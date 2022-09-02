https://ria.ru/20220902/litva-1814032094.html

В Совфеде призвали "новую сверхдержаву" Литву уняться

В Совфеде призвали "новую сверхдержаву" Литву уняться - РИА Новости, 02.09.2022

В Совфеде призвали "новую сверхдержаву" Литву уняться

Видимо, Литва получила статус "новой сверхдержавы" по своему экономическому и оборонному потенциалу, раз дает всему миру советы, поучает Европу и ставит условия РИА Новости, 02.09.2022

2022-09-02T14:48

2022-09-02T14:48

2022-09-02T14:48

литва

россия

в мире

совет федерации рф

владимир джабаров

санкции в отношении россии

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МОСКВА, 2 сен - РИА Новости. Видимо, Литва получила статус "новой сверхдержавы" по своему экономическому и оборонному потенциалу, раз дает всему миру советы, поучает Европу и ставит условия России, ей пора уняться, заявил первый замглавы международного комитета Совфеда Владимир Джабаров.Литва планирует поднять в ООН вопрос о создании безопасной зоны с международными наблюдателями вокруг Запорожской АЭС, заявил журналистам в четверг глава литовского МИД Габриелюс Ландсбергис."Ну, как же обойтись без Литвы? Может быть, мы не заметили, как на Земном шаре появилась новая сверхдержава, которая по своему экономическому и оборонному потенциалу способна диктовать всему миру свои условия, поучать Европу и прежде всего Россию, как себя вести в той или иной ситуации?", - написал политик в своем Telegram-канале. То она препятствует российскому транзиту в Калининградскую область, то угрожает прекратить выдачу виз для россиян, то готова направить полицейские силы на подконтрольную России территорию Украины, отметил он."И это все на фоне жуткой русофобии, не скрываемой ненависти к России. Однако было бы неплохо литовцам иногда вспоминать, кому в новейшей истории они обязаны своей независимостью, кто, по сути, подарил им 1/3 нынешней территории государства? Кто инвестировал несколько десятилетий в экономику одной из самых отсталых стран Европы (до момента вхождения в СССР)?", - подчеркнул Джабаров.А ныне Литва в первых рядах врагов России, написал законодатель. "Но русский народ великодушный, делает вид, что не замечает враждебности Вильнюса. Но всему есть предел! Это не угроза. Нет. Это ласковый совет: уймитесь!", - заключил парламентарий.

https://ria.ru/20220902/pribaltika-1813923067.html

https://ria.ru/20220725/pribaltika-1804649286.html

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Кирилл Волков

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Кирилл Волков

литва, россия, в мире, совет федерации рф, владимир джабаров, санкции в отношении россии