https://ria.ru/20220902/gladkov-1814148902.html

Гладков дал старт культурной программе фестиваля "Белгород в цвету"

Гладков дал старт культурной программе фестиваля "Белгород в цвету" - РИА Новости, 02.09.2022

Гладков дал старт культурной программе фестиваля "Белгород в цвету"

Губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков и почетные гости дали старт культурной программе фестиваля "Белгород в цвету" - в рамках губернаторского... РИА Новости, 02.09.2022

2022-09-02T21:20

2022-09-02T21:20

2022-09-02T21:20

белгородская область

дмитрий бертман

петр чайковский

белгородская область

геликон-опера

металлоинвест

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БЕЛГОРОД, 2 сен – РИА Новости. Губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков и почетные гости дали старт культурной программе фестиваля "Белгород в цвету" - в рамках губернаторского проекта на Соборной площади города впервые выступил всемирно известный музыкальный театр "Геликон-Опера" с оперой "Евгений Онегин", сообщила пресс-служба правительства региона.Главным творческим подарком фестиваля "Белгород в цвету" стало выступление музыкального театра "Геликон-Опера" под руководством Дмитрия Бертмана. В пятницу вечером всемирно известная труппа на Соборной площади впервые исполнила для жителей областного центра и гостей региона оперу "Евгений Онегин" Петра Чайковского."Для максимального погружения зрителей в театральное действие на Соборной площади организаторы разместили мультимедийные декорации с обилием звуковых и световых приборов, а также добавили партер под открытым небом на 5220 мест, которые разделила красная ковровая дорожка", - рассказали в пресс-службе.Губернатор подчеркнул, что для насыщенной творческой жизни людей такие фестивали и театральнее эксперименты необходимы. "Наша область начинает потихоньку становиться большой фестивальной столицей страны. Мы искренне хотим, чтобы к нам приезжала лучшая молодежь, чтобы было творческое развитие у абсолютно каждого жителя региона. Я благодарен за этот подаренный праздник компании "Металлоинвест", - обратился к гостям Гладков.Гастроли театрального коллектива проходят в Белгородской области в рамках фестиваля "Белгород в цвету". "Евгений Онегин" Дмитрия Бертмана соткан из множества линий, деталей, намеков, которые, складываясь в общую картину, раскрывают суть произведения. Все герои постановки освобождены от стереотипов, прочно закреплённых на оперной сцене. Каждое представление "Геликона" рождает желание двигаться вперёд, меняться самому и изменять мир вокруг", – отметил генеральный директор "Металлоинвеста" Назим Эфендиев, добавив, что в Белгородской области живут сотрудники компании, и есть большой запрос на яркие культурные события.Как отметили в правительстве региона, билеты на оба дня выступлений распространялись бесплатно. В пятницу в выступлении в "Евгении Онегине" принял участие и местный ансамбль песни и танца "Завалинка" из Старого Оскола. А уже в субботу артисты представят "Оперный маскарад". В нём примет участие симфонический оркестр Белгородской государственной филармонии.В прошлом году фестиваль "Белгород в цвету" посетили порядка 500 тысяч человек. В этом году организаторы ожидают рекордное число гостей и участников.

https://ria.ru/20220901/shkola-1813728306.html

https://ria.ru/20220831/agrarii-1813457845.html

https://ria.ru/20220816/gladkov-1810079120.html

белгородская область

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дмитрий бертман, петр чайковский, белгородская область, геликон-опера, металлоинвест