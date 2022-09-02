04:53 02.09.2022 (обновлено: 04:57 02.09.2022)
В МИД заявили, что Россия готова поставлять в Ирак изотопную продукцию
Дипломат Кинщак заявил, что Россия готова поставлять в Ирак изотопную продукцию
© РИА Новости / Михаил Воскресенский / Перейти в фотобанкДиректор департамента Ближнего Востока и Северной Африки МИД РФ Александр Кинщак
Директор департамента Ближнего Востока и Северной Африки МИД РФ Александр Кинщак. Архивное фото
МОСКВА, 2 сен - РИА Новости. Россия готова поставлять в Ирак изотопную продукцию и оказывать Багдаду содействие в области неэнергетического применения ядерной энергии, заявил в интервью РИА Новости директор департамента Ближнего Востока и Северной Африки МИД РФ Александр Кинщак.
"С российской стороны обозначена готовность к оказанию содействия иракским партнерам в области неэнергетического применения ядерной энергии и поставок изотопной продукции, а также обучения персонала в профильных российских вузах по соответствующим специальностям", - сказал Кинщак.
Он отметил, что Россия также готова "к реализации крупных совместных проектов".
"Исходим из того, что к практическому рассмотрению данного вопроса можно будет вернуться по мере наращивания объемов сотрудничества в указанной наукоемкой сфере, а также актуализации и уточнения соответствующих планов иракских заказчиков", - пояснил он.
По словам Кинщака, в настоящее время профильными ведомствами двух стран: госкорпорацией "Росатом" и иракским Агентством по контролю за радиоактивными материалами – проводится "совместная работа по актуализации двусторонней нормативно-правовой базы и подписанию меморандума о взаимопонимании по сотрудничеству в области мирного использования атомной энергии".
30 августа, 14:30В МИД призвали все стороны в Ираке отказаться от насилия