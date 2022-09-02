Рейтинг@Mail.ru
Четверо сотрудников МАГАТЭ уедут из Энергодара 5 сентября - РИА Новости, 02.09.2022
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ria.ru/20220902/magate-1814036264.html
Четверо сотрудников МАГАТЭ уедут из Энергодара 5 сентября
Четверо сотрудников МАГАТЭ уедут из Энергодара 5 сентября - РИА Новости, 02.09.2022
Четверо сотрудников МАГАТЭ уедут из Энергодара 5 сентября
Четверо сотрудников МАГАТЭ уедут из Энергодара 5 сентября, сообщил журналистам представитель Росэнергоатома. РИА Новости, 02.09.2022
2022-09-02T15:00
2022-09-02T15:00
в мире
рафаэль гросси
энергодар
россия
днепр (город)
магатэ
запорожская аэс
государственная корпорация по атомной энергии "росатом"
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/09/01/1813829364_0:351:3016:2048_1920x0_80_0_0_c9bcc2f5c87d0e65733f49683d57951f.jpg
ЭНЕРГОДАР, 2 сен - РИА Новости. Четверо сотрудников МАГАТЭ уедут из Энергодара 5 сентября, сообщил журналистам представитель Росэнергоатома."Пятого с утра", - сказал он, отвечая на вопрос, когда из Энергодара уедут четверо сотрудников МАГАТЭ.Ранее постоянный представитель РФ при международных организациях в Вене Михаил Ульянов сообщил РИА Новости, что два сотрудника МАГАТЭ останутся на Запорожской АЭС на постоянной основе, Россия это приветствует.Миссия МАГАТЭ во главе с гендиректором агентства Рафаэлем Гросси в четверг прибыла на Запорожскую АЭС. Глава делегации "Росатома" и сотрудники ЗАЭС провели по ее территории делегацию МАГАТЭ и показали участки станции, пострадавшие при обстрелах украинских войск. Вечером того же дня Гросси уехал из Энергодара.Запорожская АЭС расположена на левом берегу Днепра рядом с городом Энергодар. Это самая крупная по числу блоков и установленной мощности АЭС в Европе – на станции насчитывается шесть энергоблоков мощностью по 1 гигаватту. С марта она находится под охраной российских военных. В МИД РФ подчеркивали, что этот шаг является оправданным во избежание предотвращения утечек ядерных и радиоактивных материалов. Украинские военные продолжают регулярно обстреливать Энергодар и прилегающую к городу территорию Запорожской АЭС.
https://ria.ru/20220901/magate-1813859294.html
https://ria.ru/20220902/zaes-1814032259.html
энергодар
россия
днепр (город)
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2022
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/09/01/1813829364_48:0:2779:2048_1920x0_80_0_0_47e5687e688f8ac7b1f17b75cb392b1a.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, рафаэль гросси, энергодар, россия, днепр (город), магатэ, запорожская аэс, государственная корпорация по атомной энергии "росатом"
В мире, Рафаэль Гросси, Энергодар, Россия, Днепр (город), МАГАТЭ, Запорожская АЭС, Государственная корпорация по атомной энергии "Росатом"
15:00 02.09.2022
 
Четверо сотрудников МАГАТЭ уедут из Энергодара 5 сентября

Росэнергоатом: четверо сотрудников МАГАТЭ уедут из Энергодара 5 сентября

© РИА Новости / Константин Михальчевский / Перейти в медиабанкАвтомобили миссии МАГАТЭ на территории Запорожской атомной электростанции
Автомобили миссии МАГАТЭ на территории Запорожской атомной электростанции - РИА Новости, 1920, 02.09.2022
© РИА Новости / Константин Михальчевский
Перейти в медиабанк
Автомобили миссии МАГАТЭ на территории Запорожской атомной электростанции. Архивное фото
Читать ria.ru в
ЭНЕРГОДАР, 2 сен - РИА Новости. Четверо сотрудников МАГАТЭ уедут из Энергодара 5 сентября, сообщил журналистам представитель Росэнергоатома.
"Пятого с утра", - сказал он, отвечая на вопрос, когда из Энергодара уедут четверо сотрудников МАГАТЭ.
Генеральный директор МАГАТЭ Рафаэль Гросси и делегаты МАГАТЭ на территории Запорожской атомной электростанции - РИА Новости, 1920, 01.09.2022
1 сентября, 21:13
Охрана ООН будет поддерживать миссию МАГАТЭ на ЗАЭС до ее завершения
Ранее постоянный представитель РФ при международных организациях в Вене Михаил Ульянов сообщил РИА Новости, что два сотрудника МАГАТЭ останутся на Запорожской АЭС на постоянной основе, Россия это приветствует.
Миссия МАГАТЭ во главе с гендиректором агентства Рафаэлем Гросси в четверг прибыла на Запорожскую АЭС. Глава делегации "Росатома" и сотрудники ЗАЭС провели по ее территории делегацию МАГАТЭ и показали участки станции, пострадавшие при обстрелах украинских войск. Вечером того же дня Гросси уехал из Энергодара.
Запорожская АЭС расположена на левом берегу Днепра рядом с городом Энергодар. Это самая крупная по числу блоков и установленной мощности АЭС в Европе – на станции насчитывается шесть энергоблоков мощностью по 1 гигаватту. С марта она находится под охраной российских военных. В МИД РФ подчеркивали, что этот шаг является оправданным во избежание предотвращения утечек ядерных и радиоактивных материалов. Украинские военные продолжают регулярно обстреливать Энергодар и прилегающую к городу территорию Запорожской АЭС.
Здание на территории Запорожской атомной электростанции - РИА Новости, 1920, 02.09.2022
Вчера, 14:48
Росэнергоатом назвал страны, представители которых работают на ЗАЭС
 
В миреРафаэль ГроссиЭнергодарРоссияДнепр (город)МАГАТЭЗапорожская АЭСГосударственная корпорация по атомной энергии "Росатом"
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2018.1 Beta 
© 2022 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала