https://ria.ru/20220902/magate-1814036264.html

Четверо сотрудников МАГАТЭ уедут из Энергодара 5 сентября

Четверо сотрудников МАГАТЭ уедут из Энергодара 5 сентября - РИА Новости, 02.09.2022

Четверо сотрудников МАГАТЭ уедут из Энергодара 5 сентября

Четверо сотрудников МАГАТЭ уедут из Энергодара 5 сентября, сообщил журналистам представитель Росэнергоатома. РИА Новости, 02.09.2022

2022-09-02T15:00

2022-09-02T15:00

2022-09-02T15:00

в мире

рафаэль гросси

энергодар

россия

днепр (город)

магатэ

запорожская аэс

государственная корпорация по атомной энергии "росатом"

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ЭНЕРГОДАР, 2 сен - РИА Новости. Четверо сотрудников МАГАТЭ уедут из Энергодара 5 сентября, сообщил журналистам представитель Росэнергоатома."Пятого с утра", - сказал он, отвечая на вопрос, когда из Энергодара уедут четверо сотрудников МАГАТЭ.Ранее постоянный представитель РФ при международных организациях в Вене Михаил Ульянов сообщил РИА Новости, что два сотрудника МАГАТЭ останутся на Запорожской АЭС на постоянной основе, Россия это приветствует.Миссия МАГАТЭ во главе с гендиректором агентства Рафаэлем Гросси в четверг прибыла на Запорожскую АЭС. Глава делегации "Росатома" и сотрудники ЗАЭС провели по ее территории делегацию МАГАТЭ и показали участки станции, пострадавшие при обстрелах украинских войск. Вечером того же дня Гросси уехал из Энергодара.Запорожская АЭС расположена на левом берегу Днепра рядом с городом Энергодар. Это самая крупная по числу блоков и установленной мощности АЭС в Европе – на станции насчитывается шесть энергоблоков мощностью по 1 гигаватту. С марта она находится под охраной российских военных. В МИД РФ подчеркивали, что этот шаг является оправданным во избежание предотвращения утечек ядерных и радиоактивных материалов. Украинские военные продолжают регулярно обстреливать Энергодар и прилегающую к городу территорию Запорожской АЭС.

https://ria.ru/20220901/magate-1813859294.html

https://ria.ru/20220902/zaes-1814032259.html

энергодар

россия

днепр (город)

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в мире, рафаэль гросси, энергодар, россия, днепр (город), магатэ, запорожская аэс, государственная корпорация по атомной энергии "росатом"