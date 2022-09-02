Гладков дал старт культурной программе фестиваля "Белгород в цвету"
Губернатор Гладков дал старт культурной программе фестиваля "Белгород в цвету"
Вячеслав Гладков. Архивное фото
БЕЛГОРОД, 2 сен – РИА Новости. Губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков и почетные гости дали старт культурной программе фестиваля "Белгород в цвету" - в рамках губернаторского проекта на Соборной площади города впервые выступил всемирно известный музыкальный театр "Геликон-Опера" с оперой "Евгений Онегин", сообщила пресс-служба правительства региона.
Главным творческим подарком фестиваля "Белгород в цвету" стало выступление музыкального театра "Геликон-Опера" под руководством Дмитрия Бертмана. В пятницу вечером всемирно известная труппа на Соборной площади впервые исполнила для жителей областного центра и гостей региона оперу "Евгений Онегин" Петра Чайковского.
"Для максимального погружения зрителей в театральное действие на Соборной площади организаторы разместили мультимедийные декорации с обилием звуковых и световых приборов, а также добавили партер под открытым небом на 5220 мест, которые разделила красная ковровая дорожка", - рассказали в пресс-службе.
Губернатор подчеркнул, что для насыщенной творческой жизни людей такие фестивали и театральнее эксперименты необходимы. "Наша область начинает потихоньку становиться большой фестивальной столицей страны. Мы искренне хотим, чтобы к нам приезжала лучшая молодежь, чтобы было творческое развитие у абсолютно каждого жителя региона. Я благодарен за этот подаренный праздник компании "Металлоинвест", - обратился к гостям Гладков.
Гастроли театрального коллектива проходят в Белгородской области в рамках фестиваля "Белгород в цвету". "Евгений Онегин" Дмитрия Бертмана соткан из множества линий, деталей, намеков, которые, складываясь в общую картину, раскрывают суть произведения. Все герои постановки освобождены от стереотипов, прочно закреплённых на оперной сцене. Каждое представление "Геликона" рождает желание двигаться вперёд, меняться самому и изменять мир вокруг", – отметил генеральный директор "Металлоинвеста" Назим Эфендиев, добавив, что в Белгородской области живут сотрудники компании, и есть большой запрос на яркие культурные события.
Как отметили в правительстве региона, билеты на оба дня выступлений распространялись бесплатно. В пятницу в выступлении в "Евгении Онегине" принял участие и местный ансамбль песни и танца "Завалинка" из Старого Оскола. А уже в субботу артисты представят "Оперный маскарад". В нём примет участие симфонический оркестр Белгородской государственной филармонии.
В прошлом году фестиваль "Белгород в цвету" посетили порядка 500 тысяч человек. В этом году организаторы ожидают рекордное число гостей и участников.