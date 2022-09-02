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Чернышенко заявил о востребованности инженерно-технических специальностей

Чернышенко заявил о востребованности инженерно-технических специальностей - РИА Новости, 02.09.2022

Чернышенко заявил о востребованности инженерно-технических специальностей

Инженерно-технические специальности крайне востребованы государством, заявил вице-премьер РФ Дмитрий Чернышенко. РИА Новости, 02.09.2022

2022-09-02T11:57

2022-09-02T11:57

2022-09-02T13:31

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САРАТОВ, 2 сен - РИА Новости. Инженерно-технические специальности крайне востребованы государством, заявил вице-премьер РФ Дмитрий Чернышенко."Правительство уделяет сейчас особое внимание инженерному образованию. Увеличиваются бюджетные места в вузах, создаются передовые инженерные школы, налаживаются профессиональные связи с крупными технологическими компаниями. От вас во многом зависит, какой будет наша страна в условиях новых вызовов. Уверен, все вы после окончания вуза внесете непосредственный вклад в развитие новых технологий и производств, будете достойно представлять плеяду лучших инженерных кадров нашей страны", - сказал вице-премьер студентам Саратовского государственного технического университета.Чернышенко в пятницу посетил саратовский аэроклуб имени Юрия Гагарина, где состоялась церемония посвящения в студенты первокурсников СГТУ."Мы с вами являемся свидетелями зарождения новой уникальной традиции, которой, наверно, ни один вуз страны не может похвастаться. Вы сегодня совершаете, как когда-то Юрий Гагарин первый шаг в небо, свой первый шаг во взрослую жизнь. В этом году в СГТУ им. Гагарина - 1700 первокурсников. Вы среди тех, кто прошел сложный экзаменационный отбор - на некоторые специальности конкурс составил более 16 человек на место", - отметил он.Он добавил, что место посвящения выбрано не случайно, ведь именно в аэроклубе в поселке Дубки впервые в небо поднялся Гагарин, когда был студентом индустриального техникума, который сейчас является частью технического университета."Его легендарная внутренняя энергия, целеустремленность и страсть к знаниям должны стать вашим ориентиром в учебе и дальнейшей карьере. Убежден, что вы будете беречь и развивать замечательные традиции, сложившиеся в вузе, реальными делами укрепляя его престиж. Меня лично с университетом связывает очень многое. Мои родители в нем учились, закончили его, я родился в общежитии этого университета. Поэтому у нас с вами будет родовая связь, мы будем друг другу помогать, а вы будете помогать нашей родине становиться сильнее и лучше", - сказал Чернышенко.

https://na.ria.ru/20220824/chernyshenko-1811918227.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Владимир Лаврентьев

общество, россия, дмитрий чернышенко, навигатор абитуриента, кем стать