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Киев пытался внедрить шпионов в миссию МАГАТЭ на ЗАЭС, заявил член ВГА - РИА Новости, 02.09.2022
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Киев пытался внедрить шпионов в миссию МАГАТЭ на ЗАЭС, заявил член ВГА
Киев пытался внедрить шпионов в миссию МАГАТЭ на ЗАЭС, заявил член ВГА - РИА Новости, 02.09.2022
Киев пытался внедрить шпионов в миссию МАГАТЭ на ЗАЭС, заявил член ВГА
Киев пытался включить в делегацию МАГАТЭ на Запорожскую АЭС своих шпионов, сообщил председатель движения "Мы вместе с Россией", член главного совета... РИА Новости, 02.09.2022
2022-09-02T10:06
2022-09-02T13:59
в мире
магатэ
запорожская аэс
запорожская область
рафаэль гросси
государственная корпорация по атомной энергии "росатом"
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СИМФЕРОПОЛЬ, 2 сен — РИА Новости. Киев пытался включить в делегацию МАГАТЭ на Запорожскую АЭС своих шпионов, сообщил председатель движения "Мы вместе с Россией", член главного совета администрации Запорожской области Владимир Рогов."Украинские спецслужбы по приказу Зеленского пытались внедрить в делегацию МАГАТЭ на Запорожскую АЭС своих шпионов и диверсантов, работающих под журналистским прикрытием", — сказал РИА Новости Рогов.По его словам, данный замысел киевских властей был своевременно раскрыт."Попытка проникновения шпионов и диверсантов под видом украинских журналистов пресечена. На территорию Запорожской АЭС они не были допущены", — сказал Рогов.Накануне миссия агентства прибыла на ЗАЭС. Глава делегации "Росатома" и сотрудники станции провели членов МАГАТЭ по ее территории и показали участки, пострадавшие при обстрелах украинских войск.Как рассказал Гросси, инспекторам удалось за несколько часов собрать много информации. Глава организации заявил, что увидел те "ключевые вещи, которые хотел увидеть" и связал воедино полученные факты. Он также сообщил о планах встретиться с жителями Энергодара. Восемь членов миссии продолжат работу на ЗАЭС.Ранее украинские войска попытались высадить десант численностью около 60 человек в трех километрах к северо-востоку от Запорожской АЭС. По данным местных властей, до 47 боевиков ВСУ удалось уничтожить и нейтрализовать, троих взяли в плен, двое из них находятся в тяжелом состоянии. Еще 12 военнослужащих заблокировали. Российские военные также потопили две баржи с диверсантами, отправленными на помощь первой группе.Член главного совета администрации Запорожской области Владимир Рогов со ссылкой на источники из окружения Владимира Зеленского сообщил, что операция ВСУ проводилась под контролем британских спецслужб, а ее участники проходили подготовку в Великобритании и Польше.Запорожская АЭС расположена на левом берегу Днепра, рядом с Энергодаром. Это самая крупная по числу блоков и установленной мощности атомная электростанция в Европе. С марта она находится под охраной российских военных. Как утверждают в российском МИД, это необходимо, чтобы не допустить утечки ядерных и радиоактивных материалов. Украинские военные продолжают регулярно обстреливать Энергодар, окрестные села и прилегающую к городу территорию Запорожской АЭС.
https://ria.ru/20220901/zaes-1813853635.html
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в мире, магатэ, запорожская аэс, запорожская область, рафаэль гросси, государственная корпорация по атомной энергии "росатом"
В мире, МАГАТЭ, Запорожская АЭС, Запорожская область, Рафаэль Гросси, Государственная корпорация по атомной энергии "Росатом"
10:06 02.09.2022 (обновлено: 13:59 02.09.2022)
 
Киев пытался внедрить шпионов в миссию МАГАТЭ на ЗАЭС, заявил член ВГА

Член Запорожской ВГА Рогов заявил о попытке Киева внедрить в миссию МАГАТЭ на ЗАЭС шпионов

© РИА Новости / Константин Михальчевский / Перейти в медиабанкАвтомобили делегатов Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ) на территории Запорожской атомной электростанции
Автомобили делегатов Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ) на территории Запорожской атомной электростанции - РИА Новости, 1920, 02.09.2022
© РИА Новости / Константин Михальчевский
Перейти в медиабанк
Автомобили делегатов Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ) на территории Запорожской атомной электростанции
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СИМФЕРОПОЛЬ, 2 сен — РИА Новости. Киев пытался включить в делегацию МАГАТЭ на Запорожскую АЭС своих шпионов, сообщил председатель движения "Мы вместе с Россией", член главного совета администрации Запорожской области Владимир Рогов.
"Украинские спецслужбы по приказу Зеленского пытались внедрить в делегацию МАГАТЭ на Запорожскую АЭС своих шпионов и диверсантов, работающих под журналистским прикрытием", — сказал РИА Новости Рогов.
По его словам, данный замысел киевских властей был своевременно раскрыт.
"Попытка проникновения шпионов и диверсантов под видом украинских журналистов пресечена. На территорию Запорожской АЭС они не были допущены", — сказал Рогов.
Генеральный директор МАГАТЭ Рафаэль Гросси на территории Запорожской атомной электростанции - РИА Новости, 1920, 01.09.2022
1 сентября, 20:41
В МАГАТЭ увидели самоотверженную работу персонала ЗАЭС, заявил Гросси
Накануне миссия агентства прибыла на ЗАЭС. Глава делегации "Росатома" и сотрудники станции провели членов МАГАТЭ по ее территории и показали участки, пострадавшие при обстрелах украинских войск.
Как рассказал Гросси, инспекторам удалось за несколько часов собрать много информации. Глава организации заявил, что увидел те "ключевые вещи, которые хотел увидеть" и связал воедино полученные факты. Он также сообщил о планах встретиться с жителями Энергодара. Восемь членов миссии продолжат работу на ЗАЭС.
Ранее украинские войска попытались высадить десант численностью около 60 человек в трех километрах к северо-востоку от Запорожской АЭС. По данным местных властей, до 47 боевиков ВСУ удалось уничтожить и нейтрализовать, троих взяли в плен, двое из них находятся в тяжелом состоянии. Еще 12 военнослужащих заблокировали. Российские военные также потопили две баржи с диверсантами, отправленными на помощь первой группе.
Автомобиль делегатов Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ) на территории Запорожской атомной электростанции в Энергодаре - РИА Новости, 1920, 02.09.2022
Вчера, 09:36Специальная военная операция на Украине
ВСУ нанесли три удара по Энергодару во время пребывания миссии МАГАТЭ
Член главного совета администрации Запорожской области Владимир Рогов со ссылкой на источники из окружения Владимира Зеленского сообщил, что операция ВСУ проводилась под контролем британских спецслужб, а ее участники проходили подготовку в Великобритании и Польше.
Запорожская АЭС расположена на левом берегу Днепра, рядом с Энергодаром. Это самая крупная по числу блоков и установленной мощности атомная электростанция в Европе. С марта она находится под охраной российских военных. Как утверждают в российском МИД, это необходимо, чтобы не допустить утечки ядерных и радиоактивных материалов. Украинские военные продолжают регулярно обстреливать Энергодар, окрестные села и прилегающую к городу территорию Запорожской АЭС.
Запорожская атомная электростанция
26 августа, 18:46Инфографика
Запорожская атомная электростанция
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В миреМАГАТЭЗапорожская АЭСЗапорожская областьРафаэль ГроссиГосударственная корпорация по атомной энергии "Росатом"
 
 
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