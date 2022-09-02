В Совфеде призвали "новую сверхдержаву" Литву уняться
Сенатор Джабаров заявил, что Литве, считающей себя новой сверхдержавой, пора уняться
Владимир Джабаров. Архивное фото
МОСКВА, 2 сен - РИА Новости. Видимо, Литва получила статус "новой сверхдержавы" по своему экономическому и оборонному потенциалу, раз дает всему миру советы, поучает Европу и ставит условия России, ей пора уняться, заявил первый замглавы международного комитета Совфеда Владимир Джабаров.
Литва планирует поднять в ООН вопрос о создании безопасной зоны с международными наблюдателями вокруг Запорожской АЭС, заявил журналистам в четверг глава литовского МИД Габриелюс Ландсбергис.
"Ну, как же обойтись без Литвы? Может быть, мы не заметили, как на Земном шаре появилась новая сверхдержава, которая по своему экономическому и оборонному потенциалу способна диктовать всему миру свои условия, поучать Европу и прежде всего Россию, как себя вести в той или иной ситуации?", - написал политик в своем Telegram-канале. То она препятствует российскому транзиту в Калининградскую область, то угрожает прекратить выдачу виз для россиян, то готова направить полицейские силы на подконтрольную России территорию Украины, отметил он.
"И это все на фоне жуткой русофобии, не скрываемой ненависти к России. Однако было бы неплохо литовцам иногда вспоминать, кому в новейшей истории они обязаны своей независимостью, кто, по сути, подарил им 1/3 нынешней территории государства? Кто инвестировал несколько десятилетий в экономику одной из самых отсталых стран Европы (до момента вхождения в СССР)?", - подчеркнул Джабаров.
А ныне Литва в первых рядах врагов России, написал законодатель. "Но русский народ великодушный, делает вид, что не замечает враждебности Вильнюса. Но всему есть предел! Это не угроза. Нет. Это ласковый совет: уймитесь!", - заключил парламентарий.
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