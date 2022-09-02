10:06 02.09.2022 (обновлено: 13:59 02.09.2022)
Киев пытался внедрить шпионов в миссию МАГАТЭ на ЗАЭС, заявил член ВГА
Член Запорожской ВГА Рогов заявил о попытке Киева внедрить в миссию МАГАТЭ на ЗАЭС шпионов
© РИА Новости / Константин Михальчевский / Перейти в медиабанкАвтомобили делегатов Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ) на территории Запорожской атомной электростанции
Автомобили делегатов Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ) на территории Запорожской атомной электростанции
СИМФЕРОПОЛЬ, 2 сен — РИА Новости. Киев пытался включить в делегацию МАГАТЭ на Запорожскую АЭС своих шпионов, сообщил председатель движения "Мы вместе с Россией", член главного совета администрации Запорожской области Владимир Рогов.
"Украинские спецслужбы по приказу Зеленского пытались внедрить в делегацию МАГАТЭ на Запорожскую АЭС своих шпионов и диверсантов, работающих под журналистским прикрытием", — сказал РИА Новости Рогов.
По его словам, данный замысел киевских властей был своевременно раскрыт.
"Попытка проникновения шпионов и диверсантов под видом украинских журналистов пресечена. На территорию Запорожской АЭС они не были допущены", — сказал Рогов.
Накануне миссия агентства прибыла на ЗАЭС. Глава делегации "Росатома" и сотрудники станции провели членов МАГАТЭ по ее территории и показали участки, пострадавшие при обстрелах украинских войск.
Как рассказал Гросси, инспекторам удалось за несколько часов собрать много информации. Глава организации заявил, что увидел те "ключевые вещи, которые хотел увидеть" и связал воедино полученные факты. Он также сообщил о планах встретиться с жителями Энергодара. Восемь членов миссии продолжат работу на ЗАЭС.
Ранее украинские войска попытались высадить десант численностью около 60 человек в трех километрах к северо-востоку от Запорожской АЭС. По данным местных властей, до 47 боевиков ВСУ удалось уничтожить и нейтрализовать, троих взяли в плен, двое из них находятся в тяжелом состоянии. Еще 12 военнослужащих заблокировали. Российские военные также потопили две баржи с диверсантами, отправленными на помощь первой группе.
Член главного совета администрации Запорожской области Владимир Рогов со ссылкой на источники из окружения Владимира Зеленского сообщил, что операция ВСУ проводилась под контролем британских спецслужб, а ее участники проходили подготовку в Великобритании и Польше.
Запорожская АЭС расположена на левом берегу Днепра, рядом с Энергодаром. Это самая крупная по числу блоков и установленной мощности атомная электростанция в Европе. С марта она находится под охраной российских военных. Как утверждают в российском МИД, это необходимо, чтобы не допустить утечки ядерных и радиоактивных материалов. Украинские военные продолжают регулярно обстреливать Энергодар, окрестные села и прилегающую к городу территорию Запорожской АЭС.