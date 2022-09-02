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ВСУ нанесли три удара по Энергодару во время пребывания миссии МАГАТЭ

ВСУ нанесли три удара по Энергодару во время пребывания миссии МАГАТЭ - РИА Новости, 02.09.2022

ВСУ нанесли три удара по Энергодару во время пребывания миссии МАГАТЭ

Три артиллерийских удара были нанесены украинскими войсками по Энергодару вечером во время пребывания сотрудников МАГАТЭ в городе, сообщил глава администрации... РИА Новости, 02.09.2022

2022-09-02T09:36

2022-09-02T09:36

2022-09-02T09:37

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СИМФЕРОПОЛЬ, 2 сен – РИА Новости. Три артиллерийских удара были нанесены украинскими войсками по Энергодару вечером во время пребывания сотрудников МАГАТЭ в городе, сообщил глава администрации города Александр Волга."Уже вечером, после отъезда миссии с АЭС, но сотрудники миссии остались у нас в городе, находились здесь, все слышали и видели, было нанесено еще три удара по территории города - это детский парк, потом музыкальная школа, был поврежден фасад, выбиты окна и дверь. И еще один - это центр города - парковая зона", - сказал Волга в эфире "России 24".Миссия МАГАТЭ во главе с главой агентства Рафаэлем Гросси в четверг прибыла на Запорожскую АЭС. Глава делегации "Росатома" и сотрудники ЗАЭС провели по ее территории делегацию МАГАТЭ и показали участки станции, пострадавшие при обстрелах украинских войск.

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

в мире, запорожская аэс, магатэ, рафаэль гросси, энергодар, запорожская область