https://ria.ru/20220902/magate-1813919650.html

Киев пытался внедрить шпионов в миссию МАГАТЭ на ЗАЭС, заявил член ВГА

Киев пытался внедрить шпионов в миссию МАГАТЭ на ЗАЭС, заявил член ВГА - РИА Новости, 02.09.2022

Киев пытался внедрить шпионов в миссию МАГАТЭ на ЗАЭС, заявил член ВГА

Киев пытался включить в делегацию МАГАТЭ на Запорожскую АЭС своих шпионов, сообщил председатель движения "Мы вместе с Россией", член главного совета... РИА Новости, 02.09.2022

2022-09-02T10:06

2022-09-02T10:06

2022-09-02T13:59

в мире

магатэ

запорожская аэс

запорожская область

рафаэль гросси

государственная корпорация по атомной энергии "росатом"

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СИМФЕРОПОЛЬ, 2 сен — РИА Новости. Киев пытался включить в делегацию МАГАТЭ на Запорожскую АЭС своих шпионов, сообщил председатель движения "Мы вместе с Россией", член главного совета администрации Запорожской области Владимир Рогов."Украинские спецслужбы по приказу Зеленского пытались внедрить в делегацию МАГАТЭ на Запорожскую АЭС своих шпионов и диверсантов, работающих под журналистским прикрытием", — сказал РИА Новости Рогов.По его словам, данный замысел киевских властей был своевременно раскрыт."Попытка проникновения шпионов и диверсантов под видом украинских журналистов пресечена. На территорию Запорожской АЭС они не были допущены", — сказал Рогов.Накануне миссия агентства прибыла на ЗАЭС. Глава делегации "Росатома" и сотрудники станции провели членов МАГАТЭ по ее территории и показали участки, пострадавшие при обстрелах украинских войск.Как рассказал Гросси, инспекторам удалось за несколько часов собрать много информации. Глава организации заявил, что увидел те "ключевые вещи, которые хотел увидеть" и связал воедино полученные факты. Он также сообщил о планах встретиться с жителями Энергодара. Восемь членов миссии продолжат работу на ЗАЭС.Ранее украинские войска попытались высадить десант численностью около 60 человек в трех километрах к северо-востоку от Запорожской АЭС. По данным местных властей, до 47 боевиков ВСУ удалось уничтожить и нейтрализовать, троих взяли в плен, двое из них находятся в тяжелом состоянии. Еще 12 военнослужащих заблокировали. Российские военные также потопили две баржи с диверсантами, отправленными на помощь первой группе.Член главного совета администрации Запорожской области Владимир Рогов со ссылкой на источники из окружения Владимира Зеленского сообщил, что операция ВСУ проводилась под контролем британских спецслужб, а ее участники проходили подготовку в Великобритании и Польше.Запорожская АЭС расположена на левом берегу Днепра, рядом с Энергодаром. Это самая крупная по числу блоков и установленной мощности атомная электростанция в Европе. С марта она находится под охраной российских военных. Как утверждают в российском МИД, это необходимо, чтобы не допустить утечки ядерных и радиоактивных материалов. Украинские военные продолжают регулярно обстреливать Энергодар, окрестные села и прилегающую к городу территорию Запорожской АЭС.

https://ria.ru/20220901/zaes-1813853635.html

https://ria.ru/20220902/energodar-1813914280.html

запорожская область

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2022

Екатерина Зайцева

Екатерина Зайцева

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Екатерина Зайцева

в мире, магатэ, запорожская аэс, запорожская область, рафаэль гросси, государственная корпорация по атомной энергии "росатом"