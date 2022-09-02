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Слова главы МИД ФРГ о поддержке Украины подвергли критике - РИА Новости, 02.09.2022
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Слова главы МИД ФРГ о поддержке Украины подвергли критике
Слова главы МИД ФРГ о поддержке Украины подвергли критике - РИА Новости, 02.09.2022
Слова главы МИД ФРГ о поддержке Украины подвергли критике
Представители германских партий "Христианско-демократический союз", "Левые" и "Альтернатива для Германии" подвергли критике слова главы МИД ФРГ Анналены Бербок... РИА Новости, 02.09.2022
2022-09-02T02:14
2022-09-02T02:38
в мире
сара вагенкнехт
севим дагделен
норберт реттген
германия
украина
прага
мид германии
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БЕРЛИН, 2 сен - РИА Новости. Представители германских партий "Христианско-демократический союз", "Левые" и "Альтернатива для Германии" подвергли критике слова главы МИД ФРГ Анналены Бербок о том, что она намерена поддерживать Украину столько, сколько потребуется - независимо от того, что думают ее избиратели.Бербок в среду в ходе выступления в Праге сказала: "Если я пообещала людям Украины, что мы будем с вами столько, сколько вам будет нужно, я хочу сдержать это обещание. Неважно, что думают мои немецкие избиратели, я хочу сдержать обещание людям Украины".Министра раскритиковала оппозиция. Так, депутат бундестага, экс-лидер парламентской фракции Левой партии Сара Вагенкнехт назвала Бербок ФРГ "ошибкой" и "опасностью" для Германии.Депутат бундестага от Левой партии Севим Дагделен отметила в своем аккаунте, что 77% граждан ФРГ требуют переговоров для прекращения военных действий.Представитель ХДС Норберт Рёттген посоветовал министру вместо ультимативных форм выбирать хорошую аргументацию. "Уважаемая госпожа Бербок, это ненужное издевательство над героизмом. Большинство немцев готовы и дальше поддерживать Украину. Демократические политики должны пытаться убедить других хорошими аргументами, а не словом баста", - написал депутат в Twitter.А сопредседатель "Альтернативы для Германии" Алиса Вайдель отметила в своем Twitter, что "назрела отставка министра иностранных дел Бербок".В течение всего дня хештег в Twitter "Бербок в отставку" (#BaerbockRuecktritt) был одним из самых популярных в Германии, по данным портала trends24.При этом представитель МИД ФРГ Петер Птассек обвинил в конфликте пророссийские силы."Классика: нарезанное видео, раскрученное пророссийскими аккаунтами, и кибер-блюдо быстрого приготовления готово - готовая дезинформация. Позволим ли мы так дешево разделить себя? Я так не думаю", - отметил дипломат в своем аккаунте. Его пост переопубликовало в свой официальный аккаунт в Twitter МИД ФРГ.Министр иностранных дел России Сергей Лавров в четверг назвал слова Бербок "фантастическим признанием", которое "как раз в жилу тем разговорам, которые ведутся о необходимости проведения в целом ряде европейских стран досрочных выборов".
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в мире, сара вагенкнехт, севим дагделен, норберт реттген, германия, украина, прага, мид германии, левая (партия), альтернатива для германии (партия), россия
В мире, Сара Вагенкнехт, Севим Дагделен, Норберт Реттген, Германия, Украина, Прага, МИД Германии, Левая (партия), Альтернатива для Германии (партия), Россия
02:14 02.09.2022 (обновлено: 02:38 02.09.2022)
 
Слова главы МИД ФРГ о поддержке Украины подвергли критике

Слова главы МИД ФРГ о поддержке Украины подвергли критике представители некоторых партий

© РИА Новости / Алексей Майшев / Перейти в фотобанкМинистр иностранных дел Германии Анналена Бербок
Министр иностранных дел Германии Анналена Бербок - РИА Новости, 1920, 02.09.2022
© РИА Новости / Алексей Майшев
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Министр иностранных дел Германии Анналена Бербок. Архивное фото
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БЕРЛИН, 2 сен - РИА Новости. Представители германских партий "Христианско-демократический союз", "Левые" и "Альтернатива для Германии" подвергли критике слова главы МИД ФРГ Анналены Бербок о том, что она намерена поддерживать Украину столько, сколько потребуется - независимо от того, что думают ее избиратели.
Бербок в среду в ходе выступления в Праге сказала: "Если я пообещала людям Украины, что мы будем с вами столько, сколько вам будет нужно, я хочу сдержать это обещание. Неважно, что думают мои немецкие избиратели, я хочу сдержать обещание людям Украины".
Министр иностранных дел Германии Анналена Бербок - РИА Новости, 1920, 31.08.2022
31 августа, 22:58
"Кто за ней стоит?" Немцы отвергли новый план Бербок по России
Министра раскритиковала оппозиция. Так, депутат бундестага, экс-лидер парламентской фракции Левой партии Сара Вагенкнехт назвала Бербок ФРГ "ошибкой" и "опасностью" для Германии.
"Министр иностранных дел, которая заявляет, что представляет интересы не немецких избирателей, а избирателей Украины, и которая отвергает переговоры о прекращении войны в интересах правительства США, является не только вопиющей ошибкой, но и опасностью для нашей страны", - написала депутат в Twitter.
Депутат бундестага от Левой партии Севим Дагделен отметила в своем аккаунте, что 77% граждан ФРГ требуют переговоров для прекращения военных действий.
"Министр иностранных дел, которая отвергает дипломатию и демонстрирует презрение ко всем, кто протестует против последствий ее безумных санкций со словами "Украина превыше всего, а граждане безразличны", - это полный провал!" - написала Дагделен.
Представитель ХДС Норберт Рёттген посоветовал министру вместо ультимативных форм выбирать хорошую аргументацию. "Уважаемая госпожа Бербок, это ненужное издевательство над героизмом. Большинство немцев готовы и дальше поддерживать Украину. Демократические политики должны пытаться убедить других хорошими аргументами, а не словом баста", - написал депутат в Twitter.
А сопредседатель "Альтернативы для Германии" Алиса Вайдель отметила в своем Twitter, что "назрела отставка министра иностранных дел Бербок".
"Тому, кто явно плюет на интересы избирателей Германии, больше не место на министерском посту. Нам нужен дипломатичный министр иностранных дел, который будет отстаивать интересы граждан Германии и выступать за переговоры и мир между Россией и Украиной", - написала Вайдель.
В течение всего дня хештег в Twitter "Бербок в отставку" (#BaerbockRuecktritt) был одним из самых популярных в Германии, по данным портала trends24.
При этом представитель МИД ФРГ Петер Птассек обвинил в конфликте пророссийские силы.
"Классика: нарезанное видео, раскрученное пророссийскими аккаунтами, и кибер-блюдо быстрого приготовления готово - готовая дезинформация. Позволим ли мы так дешево разделить себя? Я так не думаю", - отметил дипломат в своем аккаунте. Его пост переопубликовало в свой официальный аккаунт в Twitter МИД ФРГ.
Министр иностранных дел России Сергей Лавров в четверг назвал слова Бербок "фантастическим признанием", которое "как раз в жилу тем разговорам, которые ведутся о необходимости проведения в целом ряде европейских стран досрочных выборов".
Министр иностранных дел Германии Анналена Бербок
31 августа, 22:58
"Кто за ней стоит?" Немцы отвергли новый план Бербок по России
 
В миреСара ВагенкнехтСевим ДагделенНорберт РеттгенГерманияУкраинаПрагаМИД ГерманииЛевая (партия)Альтернатива для Германии (партия)Россия
 
 
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