинских войск. Как заявил заявил РИА Новости постоянный представитель РФ при международных организациях в Вене Михаил Ульянов, два сотрудника МАГАТЭ останутся на Запорожской АЭС на постоянной основе.
Запорожская АЭС расположена на левом берегу Днепра рядом с городом Энергодар. Это самая крупная по числу блоков и установленной мощности АЭС в Европе – на станции насчитывается шесть энергоблоков мощностью по 1 гигаватту. С марта она находится под охраной российских военных. В МИД РФ подчеркивали, что этот шаг является оправданным во избежание предотвращения утечек ядерных и радиоактивных материалов. Украинские военные продолжают регулярно обстреливать Энергодар и прилегающую к городу территорию Запорожской АЭС.