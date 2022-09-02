https://ria.ru/20220902/kazakhstan-1814106560.html

В Казахстане предложили вернуть столице название Астана

В Казахстане предложили вернуть столице название Астана - РИА Новости, 02.09.2022

В Казахстане предложили вернуть столице название Астана

Депутатская группа "Жана Казахстан" (Новый Казахстан), состоящая из депутатов парламента республики, предлагает вернуть столице страны название "Астана",... РИА Новости, 02.09.2022

2022-09-02T17:57

2022-09-02T17:57

2022-09-02T18:31

казахстан

в мире

касым-жомарт токаев

астана

нур-султан

нурсултан назарбаев

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НУР-СУЛТАН, 2 сен – РИА Новости. Депутатская группа "Жана Казахстан" (Новый Казахстан), состоящая из депутатов парламента республики, предлагает вернуть столице страны название "Астана", говорится в заявлении группы."Считаем неправильным, когда при жизни человека его именем называется город, к тому же народ также не принял новое название столицы. Поэтому будет исторически справедливым вернуть прежнее название столицы – "Астана", которое в свое время было предложено первым президентом", - говорится в тексте заявления. По мнению депутатов, это решение "будет учитывать вклад первого президента в становление и развитие главного города страны, а также будет отвечать запросам и ожиданиям граждан".Парламентарии считают, что вернуть прежнее название столицы нужно, использую возможность внесения поправок в конституцию. Они призвали "всех неравнодушных, прогрессивных граждан сплотиться и вместе преодолеть вызовы", стоящие перед родиной.Столица Казахстана была переименована из Астаны в Нур-Султан в марте 2019 года после того, как возглавлявший республику почти 30 лет Назарбаев сложил свои полномочия президента. Главой государства стал Касым-Жомарт Токаев, который до этого был председателем сената (верхней палаты) парламента страны. После вступления в должность Токаев предложил переименовать столицу страны Астану в Нур-Султан в честь первого президента. В тот же день парламент принял соответствующие поправки в конституцию. Сам Назарбаев ранее неоднократно заявлял о том, что против каких-либо переименований в свою честь.

https://ria.ru/20220507/nazvanie-1787358605.html

казахстан

астана

нур-султан

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Кирилл Волков

казахстан, в мире, касым-жомарт токаев, астана, нур-султан, нурсултан назарбаев