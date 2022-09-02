https://ria.ru/20220902/irak-1813892140.html

В МИД заявили, что Россия готова поставлять в Ирак изотопную продукцию

В МИД заявили, что Россия готова поставлять в Ирак изотопную продукцию - РИА Новости, 02.09.2022

В МИД заявили, что Россия готова поставлять в Ирак изотопную продукцию

Россия готова поставлять в Ирак изотопную продукцию и оказывать Багдаду содействие в области неэнергетического применения ядерной энергии, заявил в интервью РИА РИА Новости, 02.09.2022

2022-09-02T04:53

2022-09-02T04:53

2022-09-02T04:57

россия

государственная корпорация по атомной энергии "росатом"

александр кинщак

ирак

в мире

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МОСКВА, 2 сен - РИА Новости. Россия готова поставлять в Ирак изотопную продукцию и оказывать Багдаду содействие в области неэнергетического применения ядерной энергии, заявил в интервью РИА Новости директор департамента Ближнего Востока и Северной Африки МИД РФ Александр Кинщак.Он отметил, что Россия также готова "к реализации крупных совместных проектов".По словам Кинщака, в настоящее время профильными ведомствами двух стран: госкорпорацией "Росатом" и иракским Агентством по контролю за радиоактивными материалами – проводится "совместная работа по актуализации двусторонней нормативно-правовой базы и подписанию меморандума о взаимопонимании по сотрудничеству в области мирного использования атомной энергии".

https://ria.ru/20220830/irak-1813151822.html

россия

ирак

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россия, государственная корпорация по атомной энергии "росатом", александр кинщак, ирак, в мире