https://ria.ru/20220902/gaz-1814022056.html
Медведев предупредил о последствиях ввода потолка цен на газ
Медведев предупредил о последствиях ввода потолка цен на газ - РИА Новости, 02.09.2022
Медведев предупредил о последствиях ввода потолка цен на газ
Замруководителя Совбеза России Дмитрий Медведев полагает, что если ЕС введет потолок цен на газ, то российского газа в Европе просто не будет. РИА Новости, 02.09.2022
2022-09-02T14:25
2022-09-02T14:25
2022-09-02T21:46
экономика
цены на нефть
россия
урсула фон дер ляйен
евросоюз
дмитрий медведев
санкции в отношении россии
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МОСКВА, 2 сен — РИА Новости. Замруководителя Совбеза России Дмитрий Медведев полагает, что если ЕС введет потолок цен на газ, то российского газа в Европе просто не будет."Для ЕС пришло время ввести потолок цен на трубопроводный газ из России", — заявила тетенька фон дер как там Ляйен. Будет как с нефтью. Российского газа в Европе просто не будет", — написал Медведев в своем Telegram-канале.Глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен заявила, что считает возможным введение в настоящее время предельной цены на поставки в Европу российского трубопроводного газа.Накануне заместитель главы директората Еврокомиссии по энергетике Мечтилд Вёрсдёрфер (Mechthild Wörsdörfer) сообщила, что ЕК изучает различные варианты предельных цен на газ, в том числе введение таких лимитов на импорт из России, на оптовую продажу этого топлива внутри Евросоюза. По ее словам, министры энергетики Евросоюза на внеочередном заседании, запланированном на 9 сентября, обсудят введение лимитов цен на газ в ЕС.
https://ria.ru/20220811/gaz-1808706685.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
экономика, цены на нефть, россия, урсула фон дер ляйен, евросоюз, дмитрий медведев, санкции в отношении россии
Экономика, Цены на нефть, Россия, Урсула фон дер Ляйен, Евросоюз, Дмитрий Медведев, Санкции в отношении России
14:25 02.09.2022 (обновлено: 21:46 02.09.2022)
Медведев предупредил о последствиях ввода потолка цен на газ
Зампред Совбеза Медведев пригрозил Европе прекращением поставок газа при вводе потолка цен