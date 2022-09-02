09:36 02.09.2022 (обновлено: 09:37 02.09.2022)
ВСУ нанесли три удара по Энергодару во время пребывания миссии МАГАТЭ
Глава Энергодара Волга: ВСУ нанесли три удара по Энергодару, пока там была миссия МАГАТЭ
© РИА Новости / Константин Михальчевский / Перейти в медиабанкАвтомобиль делегатов Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ) на территории Запорожской атомной электростанции в Энергодаре
Автомобиль делегатов Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ) на территории Запорожской атомной электростанции в Энергодаре
СИМФЕРОПОЛЬ, 2 сен – РИА Новости. Три артиллерийских удара были нанесены украинскими войсками по Энергодару вечером во время пребывания сотрудников МАГАТЭ в городе, сообщил глава администрации города Александр Волга.
"Уже вечером, после отъезда миссии с АЭС, но сотрудники миссии остались у нас в городе, находились здесь, все слышали и видели, было нанесено еще три удара по территории города - это детский парк, потом музыкальная школа, был поврежден фасад, выбиты окна и дверь. И еще один - это центр города - парковая зона", - сказал Волга в эфире "России 24".
Миссия МАГАТЭ во главе с главой агентства Рафаэлем Гросси в четверг прибыла на Запорожскую АЭС. Глава делегации "Росатома" и сотрудники ЗАЭС провели по ее территории делегацию МАГАТЭ и показали участки станции, пострадавшие при обстрелах украинских войск.