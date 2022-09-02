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В Казахстане предложили вернуть столице название Астана - РИА Новости, 02.09.2022
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В Казахстане предложили вернуть столице название Астана
В Казахстане предложили вернуть столице название Астана - РИА Новости, 02.09.2022
В Казахстане предложили вернуть столице название Астана
Депутатская группа "Жана Казахстан" (Новый Казахстан), состоящая из депутатов парламента республики, предлагает вернуть столице страны название "Астана",... РИА Новости, 02.09.2022
2022-09-02T17:57
2022-09-02T18:31
казахстан
в мире
касым-жомарт токаев
астана
нур-султан
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НУР-СУЛТАН, 2 сен – РИА Новости. Депутатская группа "Жана Казахстан" (Новый Казахстан), состоящая из депутатов парламента республики, предлагает вернуть столице страны название "Астана", говорится в заявлении группы."Считаем неправильным, когда при жизни человека его именем называется город, к тому же народ также не принял новое название столицы. Поэтому будет исторически справедливым вернуть прежнее название столицы – "Астана", которое в свое время было предложено первым президентом", - говорится в тексте заявления. По мнению депутатов, это решение "будет учитывать вклад первого президента в становление и развитие главного города страны, а также будет отвечать запросам и ожиданиям граждан".Парламентарии считают, что вернуть прежнее название столицы нужно, использую возможность внесения поправок в конституцию. Они призвали "всех неравнодушных, прогрессивных граждан сплотиться и вместе преодолеть вызовы", стоящие перед родиной.Столица Казахстана была переименована из Астаны в Нур-Султан в марте 2019 года после того, как возглавлявший республику почти 30 лет Назарбаев сложил свои полномочия президента. Главой государства стал Касым-Жомарт Токаев, который до этого был председателем сената (верхней палаты) парламента страны. После вступления в должность Токаев предложил переименовать столицу страны Астану в Нур-Султан в честь первого президента. В тот же день парламент принял соответствующие поправки в конституцию. Сам Назарбаев ранее неоднократно заявлял о том, что против каких-либо переименований в свою честь.
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казахстан, в мире, касым-жомарт токаев, астана, нур-султан, нурсултан назарбаев
Казахстан, В мире, Касым-Жомарт Токаев, Астана, Нур-Султан, Нурсултан Назарбаев
17:57 02.09.2022 (обновлено: 18:31 02.09.2022)
 
В Казахстане предложили вернуть столице название Астана

Группа депутатов в Казахстане предложила переименовать столицу из Нур-Султана в Астану

CC BY-SA 2.0 / Алексей Тараканов / DSC04399Монумент "Байтерек" в Нур-Султане
Монумент Байтерек в Нур-Султане - РИА Новости, 1920, 02.09.2022
CC BY-SA 2.0 / Алексей Тараканов / DSC04399
Монумент "Байтерек" в Нур-Султане. Архивное фото
Читать ria.ru в
НУР-СУЛТАН, 2 сен – РИА Новости. Депутатская группа "Жана Казахстан" (Новый Казахстан), состоящая из депутатов парламента республики, предлагает вернуть столице страны название "Астана", говорится в заявлении группы.
"Считаем неправильным, когда при жизни человека его именем называется город, к тому же народ также не принял новое название столицы. Поэтому будет исторически справедливым вернуть прежнее название столицы – "Астана", которое в свое время было предложено первым президентом", - говорится в тексте заявления. По мнению депутатов, это решение "будет учитывать вклад первого президента в становление и развитие главного города страны, а также будет отвечать запросам и ожиданиям граждан".
Парламентарии считают, что вернуть прежнее название столицы нужно, использую возможность внесения поправок в конституцию. Они призвали "всех неравнодушных, прогрессивных граждан сплотиться и вместе преодолеть вызовы", стоящие перед родиной.
Столица Казахстана была переименована из Астаны в Нур-Султан в марте 2019 года после того, как возглавлявший республику почти 30 лет Назарбаев сложил свои полномочия президента. Главой государства стал Касым-Жомарт Токаев, который до этого был председателем сената (верхней палаты) парламента страны. После вступления в должность Токаев предложил переименовать столицу страны Астану в Нур-Султан в честь первого президента. В тот же день парламент принял соответствующие поправки в конституцию. Сам Назарбаев ранее неоднократно заявлял о том, что против каких-либо переименований в свою честь.
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КазахстанВ миреКасым-Жомарт ТокаевАстанаНур-СултанНурсултан Назарбаев
 
 
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