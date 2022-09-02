https://ria.ru/20220902/dolina-1814052338.html

Долина пожаловалась на проблемы с репертуаром у артистов

Долина пожаловалась на проблемы с репертуаром у артистов - РИА Новости, 02.09.2022

Долина пожаловалась на проблемы с репертуаром у артистов

Народная артистка России и заведующая кафедрой Московского государственного института культуры Лариса Долина заявила, что в стране существует "репертуарный... РИА Новости, 02.09.2022

2022-09-02T15:57

2022-09-02T15:57

2022-09-02T15:57

шоубиз

знаменитости

лариса долина

ольга кормухина

шоу-бизнес

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МОСКВА, 2 сен - РИА Новости. Народная артистка России и заведующая кафедрой Московского государственного института культуры Лариса Долина заявила, что в стране существует "репертуарный голод" из-за отсутствия авторов.По словам артистки, в советское время проблем с репертуаром не было.Она пояснила, что на кафедре нет своих авторов, поэтому поступающим приходится изучать материал YouTube и учиться на уже существующих песнях. На экзамен часто приносят авторский материал, но, по словам певицы, за семь лет заведования кафедрой она не слышала ни одной "приличной" авторской песни: "Голод совершенный".Певица Ольга Кормухина присоединилась к словам Долиной, добавив, что невозможно научить вокалиста работать с материалом, который уже кто-то спел.Ранее Долина вместе с другими российскими артистами объявила о создании музыкальной ассоциации на фоне "отмены" русской культуры на Западе. Организация займется поддержкой талантливой молодежи.

https://ria.ru/20220901/shufutinskiy-1813788512.html

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Жанна Старицына

Жанна Старицына

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Жанна Старицына

знаменитости, лариса долина, ольга кормухина, шоу-бизнес