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Глава ЕК призвала ввести лимит цены на импорт российского газа в Европу

Глава ЕК призвала ввести лимит цены на импорт российского газа в Европу - РИА Новости, 02.09.2022

Глава ЕК призвала ввести лимит цены на импорт российского газа в Европу

Глава Европейской комиссии Урсула фон дер Ляйен считает возможным ввести предельную цену на поставки в Европу российского трубопроводного газа, сообщает Рейтер... РИА Новости, 02.09.2022

2022-09-02T13:56

2022-09-02T13:56

2022-09-02T16:13

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БРЮССЕЛЬ, 2 сен — РИА Новости. Глава Европейской комиссии Урсула фон дер Ляйен считает возможным ввести предельную цену на поставки в Европу российского трубопроводного газа, сообщает Рейтер ТВ со ссылкой на комментарий политика журналистам в Мурнау."Я твердо считаю, что пришло время для ограничения цены на российский трубопроводный газ, идущий в Европу", — заявила она. Кроме того, как сообщила газета Financial Times со ссылкой на источник, министры финансов стран "Большой семерки" в пятницу намерены поддержать введение ограничений цен на российскую нефть. Отмечается, что они будут действовать в соответствии со сроками эмбарго ЕС — с 5 декабря планируется ввести лимит цен на нефть, с 5 февраля следующего года — на нефтепродукты.Западные страны на фоне спецоперации на Украине продолжают обсуждать различные меры для ограничения доходов России от экспорта нефти и газа. Германия и другие страны Евросоюза совместно приняли шесть пакетов санкций, включая эмбарго на поставки угля и нефти. При этом нарушение логистических цепочек привело к росту цен на топливо и продукты питания в Европе и США.На этом фоне 28 июня страны G7 подтвердили намерение снизить зависимость от энергоносителей из России и предварительно договорились о начале ограничения цен на нефть и газ. Они также планирует рассмотреть запрет на оказание услуг по транспортировке российских нефти и нефтепродуктов по морю, если сырье не приобретается по цене, согласованной в консультации с международными партнерами, или ниже. Накануне вице-премьер Александр Новак заявил, что Москва не будет поставлять нефть в те государства, которые поддержат введение лимита цен на топливо из России. Владимир Путин ранее заявлял, что политика сдерживания и ослабления России —долгосрочная стратегия западных стран, а санкции нанесли серьезный удар по всей мировой экономике. По его словам, основная цель Запада — ухудшить жизнь миллионов людей.

https://ria.ru/20220902/neft-1813897394.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Владимир Лаврентьев

экономика, россия, еврокомиссия, евросоюз, урсула фон дер ляйен, европа, природный газ, в мире, владимир путин, александр новак, украина, g7