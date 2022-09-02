Рейтинг@Mail.ru
В Донецке точно знают принадлежность Донбасса, заявил Пушилин - РИА Новости, 02.09.2022
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ria.ru/20220902/donbass-1813970449.html
В Донецке точно знают принадлежность Донбасса, заявил Пушилин
В Донецке точно знают принадлежность Донбасса, заявил Пушилин - РИА Новости, 02.09.2022
В Донецке точно знают принадлежность Донбасса, заявил Пушилин
В Донецке точно знают, что Донбасс - это Россия, заявил глава ДНР Денис Пушилин в эфире федерального просветительского марафона "Знание". РИА Новости, 02.09.2022
2022-09-02T12:17
2022-09-02T12:17
в мире
донбасс
донецкая народная республика
луганская народная республика
денис пушилин
россия
ситуация в днр и лнр
признание днр и лнр в россии
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/06/18/1797989072_848:257:3073:1508_1920x0_80_0_0_a97391307d95e330ef141ed19be53741.jpg
ДОНЕЦК, 2 сен - РИА Новости. В Донецке точно знают, что Донбасс - это Россия, заявил глава ДНР Денис Пушилин в эфире федерального просветительского марафона "Знание"."Мы в Донецке точно знаем, что Донбасс не просто вместе с Россией, а Донбасс и есть Россия", - приводит слова Пушилина Telegram-канал мининформации ДНР.Россия в феврале признала Донецкую и Луганскую народные республики, обе они выразили желание войти в состав РФ. Спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко заявляла, что СФ рассмотрит обращения ДНР и ЛНР о вхождении в состав России после проведения соответствующих референдумов.
https://ria.ru/20220826/referendumy-1812434907.html
донбасс
донецкая народная республика
луганская народная республика
россия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2022
Кирилл Волков
Кирилл Волков
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/06/18/1797989072_564:166:3073:2048_1920x0_80_0_0_517814f2838e2abc919d6ba670abfa79.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, донбасс, донецкая народная республика, луганская народная республика, денис пушилин, россия, ситуация в днр и лнр, признание днр и лнр в россии
В мире, Донбасс, Донецкая Народная Республика, Луганская Народная Республика, Денис Пушилин, Россия, Ситуация в ДНР и ЛНР, Признание ДНР и ЛНР в России
12:17 02.09.2022
 
В Донецке точно знают принадлежность Донбасса, заявил Пушилин

Глава ДНР Пушилин: в Донецке точно знают, что Донбасс — это Россия

© РИА Новости / Сергей Аверин / Перейти в медиабанкБаннер в Донецке
Баннер в Донецке - РИА Новости, 1920, 02.09.2022
© РИА Новости / Сергей Аверин
Перейти в медиабанк
Баннер в Донецке. Архивное фото
Читать ria.ru в
ДОНЕЦК, 2 сен - РИА Новости. В Донецке точно знают, что Донбасс - это Россия, заявил глава ДНР Денис Пушилин в эфире федерального просветительского марафона "Знание".
"Мы в Донецке точно знаем, что Донбасс не просто вместе с Россией, а Донбасс и есть Россия", - приводит слова Пушилина Telegram-канал мининформации ДНР.
Россия в феврале признала Донецкую и Луганскую народные республики, обе они выразили желание войти в состав РФ. Спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко заявляла, что СФ рассмотрит обращения ДНР и ЛНР о вхождении в состав России после проведения соответствующих референдумов.
Зампред Совбеза РФ Дмитрий Медведев - РИА Новости, 1920, 26.08.2022
26 августа, 21:51
Медведев оценил перспективы присоединения республик Донбасса к России
 
В миреДонбассДонецкая Народная РеспубликаЛуганская Народная РеспубликаДенис ПушилинРоссияСитуация в ДНР и ЛНРПризнание ДНР и ЛНР в России
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2018.1 Beta 
© 2022 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала