https://ria.ru/20220902/dolina-1814052338.html
Долина пожаловалась на проблемы с репертуаром у артистов
Долина пожаловалась на проблемы с репертуаром у артистов - РИА Новости, 02.09.2022
Долина пожаловалась на проблемы с репертуаром у артистов
Народная артистка России и заведующая кафедрой Московского государственного института культуры Лариса Долина заявила, что в стране существует "репертуарный... РИА Новости, 02.09.2022
2022-09-02T15:57
2022-09-02T15:57
2022-09-02T15:57
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шоу-бизнес
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МОСКВА, 2 сен - РИА Новости. Народная артистка России и заведующая кафедрой Московского государственного института культуры Лариса Долина заявила, что в стране существует "репертуарный голод" из-за отсутствия авторов.По словам артистки, в советское время проблем с репертуаром не было.Она пояснила, что на кафедре нет своих авторов, поэтому поступающим приходится изучать материал YouTube и учиться на уже существующих песнях. На экзамен часто приносят авторский материал, но, по словам певицы, за семь лет заведования кафедрой она не слышала ни одной "приличной" авторской песни: "Голод совершенный".Певица Ольга Кормухина присоединилась к словам Долиной, добавив, что невозможно научить вокалиста работать с материалом, который уже кто-то спел.Ранее Долина вместе с другими российскими артистами объявила о создании музыкальной ассоциации на фоне "отмены" русской культуры на Западе. Организация займется поддержкой талантливой молодежи.
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
знаменитости, лариса долина, ольга кормухина, шоу-бизнес
Шоубиз, Знаменитости, Лариса Долина, Ольга Кормухина, Шоу-бизнес
Долина пожаловалась на проблемы с репертуаром у артистов
Лариса Долина пожаловалась на проблемы с репертуаром у артистов и отсутствие авторов
МОСКВА, 2 сен - РИА Новости. Народная артистка России и заведующая кафедрой Московского государственного института культуры Лариса Долина заявила, что в стране существует "репертуарный голод" из-за отсутствия авторов.
По словам артистки, в советское время проблем с репертуаром не было.
"Сегодня ситуация резко поменялась, сегодня мы испытываем, правда, голод, особенно наши студенты… Для того, чтобы научить правильно петь студента, мы экзаменуем их", – отметила Долина на пресс-конференции.
Она пояснила, что на кафедре нет своих авторов, поэтому поступающим приходится изучать материал YouTube и учиться на уже существующих песнях.
"И, обращаясь к этому материалу, нам очень много приходится исправлять. Во-первых, неправильная подача музыкального материала, во-вторых, исковерканный русский язык", – рассказала Долина.
На экзамен часто приносят авторский материал, но, по словам певицы, за семь лет заведования кафедрой она не слышала ни одной "приличной" авторской песни: "Голод совершенный".
Певица Ольга Кормухина присоединилась к словам Долиной, добавив, что невозможно научить вокалиста работать с материалом, который уже кто-то спел.
Ранее Долина вместе с другими российскими артистами объявила о создании музыкальной ассоциации на фоне "отмены" русской культуры на Западе. Организация займется
поддержкой талантливой молодежи.