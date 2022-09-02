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Глава ЕК призвала ввести лимит цены на импорт российского газа в Европу - РИА Новости, 02.09.2022
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Глава ЕК призвала ввести лимит цены на импорт российского газа в Европу
Глава ЕК призвала ввести лимит цены на импорт российского газа в Европу - РИА Новости, 02.09.2022
Глава ЕК призвала ввести лимит цены на импорт российского газа в Европу
Глава Европейской комиссии Урсула фон дер Ляйен считает возможным ввести предельную цену на поставки в Европу российского трубопроводного газа, сообщает Рейтер... РИА Новости, 02.09.2022
2022-09-02T13:56
2022-09-02T16:13
экономика
россия
еврокомиссия
евросоюз
урсула фон дер ляйен
европа
природный газ
в мире
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БРЮССЕЛЬ, 2 сен — РИА Новости. Глава Европейской комиссии Урсула фон дер Ляйен считает возможным ввести предельную цену на поставки в Европу российского трубопроводного газа, сообщает Рейтер ТВ со ссылкой на комментарий политика журналистам в Мурнау."Я твердо считаю, что пришло время для ограничения цены на российский трубопроводный газ, идущий в Европу", — заявила она. Кроме того, как сообщила газета Financial Times со ссылкой на источник, министры финансов стран "Большой семерки" в пятницу намерены поддержать введение ограничений цен на российскую нефть. Отмечается, что они будут действовать в соответствии со сроками эмбарго ЕС — с 5 декабря планируется ввести лимит цен на нефть, с 5 февраля следующего года — на нефтепродукты.Западные страны на фоне спецоперации на Украине продолжают обсуждать различные меры для ограничения доходов России от экспорта нефти и газа. Германия и другие страны Евросоюза совместно приняли шесть пакетов санкций, включая эмбарго на поставки угля и нефти. При этом нарушение логистических цепочек привело к росту цен на топливо и продукты питания в Европе и США.На этом фоне 28 июня страны G7 подтвердили намерение снизить зависимость от энергоносителей из России и предварительно договорились о начале ограничения цен на нефть и газ. Они также планирует рассмотреть запрет на оказание услуг по транспортировке российских нефти и нефтепродуктов по морю, если сырье не приобретается по цене, согласованной в консультации с международными партнерами, или ниже. Накануне вице-премьер Александр Новак заявил, что Москва не будет поставлять нефть в те государства, которые поддержат введение лимита цен на топливо из России. Владимир Путин ранее заявлял, что политика сдерживания и ослабления России —долгосрочная стратегия западных стран, а санкции нанесли серьезный удар по всей мировой экономике. По его словам, основная цель Запада — ухудшить жизнь миллионов людей.
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экономика, россия, еврокомиссия, евросоюз, урсула фон дер ляйен, европа, природный газ, в мире, владимир путин, александр новак, украина, g7
Экономика, Россия, Еврокомиссия, Евросоюз, Урсула фон дер Ляйен, Европа, Природный газ, В мире, Владимир Путин, Александр Новак, Украина, G7
13:56 02.09.2022 (обновлено: 16:13 02.09.2022)
 
Глава ЕК призвала ввести лимит цены на импорт российского газа в Европу

Глава ЕК фон дер Ляйен: пришло время ввести лимит цены на импорт российского газа в Европу

© РИА Новости / Стрингер / Перейти в медиабанкСотрудник центрально-европейского газового хаба в Баумгартене
Сотрудник центрально-европейского газового хаба в Баумгартене - РИА Новости, 1920, 02.09.2022
© РИА Новости / Стрингер
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Сотрудник центрально-европейского газового хаба в Баумгартене. Архивное фото
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БРЮССЕЛЬ, 2 сен — РИА Новости. Глава Европейской комиссии Урсула фон дер Ляйен считает возможным ввести предельную цену на поставки в Европу российского трубопроводного газа, сообщает Рейтер ТВ со ссылкой на комментарий политика журналистам в Мурнау.
"Я твердо считаю, что пришло время для ограничения цены на российский трубопроводный газ, идущий в Европу", — заявила она.
Добыча нефти - РИА Новости, 1920, 02.09.2022
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Запад решил, что цены на нефть недостаточно высоки, и готовит их рост
Кроме того, как сообщила газета Financial Times со ссылкой на источник, министры финансов стран "Большой семерки" в пятницу намерены поддержать введение ограничений цен на российскую нефть. Отмечается, что они будут действовать в соответствии со сроками эмбарго ЕС — с 5 декабря планируется ввести лимит цен на нефть, с 5 февраля следующего года — на нефтепродукты.
Западные страны на фоне спецоперации на Украине продолжают обсуждать различные меры для ограничения доходов России от экспорта нефти и газа. Германия и другие страны Евросоюза совместно приняли шесть пакетов санкций, включая эмбарго на поставки угля и нефти. При этом нарушение логистических цепочек привело к росту цен на топливо и продукты питания в Европе и США.
Готовая часть газопровода Северный поток в окрестностях города Любмин - РИА Новости, 1920, 02.09.2022
Вчера, 08:45
Эксперт рассказала о возможной реакции на ввод в ЕС предела цен на газ
На этом фоне 28 июня страны G7 подтвердили намерение снизить зависимость от энергоносителей из России и предварительно договорились о начале ограничения цен на нефть и газ. Они также планирует рассмотреть запрет на оказание услуг по транспортировке российских нефти и нефтепродуктов по морю, если сырье не приобретается по цене, согласованной в консультации с международными партнерами, или ниже. Накануне вице-премьер Александр Новак заявил, что Москва не будет поставлять нефть в те государства, которые поддержат введение лимита цен на топливо из России.
Владимир Путин ранее заявлял, что политика сдерживания и ослабления России —долгосрочная стратегия западных стран, а санкции нанесли серьезный удар по всей мировой экономике. По его словам, основная цель Запада — ухудшить жизнь миллионов людей.
Европа и российский газ: рост поставок и структура потребления
21 мая, 09:30Инфографика
Европа и российский газ: рост зависимости и структура потребления
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ЭкономикаРоссияЕврокомиссияЕвросоюзУрсула фон дер ЛяйенЕвропаПриродный газВ миреВладимир ПутинАлександр НовакУкраинаG7
 
 
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