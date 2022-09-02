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В МИД заявили, что Россия готова поставлять в Ирак изотопную продукцию - РИА Новости, 02.09.2022
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В МИД заявили, что Россия готова поставлять в Ирак изотопную продукцию
В МИД заявили, что Россия готова поставлять в Ирак изотопную продукцию - РИА Новости, 02.09.2022
В МИД заявили, что Россия готова поставлять в Ирак изотопную продукцию
Россия готова поставлять в Ирак изотопную продукцию и оказывать Багдаду содействие в области неэнергетического применения ядерной энергии, заявил в интервью РИА РИА Новости, 02.09.2022
2022-09-02T04:53
2022-09-02T04:57
россия
государственная корпорация по атомной энергии "росатом"
александр кинщак
ирак
в мире
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МОСКВА, 2 сен - РИА Новости. Россия готова поставлять в Ирак изотопную продукцию и оказывать Багдаду содействие в области неэнергетического применения ядерной энергии, заявил в интервью РИА Новости директор департамента Ближнего Востока и Северной Африки МИД РФ Александр Кинщак.Он отметил, что Россия также готова "к реализации крупных совместных проектов".По словам Кинщака, в настоящее время профильными ведомствами двух стран: госкорпорацией "Росатом" и иракским Агентством по контролю за радиоактивными материалами – проводится "совместная работа по актуализации двусторонней нормативно-правовой базы и подписанию меморандума о взаимопонимании по сотрудничеству в области мирного использования атомной энергии".
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россия, государственная корпорация по атомной энергии "росатом", александр кинщак, ирак, в мире
Россия, Государственная корпорация по атомной энергии "Росатом", Александр Кинщак, Ирак, В мире
04:53 02.09.2022 (обновлено: 04:57 02.09.2022)
 
В МИД заявили, что Россия готова поставлять в Ирак изотопную продукцию

Дипломат Кинщак заявил, что Россия готова поставлять в Ирак изотопную продукцию

© РИА Новости / Михаил Воскресенский / Перейти в фотобанкДиректор департамента Ближнего Востока и Северной Африки МИД РФ Александр Кинщак
Директор департамента Ближнего Востока и Северной Африки МИД РФ Александр Кинщак - РИА Новости, 1920, 02.09.2022
© РИА Новости / Михаил Воскресенский
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Директор департамента Ближнего Востока и Северной Африки МИД РФ Александр Кинщак. Архивное фото
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МОСКВА, 2 сен - РИА Новости. Россия готова поставлять в Ирак изотопную продукцию и оказывать Багдаду содействие в области неэнергетического применения ядерной энергии, заявил в интервью РИА Новости директор департамента Ближнего Востока и Северной Африки МИД РФ Александр Кинщак.
"С российской стороны обозначена готовность к оказанию содействия иракским партнерам в области неэнергетического применения ядерной энергии и поставок изотопной продукции, а также обучения персонала в профильных российских вузах по соответствующим специальностям", - сказал Кинщак.
Он отметил, что Россия также готова "к реализации крупных совместных проектов".
"Исходим из того, что к практическому рассмотрению данного вопроса можно будет вернуться по мере наращивания объемов сотрудничества в указанной наукоемкой сфере, а также актуализации и уточнения соответствующих планов иракских заказчиков", - пояснил он.
По словам Кинщака, в настоящее время профильными ведомствами двух стран: госкорпорацией "Росатом" и иракским Агентством по контролю за радиоактивными материалами – проводится "совместная работа по актуализации двусторонней нормативно-правовой базы и подписанию меморандума о взаимопонимании по сотрудничеству в области мирного использования атомной энергии".
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РоссияГосударственная корпорация по атомной энергии "Росатом"Александр КинщакИракВ мире
 
 
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