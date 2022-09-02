https://ria.ru/20220902/gaz-1814022056.html

Медведев предупредил о последствиях ввода потолка цен на газ

Медведев предупредил о последствиях ввода потолка цен на газ - РИА Новости, 02.09.2022

Медведев предупредил о последствиях ввода потолка цен на газ

Замруководителя Совбеза России Дмитрий Медведев полагает, что если ЕС введет потолок цен на газ, то российского газа в Европе просто не будет. РИА Новости, 02.09.2022

2022-09-02T14:25

2022-09-02T14:25

2022-09-02T21:46

экономика

цены на нефть

россия

урсула фон дер ляйен

евросоюз

дмитрий медведев

санкции в отношении россии

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МОСКВА, 2 сен — РИА Новости. Замруководителя Совбеза России Дмитрий Медведев полагает, что если ЕС введет потолок цен на газ, то российского газа в Европе просто не будет."Для ЕС пришло время ввести потолок цен на трубопроводный газ из России", — заявила тетенька фон дер как там Ляйен. Будет как с нефтью. Российского газа в Европе просто не будет", — написал Медведев в своем Telegram-канале.Глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен заявила, что считает возможным введение в настоящее время предельной цены на поставки в Европу российского трубопроводного газа.Накануне заместитель главы директората Еврокомиссии по энергетике Мечтилд Вёрсдёрфер (Mechthild Wörsdörfer) сообщила, что ЕК изучает различные варианты предельных цен на газ, в том числе введение таких лимитов на импорт из России, на оптовую продажу этого топлива внутри Евросоюза. По ее словам, министры энергетики Евросоюза на внеочередном заседании, запланированном на 9 сентября, обсудят введение лимитов цен на газ в ЕС.

https://ria.ru/20220811/gaz-1808706685.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Кирилл Волков

экономика, цены на нефть, россия, урсула фон дер ляйен, евросоюз, дмитрий медведев, санкции в отношении россии