https://ria.ru/20220902/magate-1814159769.html

МАГАТЭ никогда не подвергается манипуляциям, заявил Гросси

МАГАТЭ никогда не подвергается манипуляциям, заявил Гросси - РИА Новости, 02.09.2022

МАГАТЭ никогда не подвергается манипуляциям, заявил Гросси

В ситуации вокруг Запорожской АЭС много политических игроков, но МАГАТЭ никогда не подвергается манипуляциям, заявил генеральный директор МАГАТЭ Рафаэль Гросси. РИА Новости, 02.09.2022

2022-09-02T22:44

2022-09-02T22:44

2022-09-02T22:44

в мире

россия

вена

энергодар

магатэ

запорожская аэс

государственная корпорация по атомной энергии "росатом"

рафаэль гросси

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/09/01/1813833770_0:173:3027:1876_1920x0_80_0_0_fde93573ef17737dfd66ea3e3da13b2f.jpg

ВЕНА, 2 сен - РИА Новости. В ситуации вокруг Запорожской АЭС много политических игроков, но МАГАТЭ никогда не подвергается манипуляциям, заявил генеральный директор МАГАТЭ Рафаэль Гросси."Когда людям нравится, что мы говорим, они нас поощряют, если нет, то говорят, что генеральный директор - марионетка или что нами манипулируют. Нами никогда не манипулируют. Мы знаем, что должны делать. Конечно, мы с уважением выслушиваем все стороны", - сказал Гросси журналистам по прибытии в Вену."Говоря открыто, в этой игре достаточно политических игроков и людей, говорящих, что они думают, обвиняющих тех или других. "Ядерный сторожевой пёс" (МАГАТЭ - ред.) должен оставаться собой и делать свою работу", - заключил он.В четверг на Запорожскую АЭС прибыла миссия МАГАТЭ во главе с Гросси. Глава делегации "Росатома" и сотрудники ЗАЭС провели по ее территории делегацию МАГАТЭ и показали участки станции, пострадавшие при обстрелах украинских войск. Как заявил заявил РИА Новости постоянный представитель РФ при международных организациях в Вене Михаил Ульянов, два сотрудника МАГАТЭ останутся на Запорожской АЭС на постоянной основе.Запорожская АЭС расположена на левом берегу Днепра рядом с городом Энергодар. Это самая крупная по числу блоков и установленной мощности АЭС в Европе – на станции насчитывается шесть энергоблоков мощностью по 1 гигаватту. С марта она находится под охраной российских военных. В МИД РФ подчеркивали, что этот шаг является оправданным во избежание предотвращения утечек ядерных и радиоактивных материалов. Украинские военные продолжают регулярно обстреливать Энергодар и прилегающую к городу территорию Запорожской АЭС.

https://ria.ru/20220902/grossi-1814159660.html

https://ria.ru/20220902/magate-1814158936.html

россия

вена

энергодар

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2022

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

в мире, россия, вена, энергодар, магатэ, запорожская аэс, государственная корпорация по атомной энергии "росатом", рафаэль гросси