Четверо сотрудников МАГАТЭ уедут из Энергодара 5 сентября
Росэнергоатом: четверо сотрудников МАГАТЭ уедут из Энергодара 5 сентября
© РИА Новости / Константин Михальчевский / Перейти в медиабанкАвтомобили миссии МАГАТЭ на территории Запорожской атомной электростанции
Автомобили миссии МАГАТЭ на территории Запорожской атомной электростанции. Архивное фото
ЭНЕРГОДАР, 2 сен - РИА Новости. Четверо сотрудников МАГАТЭ уедут из Энергодара 5 сентября, сообщил журналистам представитель Росэнергоатома.
"Пятого с утра", - сказал он, отвечая на вопрос, когда из Энергодара уедут четверо сотрудников МАГАТЭ.
1 сентября, 21:13Охрана ООН будет поддерживать миссию МАГАТЭ на ЗАЭС до ее завершения
Ранее постоянный представитель РФ при международных организациях в Вене Михаил Ульянов сообщил РИА Новости, что два сотрудника МАГАТЭ останутся на Запорожской АЭС на постоянной основе, Россия это приветствует.
Миссия МАГАТЭ во главе с гендиректором агентства Рафаэлем Гросси в четверг прибыла на Запорожскую АЭС. Глава делегации "Росатома" и сотрудники ЗАЭС провели по ее территории делегацию МАГАТЭ и показали участки станции, пострадавшие при обстрелах украинских войск. Вечером того же дня Гросси уехал из Энергодара.
Запорожская АЭС расположена на левом берегу Днепра рядом с городом Энергодар. Это самая крупная по числу блоков и установленной мощности АЭС в Европе – на станции насчитывается шесть энергоблоков мощностью по 1 гигаватту. С марта она находится под охраной российских военных. В МИД РФ подчеркивали, что этот шаг является оправданным во избежание предотвращения утечек ядерных и радиоактивных материалов. Украинские военные продолжают регулярно обстреливать Энергодар и прилегающую к городу территорию Запорожской АЭС.