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Жители Энергодара смогли выспаться без обстрелов после приезда МАГАТЭ - РИА Новости, 02.09.2022
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Специальная военная операция на Украине
https://ria.ru/20220902/energodar-1814045650.html
Жители Энергодара смогли выспаться без обстрелов после приезда МАГАТЭ
Жители Энергодара смогли выспаться без обстрелов после приезда МАГАТЭ - РИА Новости, 02.09.2022
Жители Энергодара смогли выспаться без обстрелов после приезда МАГАТЭ
Жители Энергодара в Запорожской области после приезда миссии МАГАТЭ на Запорожскую АЭС впервые за долгое время смогли выспаться без обстрелов, сказал... РИА Новости, 02.09.2022
2022-09-02T15:24
2022-09-02T15:26
специальная военная операция на украине
в мире
энергодар
рафаэль гросси
магатэ
запорожская аэс
государственная корпорация по атомной энергии "росатом"
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ЭНЕРГОДАР, 2 сен – РИА Новости. Жители Энергодара в Запорожской области после приезда миссии МАГАТЭ на Запорожскую АЭС впервые за долгое время смогли выспаться без обстрелов, сказал журналистам представитель Росэнергоатома."С учетом глубокой психической патологии (отдающих приказы на обстрелы с украинской стороны – ред.), ждать можно все что угодно. Но, слава Богу, на данный момент все успокоилось. Сегодня едва ли не первая ночь за очень-очень долгий период, когда, я думаю, все выспались спокойно и проснулись без приключений", - сказал он.Миссия МАГАТЭ во главе с гендиректором агентства Рафаэлем Гросси прибыла на Запорожскую АЭС в четверг. Гросси после ознакомления с ситуацией в тот же день покинул станцию, а шесть сотрудников, которые специализируются на вопросах гарантий и ядерной безопасности, остались на объекте на несколько дней.Запорожская АЭС расположена на левом берегу Днепра рядом с городом Энергодар. Это самая крупная по числу блоков и установленной мощности АЭС в Европе – на станции насчитывается шесть энергоблоков мощностью по 1 гигаватту. С марта она находится под охраной российских военных. В МИД РФ подчеркивали, что этот шаг является оправданным во избежание предотвращения утечек ядерных и радиоактивных материалов. Украинские военные продолжают регулярно обстреливать Энергодар и прилегающую к городу территорию Запорожской АЭС.
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в мире, энергодар, рафаэль гросси, магатэ, запорожская аэс, государственная корпорация по атомной энергии "росатом"
Специальная военная операция на Украине, В мире, Энергодар, Рафаэль Гросси, МАГАТЭ, Запорожская АЭС, Государственная корпорация по атомной энергии "Росатом"
15:24 02.09.2022 (обновлено: 15:26 02.09.2022)
 
Жители Энергодара смогли выспаться без обстрелов после приезда МАГАТЭ

Представитель Росэнергоатома: жители Энергодара смогли выспаться после приезда МАГАТЭ

© РИА Новости / Константин Михальчевский / Перейти в медиабанкРаботники на территории Запорожской атомной электростанции
Работники на территории Запорожской атомной электростанции - РИА Новости, 1920, 02.09.2022
© РИА Новости / Константин Михальчевский
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Работники на территории Запорожской атомной электростанции. Архивное фото
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ЭНЕРГОДАР, 2 сен – РИА Новости. Жители Энергодара в Запорожской области после приезда миссии МАГАТЭ на Запорожскую АЭС впервые за долгое время смогли выспаться без обстрелов, сказал журналистам представитель Росэнергоатома.
"С учетом глубокой психической патологии (отдающих приказы на обстрелы с украинской стороны – ред.), ждать можно все что угодно. Но, слава Богу, на данный момент все успокоилось. Сегодня едва ли не первая ночь за очень-очень долгий период, когда, я думаю, все выспались спокойно и проснулись без приключений", - сказал он.
Миссия МАГАТЭ во главе с гендиректором агентства Рафаэлем Гросси прибыла на Запорожскую АЭС в четверг. Гросси после ознакомления с ситуацией в тот же день покинул станцию, а шесть сотрудников, которые специализируются на вопросах гарантий и ядерной безопасности, остались на объекте на несколько дней.
Запорожская АЭС расположена на левом берегу Днепра рядом с городом Энергодар. Это самая крупная по числу блоков и установленной мощности АЭС в Европе – на станции насчитывается шесть энергоблоков мощностью по 1 гигаватту. С марта она находится под охраной российских военных. В МИД РФ подчеркивали, что этот шаг является оправданным во избежание предотвращения утечек ядерных и радиоактивных материалов. Украинские военные продолжают регулярно обстреливать Энергодар и прилегающую к городу территорию Запорожской АЭС.
Делегаты Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ) на территории Запорожской атомной электростанции - РИА Новости, 1920, 01.09.2022
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Специальная военная операция на УкраинеВ миреЭнергодарРафаэль ГроссиМАГАТЭЗапорожская АЭСГосударственная корпорация по атомной энергии "Росатом"
 
 
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