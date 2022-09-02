13:56 02.09.2022 (обновлено: 16:13 02.09.2022)
Глава ЕК призвала ввести лимит цены на импорт российского газа в Европу
Глава ЕК фон дер Ляйен: пришло время ввести лимит цены на импорт российского газа в Европу
© РИА Новости / Стрингер / Перейти в медиабанкСотрудник центрально-европейского газового хаба в Баумгартене
Сотрудник центрально-европейского газового хаба в Баумгартене. Архивное фото
БРЮССЕЛЬ, 2 сен — РИА Новости. Глава Европейской комиссии Урсула фон дер Ляйен считает возможным ввести предельную цену на поставки в Европу российского трубопроводного газа, сообщает Рейтер ТВ со ссылкой на комментарий политика журналистам в Мурнау.
"Я твердо считаю, что пришло время для ограничения цены на российский трубопроводный газ, идущий в Европу", — заявила она.
Кроме того, как сообщила газета Financial Times со ссылкой на источник, министры финансов стран "Большой семерки" в пятницу намерены поддержать введение ограничений цен на российскую нефть. Отмечается, что они будут действовать в соответствии со сроками эмбарго ЕС — с 5 декабря планируется ввести лимит цен на нефть, с 5 февраля следующего года — на нефтепродукты.
Западные страны на фоне спецоперации на Украине продолжают обсуждать различные меры для ограничения доходов России от экспорта нефти и газа. Германия и другие страны Евросоюза совместно приняли шесть пакетов санкций, включая эмбарго на поставки угля и нефти. При этом нарушение логистических цепочек привело к росту цен на топливо и продукты питания в Европе и США.
На этом фоне 28 июня страны G7 подтвердили намерение снизить зависимость от энергоносителей из России и предварительно договорились о начале ограничения цен на нефть и газ. Они также планирует рассмотреть запрет на оказание услуг по транспортировке российских нефти и нефтепродуктов по морю, если сырье не приобретается по цене, согласованной в консультации с международными партнерами, или ниже. Накануне вице-премьер Александр Новак заявил, что Москва не будет поставлять нефть в те государства, которые поддержат введение лимита цен на топливо из России.
Владимир Путин ранее заявлял, что политика сдерживания и ослабления России —долгосрочная стратегия западных стран, а санкции нанесли серьезный удар по всей мировой экономике. По его словам, основная цель Запада — ухудшить жизнь миллионов людей.