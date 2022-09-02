Рейтинг@Mail.ru
Долина пожаловалась на проблемы с репертуаром у артистов - РИА Новости, 02.09.2022
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Шапка спецпроекта Шоубиз 1 - РИА Новости, 1920
Шоубиз
https://ria.ru/20220902/dolina-1814052338.html
Долина пожаловалась на проблемы с репертуаром у артистов
Долина пожаловалась на проблемы с репертуаром у артистов - РИА Новости, 02.09.2022
Долина пожаловалась на проблемы с репертуаром у артистов
Народная артистка России и заведующая кафедрой Московского государственного института культуры Лариса Долина заявила, что в стране существует "репертуарный... РИА Новости, 02.09.2022
2022-09-02T15:57
2022-09-02T15:57
шоубиз
знаменитости
лариса долина
ольга кормухина
шоу-бизнес
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/02/16/1774370460_0:496:2048:1648_1920x0_80_0_0_eba8ce8bc0c75a792363c9abff40b94c.jpg
МОСКВА, 2 сен - РИА Новости. Народная артистка России и заведующая кафедрой Московского государственного института культуры Лариса Долина заявила, что в стране существует "репертуарный голод" из-за отсутствия авторов.По словам артистки, в советское время проблем с репертуаром не было.Она пояснила, что на кафедре нет своих авторов, поэтому поступающим приходится изучать материал YouTube и учиться на уже существующих песнях. На экзамен часто приносят авторский материал, но, по словам певицы, за семь лет заведования кафедрой она не слышала ни одной "приличной" авторской песни: "Голод совершенный".Певица Ольга Кормухина присоединилась к словам Долиной, добавив, что невозможно научить вокалиста работать с материалом, который уже кто-то спел.Ранее Долина вместе с другими российскими артистами объявила о создании музыкальной ассоциации на фоне "отмены" русской культуры на Западе. Организация займется поддержкой талантливой молодежи.
https://ria.ru/20220901/shufutinskiy-1813788512.html
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2022
Жанна Старицына
Жанна Старицына
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/02/16/1774370460_0:304:2048:1840_1920x0_80_0_0_ebe3bfd8ff11c1e78ac74a615d431d63.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
знаменитости, лариса долина, ольга кормухина, шоу-бизнес
Шоубиз, Знаменитости, Лариса Долина, Ольга Кормухина, Шоу-бизнес
15:57 02.09.2022
 
Долина пожаловалась на проблемы с репертуаром у артистов

Лариса Долина пожаловалась на проблемы с репертуаром у артистов и отсутствие авторов

© Пресс-служба МУЗ-ТВНародная артистка России Лариса Долина
Народная артистка России Лариса Долина
© Пресс-служба МУЗ-ТВ
Читать ria.ru в
МОСКВА, 2 сен - РИА Новости. Народная артистка России и заведующая кафедрой Московского государственного института культуры Лариса Долина заявила, что в стране существует "репертуарный голод" из-за отсутствия авторов.
По словам артистки, в советское время проблем с репертуаром не было.

"Сегодня ситуация резко поменялась, сегодня мы испытываем, правда, голод, особенно наши студенты… Для того, чтобы научить правильно петь студента, мы экзаменуем их", – отметила Долина на пресс-конференции.

Она пояснила, что на кафедре нет своих авторов, поэтому поступающим приходится изучать материал YouTube и учиться на уже существующих песнях.

"И, обращаясь к этому материалу, нам очень много приходится исправлять. Во-первых, неправильная подача музыкального материала, во-вторых, исковерканный русский язык", – рассказала Долина.

На экзамен часто приносят авторский материал, но, по словам певицы, за семь лет заведования кафедрой она не слышала ни одной "приличной" авторской песни: "Голод совершенный".
Певица Ольга Кормухина присоединилась к словам Долиной, добавив, что невозможно научить вокалиста работать с материалом, который уже кто-то спел.
Ранее Долина вместе с другими российскими артистами объявила о создании музыкальной ассоциации на фоне "отмены" русской культуры на Западе. Организация займется поддержкой талантливой молодежи.
Певец Михаил Шуфутинский - РИА Новости, 1920, 01.09.2022
1 сентября, 17:00Шоубиз
Шуфутинский раскрыл заработки за песню "3 сентября"
 
ШоубизЗнаменитостиЛариса ДолинаОльга КормухинаШоу-бизнес
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2018.1 Beta 
© 2022 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала