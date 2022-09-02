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Слова главы МИД ФРГ о поддержке Украины подвергли критике

Слова главы МИД ФРГ о поддержке Украины подвергли критике - РИА Новости, 02.09.2022

Слова главы МИД ФРГ о поддержке Украины подвергли критике

Представители германских партий "Христианско-демократический союз", "Левые" и "Альтернатива для Германии" подвергли критике слова главы МИД ФРГ Анналены Бербок... РИА Новости, 02.09.2022

2022-09-02T02:14

2022-09-02T02:14

2022-09-02T02:38

в мире

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БЕРЛИН, 2 сен - РИА Новости. Представители германских партий "Христианско-демократический союз", "Левые" и "Альтернатива для Германии" подвергли критике слова главы МИД ФРГ Анналены Бербок о том, что она намерена поддерживать Украину столько, сколько потребуется - независимо от того, что думают ее избиратели.Бербок в среду в ходе выступления в Праге сказала: "Если я пообещала людям Украины, что мы будем с вами столько, сколько вам будет нужно, я хочу сдержать это обещание. Неважно, что думают мои немецкие избиратели, я хочу сдержать обещание людям Украины".Министра раскритиковала оппозиция. Так, депутат бундестага, экс-лидер парламентской фракции Левой партии Сара Вагенкнехт назвала Бербок ФРГ "ошибкой" и "опасностью" для Германии.Депутат бундестага от Левой партии Севим Дагделен отметила в своем аккаунте, что 77% граждан ФРГ требуют переговоров для прекращения военных действий.Представитель ХДС Норберт Рёттген посоветовал министру вместо ультимативных форм выбирать хорошую аргументацию. "Уважаемая госпожа Бербок, это ненужное издевательство над героизмом. Большинство немцев готовы и дальше поддерживать Украину. Демократические политики должны пытаться убедить других хорошими аргументами, а не словом баста", - написал депутат в Twitter.А сопредседатель "Альтернативы для Германии" Алиса Вайдель отметила в своем Twitter, что "назрела отставка министра иностранных дел Бербок".В течение всего дня хештег в Twitter "Бербок в отставку" (#BaerbockRuecktritt) был одним из самых популярных в Германии, по данным портала trends24.При этом представитель МИД ФРГ Петер Птассек обвинил в конфликте пророссийские силы."Классика: нарезанное видео, раскрученное пророссийскими аккаунтами, и кибер-блюдо быстрого приготовления готово - готовая дезинформация. Позволим ли мы так дешево разделить себя? Я так не думаю", - отметил дипломат в своем аккаунте. Его пост переопубликовало в свой официальный аккаунт в Twitter МИД ФРГ.Министр иностранных дел России Сергей Лавров в четверг назвал слова Бербок "фантастическим признанием", которое "как раз в жилу тем разговорам, которые ведутся о необходимости проведения в целом ряде европейских стран досрочных выборов".

https://ria.ru/20220831/plan-1813586666.html

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