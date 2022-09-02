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В Совфеде призвали "новую сверхдержаву" Литву уняться - РИА Новости, 02.09.2022
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В Совфеде призвали "новую сверхдержаву" Литву уняться
В Совфеде призвали "новую сверхдержаву" Литву уняться - РИА Новости, 02.09.2022
В Совфеде призвали "новую сверхдержаву" Литву уняться
Видимо, Литва получила статус "новой сверхдержавы" по своему экономическому и оборонному потенциалу, раз дает всему миру советы, поучает Европу и ставит условия РИА Новости, 02.09.2022
2022-09-02T14:48
2022-09-02T14:48
литва
россия
в мире
совет федерации рф
владимир джабаров
санкции в отношении россии
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МОСКВА, 2 сен - РИА Новости. Видимо, Литва получила статус "новой сверхдержавы" по своему экономическому и оборонному потенциалу, раз дает всему миру советы, поучает Европу и ставит условия России, ей пора уняться, заявил первый замглавы международного комитета Совфеда Владимир Джабаров.Литва планирует поднять в ООН вопрос о создании безопасной зоны с международными наблюдателями вокруг Запорожской АЭС, заявил журналистам в четверг глава литовского МИД Габриелюс Ландсбергис."Ну, как же обойтись без Литвы? Может быть, мы не заметили, как на Земном шаре появилась новая сверхдержава, которая по своему экономическому и оборонному потенциалу способна диктовать всему миру свои условия, поучать Европу и прежде всего Россию, как себя вести в той или иной ситуации?", - написал политик в своем Telegram-канале. То она препятствует российскому транзиту в Калининградскую область, то угрожает прекратить выдачу виз для россиян, то готова направить полицейские силы на подконтрольную России территорию Украины, отметил он."И это все на фоне жуткой русофобии, не скрываемой ненависти к России. Однако было бы неплохо литовцам иногда вспоминать, кому в новейшей истории они обязаны своей независимостью, кто, по сути, подарил им 1/3 нынешней территории государства? Кто инвестировал несколько десятилетий в экономику одной из самых отсталых стран Европы (до момента вхождения в СССР)?", - подчеркнул Джабаров.А ныне Литва в первых рядах врагов России, написал законодатель. "Но русский народ великодушный, делает вид, что не замечает враждебности Вильнюса. Но всему есть предел! Это не угроза. Нет. Это ласковый совет: уймитесь!", - заключил парламентарий.
https://ria.ru/20220902/pribaltika-1813923067.html
https://ria.ru/20220725/pribaltika-1804649286.html
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литва, россия, в мире, совет федерации рф, владимир джабаров, санкции в отношении россии
Литва, Россия, В мире, Совет Федерации РФ, Владимир Джабаров, Санкции в отношении России
14:48 02.09.2022
 
В Совфеде призвали "новую сверхдержаву" Литву уняться

Сенатор Джабаров заявил, что Литве, считающей себя новой сверхдержавой, пора уняться

© РИА Новости / Владимир Трефилов / Перейти в медиабанкВладимир Джабаров
Владимир Джабаров - РИА Новости, 1920, 02.09.2022
© РИА Новости / Владимир Трефилов
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Владимир Джабаров. Архивное фото
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МОСКВА, 2 сен - РИА Новости. Видимо, Литва получила статус "новой сверхдержавы" по своему экономическому и оборонному потенциалу, раз дает всему миру советы, поучает Европу и ставит условия России, ей пора уняться, заявил первый замглавы международного комитета Совфеда Владимир Джабаров.
Литва планирует поднять в ООН вопрос о создании безопасной зоны с международными наблюдателями вокруг Запорожской АЭС, заявил журналистам в четверг глава литовского МИД Габриелюс Ландсбергис.
Андрей Климов - РИА Новости, 1920, 02.09.2022
Вчера, 10:27
Прибалтика делает все для демилитаризации Россией, считает сенатор
"Ну, как же обойтись без Литвы? Может быть, мы не заметили, как на Земном шаре появилась новая сверхдержава, которая по своему экономическому и оборонному потенциалу способна диктовать всему миру свои условия, поучать Европу и прежде всего Россию, как себя вести в той или иной ситуации?", - написал политик в своем Telegram-канале. То она препятствует российскому транзиту в Калининградскую область, то угрожает прекратить выдачу виз для россиян, то готова направить полицейские силы на подконтрольную России территорию Украины, отметил он.
"И это все на фоне жуткой русофобии, не скрываемой ненависти к России. Однако было бы неплохо литовцам иногда вспоминать, кому в новейшей истории они обязаны своей независимостью, кто, по сути, подарил им 1/3 нынешней территории государства? Кто инвестировал несколько десятилетий в экономику одной из самых отсталых стран Европы (до момента вхождения в СССР)?", - подчеркнул Джабаров.
А ныне Литва в первых рядах врагов России, написал законодатель. "Но русский народ великодушный, делает вид, что не замечает враждебности Вильнюса. Но всему есть предел! Это не угроза. Нет. Это ласковый совет: уймитесь!", - заключил парламентарий.
На одной из улиц Вильнюса, Литва - РИА Новости, 1920, 25.07.2022
25 июля, 08:00
Прибалтика подписалась на экономический суицид
 
ЛитваРоссияВ миреСовет Федерации РФВладимир ДжабаровСанкции в отношении России
 
 
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