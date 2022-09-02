https://ria.ru/20220902/donbass-1813970449.html

В Донецке точно знают принадлежность Донбасса, заявил Пушилин

В Донецке точно знают принадлежность Донбасса, заявил Пушилин - РИА Новости, 02.09.2022

В Донецке точно знают принадлежность Донбасса, заявил Пушилин

В Донецке точно знают, что Донбасс - это Россия, заявил глава ДНР Денис Пушилин в эфире федерального просветительского марафона "Знание". РИА Новости, 02.09.2022

2022-09-02T12:17

2022-09-02T12:17

2022-09-02T12:17

в мире

донбасс

донецкая народная республика

луганская народная республика

денис пушилин

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ситуация в днр и лнр

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ДОНЕЦК, 2 сен - РИА Новости. В Донецке точно знают, что Донбасс - это Россия, заявил глава ДНР Денис Пушилин в эфире федерального просветительского марафона "Знание"."Мы в Донецке точно знаем, что Донбасс не просто вместе с Россией, а Донбасс и есть Россия", - приводит слова Пушилина Telegram-канал мининформации ДНР.Россия в феврале признала Донецкую и Луганскую народные республики, обе они выразили желание войти в состав РФ. Спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко заявляла, что СФ рассмотрит обращения ДНР и ЛНР о вхождении в состав России после проведения соответствующих референдумов.

https://ria.ru/20220826/referendumy-1812434907.html

донбасс

донецкая народная республика

луганская народная республика

россия

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Кирилл Волков

Кирилл Волков

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Кирилл Волков

в мире, донбасс, донецкая народная республика, луганская народная республика, денис пушилин, россия, ситуация в днр и лнр, признание днр и лнр в россии