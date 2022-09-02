https://ria.ru/20220902/donbass-1813970449.html
В Донецке точно знают принадлежность Донбасса, заявил Пушилин
В Донецке точно знают принадлежность Донбасса, заявил Пушилин - РИА Новости, 02.09.2022
В Донецке точно знают принадлежность Донбасса, заявил Пушилин
В Донецке точно знают, что Донбасс - это Россия, заявил глава ДНР Денис Пушилин в эфире федерального просветительского марафона "Знание". РИА Новости, 02.09.2022
2022-09-02T12:17
2022-09-02T12:17
2022-09-02T12:17
в мире
донбасс
донецкая народная республика
луганская народная республика
денис пушилин
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ситуация в днр и лнр
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ДОНЕЦК, 2 сен - РИА Новости. В Донецке точно знают, что Донбасс - это Россия, заявил глава ДНР Денис Пушилин в эфире федерального просветительского марафона "Знание"."Мы в Донецке точно знаем, что Донбасс не просто вместе с Россией, а Донбасс и есть Россия", - приводит слова Пушилина Telegram-канал мининформации ДНР.Россия в феврале признала Донецкую и Луганскую народные республики, обе они выразили желание войти в состав РФ. Спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко заявляла, что СФ рассмотрит обращения ДНР и ЛНР о вхождении в состав России после проведения соответствующих референдумов.
https://ria.ru/20220826/referendumy-1812434907.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
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В мире, Донбасс, Донецкая Народная Республика, Луганская Народная Республика, Денис Пушилин, Россия, Ситуация в ДНР и ЛНР, Признание ДНР и ЛНР в России
В Донецке точно знают принадлежность Донбасса, заявил Пушилин
Глава ДНР Пушилин: в Донецке точно знают, что Донбасс — это Россия