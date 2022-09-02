Рейтинг@Mail.ru
ВСУ нанесли три удара по Энергодару во время пребывания миссии МАГАТЭ - РИА Новости, 02.09.2022
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
https://ria.ru/20220902/energodar-1813914280.html
ВСУ нанесли три удара по Энергодару во время пребывания миссии МАГАТЭ
ВСУ нанесли три удара по Энергодару во время пребывания миссии МАГАТЭ - РИА Новости, 02.09.2022
ВСУ нанесли три удара по Энергодару во время пребывания миссии МАГАТЭ
Три артиллерийских удара были нанесены украинскими войсками по Энергодару вечером во время пребывания сотрудников МАГАТЭ в городе, сообщил глава администрации... РИА Новости, 02.09.2022
2022-09-02T09:36
2022-09-02T09:37
специальная военная операция на украине
в мире
запорожская аэс
магатэ
рафаэль гросси
энергодар
запорожская область
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/09/01/1813827942_0:301:3105:2048_1920x0_80_0_0_d65728764a8ca59634af2cb73b71cf8e.jpg
СИМФЕРОПОЛЬ, 2 сен – РИА Новости. Три артиллерийских удара были нанесены украинскими войсками по Энергодару вечером во время пребывания сотрудников МАГАТЭ в городе, сообщил глава администрации города Александр Волга."Уже вечером, после отъезда миссии с АЭС, но сотрудники миссии остались у нас в городе, находились здесь, все слышали и видели, было нанесено еще три удара по территории города - это детский парк, потом музыкальная школа, был поврежден фасад, выбиты окна и дверь. И еще один - это центр города - парковая зона", - сказал Волга в эфире "России 24".Миссия МАГАТЭ во главе с главой агентства Рафаэлем Гросси в четверг прибыла на Запорожскую АЭС. Глава делегации "Росатома" и сотрудники ЗАЭС провели по ее территории делегацию МАГАТЭ и показали участки станции, пострадавшие при обстрелах украинских войск.
энергодар
запорожская область
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2022
Ольга Фомченкова
Ольга Фомченкова
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/09/01/1813827942_374:0:3105:2048_1920x0_80_0_0_f2c56f206babf82ddbd7f3eb2cdefddf.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, запорожская аэс, магатэ, рафаэль гросси, энергодар, запорожская область
Специальная военная операция на Украине, В мире, Запорожская АЭС, МАГАТЭ, Рафаэль Гросси, Энергодар, Запорожская область
09:36 02.09.2022 (обновлено: 09:37 02.09.2022)
 
ВСУ нанесли три удара по Энергодару во время пребывания миссии МАГАТЭ

Глава Энергодара Волга: ВСУ нанесли три удара по Энергодару, пока там была миссия МАГАТЭ

© РИА Новости / Константин Михальчевский / Перейти в медиабанкАвтомобиль делегатов Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ) на территории Запорожской атомной электростанции в Энергодаре
Автомобиль делегатов Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ) на территории Запорожской атомной электростанции в Энергодаре - РИА Новости, 1920, 02.09.2022
© РИА Новости / Константин Михальчевский
Перейти в медиабанк
Автомобиль делегатов Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ) на территории Запорожской атомной электростанции в Энергодаре
Читать ria.ru в
СИМФЕРОПОЛЬ, 2 сен – РИА Новости. Три артиллерийских удара были нанесены украинскими войсками по Энергодару вечером во время пребывания сотрудников МАГАТЭ в городе, сообщил глава администрации города Александр Волга.
"Уже вечером, после отъезда миссии с АЭС, но сотрудники миссии остались у нас в городе, находились здесь, все слышали и видели, было нанесено еще три удара по территории города - это детский парк, потом музыкальная школа, был поврежден фасад, выбиты окна и дверь. И еще один - это центр города - парковая зона", - сказал Волга в эфире "России 24".
Миссия МАГАТЭ во главе с главой агентства Рафаэлем Гросси в четверг прибыла на Запорожскую АЭС. Глава делегации "Росатома" и сотрудники ЗАЭС провели по ее территории делегацию МАГАТЭ и показали участки станции, пострадавшие при обстрелах украинских войск.
Запорожская атомная электростанция
26 августа, 18:46Инфографика
Запорожская атомная электростанция
Инфографика
Посмотреть
 
Специальная военная операция на УкраинеВ миреЗапорожская АЭСМАГАТЭРафаэль ГроссиЭнергодарЗапорожская область
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2018.1 Beta 
© 2022 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала