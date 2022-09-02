https://ria.ru/20220902/kongress-1813965152.html
Международный антифашистский конгресс будет проходить в России ежегодно
Международный антифашистский конгресс будет проходить в России ежегодно - РИА Новости, 02.09.2022
Международный антифашистский конгресс будет проходить в России ежегодно
Международный антифашистский конгресс будет проходить в России ежегодно, заявил министр обороны РФ Сергей Шойгу. РИА Новости, 02.09.2022
2022-09-02T12:06
2022-09-02T12:06
2022-09-02T12:06
россия
политика
сергей шойгу
министерство обороны рф (минобороны рф)
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МОСКВА, 2 сен - РИА Новости. Международный антифашистский конгресс будет проходить в России ежегодно, заявил министр обороны РФ Сергей Шойгу.В рамках прошедшего в августе в подмосковном парке "Патриот" международного военно-технического форума состоялся Первый Международный антифашистский конгресс, напомнил Шойгу в пятницу на селекторном совещании."В его работе приняли участие государственные и общественные деятели, историки, представители культуры и медиасообщества, ветераны Великой Отечественной войны и малолетние узники концлагерей, девять иностранных делегаций, а также военные атташе 26 стран", - сказал Шойгу.Выступающие на конгрессе призвали безоговорочно осудить любые проявления фашизма, неонацизма и шовинизма в современном мире, высказались за объединение усилий в противодействии фальсификации истории и героизации военных преступников, добавил министр обороны."Учитывая актуальность поднимаемых на конгрессе вопросов, а также большой интерес к нему широкой общественности, решено проводить такие встречи ежегодно", - отметил Шойгу."Уже готовится к изданию сборник материалов по итогам мероприятия. Он будет направлен в образовательные организации министерства обороны для использования в учебном процессе", - сказал министр. "Сегодня детально обсудим результаты работы Первого Международного антифашистского конгресса", - добавил Шойгу.
https://ria.ru/20220820/kongress-1810985555.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
россия, политика, сергей шойгу, министерство обороны рф (минобороны рф)
Россия, Политика, Сергей Шойгу, Министерство обороны РФ (Минобороны РФ)
Международный антифашистский конгресс будет проходить в России ежегодно
Шойгу заявил, что международный антифашистский конгресс будет проходить в России ежегодно
МОСКВА, 2 сен - РИА Новости. Международный антифашистский конгресс будет проходить в России ежегодно, заявил министр обороны РФ Сергей Шойгу.
В рамках прошедшего в августе в подмосковном парке "Патриот
" международного военно-технического форума состоялся Первый Международный антифашистский конгресс, напомнил Шойгу в пятницу на селекторном совещании.
"В его работе приняли участие государственные и общественные деятели, историки, представители культуры и медиасообщества, ветераны Великой Отечественной войны и малолетние узники концлагерей, девять иностранных делегаций, а также военные атташе 26 стран", - сказал Шойгу.
Выступающие на конгрессе призвали безоговорочно осудить любые проявления фашизма, неонацизма и шовинизма в современном мире, высказались за объединение усилий в противодействии фальсификации истории и героизации военных преступников, добавил министр обороны.
"Учитывая актуальность поднимаемых на конгрессе вопросов, а также большой интерес к нему широкой общественности, решено проводить такие встречи ежегодно", - отметил Шойгу.
"Уже готовится к изданию сборник материалов по итогам мероприятия. Он будет направлен в образовательные организации министерства обороны для использования в учебном процессе", - сказал министр. "Сегодня детально обсудим результаты работы Первого Международного антифашистского конгресса", - добавил Шойгу.