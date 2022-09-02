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Чекунков сообщил о планах "Авроры" запустить еще 75 льготных маршрутов - РИА Новости, 02.09.2022
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Чекунков сообщил о планах "Авроры" запустить еще 75 льготных маршрутов
Чекунков сообщил о планах "Авроры" запустить еще 75 льготных маршрутов - РИА Новости, 02.09.2022
Чекунков сообщил о планах "Авроры" запустить еще 75 льготных маршрутов
Единая дальневосточная авиакомпания "Аврора" планирует запустить еще 75 льготных социальных рейсов в ближайшие два года, сообщил глава Минвостокразвития Алексей РИА Новости, 02.09.2022
2022-09-02T04:35
2022-09-02T04:43
"аврора"
алексей чекунков
экономика
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МОСКВА, 2 сен – РИА Новости. Единая дальневосточная авиакомпания "Аврора" планирует запустить еще 75 льготных социальных рейсов в ближайшие два года, сообщил глава Минвостокразвития Алексей Чекунков в интервью РИА Новости."Аврора" планирует в следующие два года запустить 75 новых льготных социальных маршрутов", - сказал он.В июле Чекунков сообщил, что загруженность рейсов по новым маршрутам "Авроры" доходит до 90%. Тогда, по словам министра, компания "раскатывала" более 30 новых маршрутов.
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"аврора", алексей чекунков, экономика
"Аврора", Алексей Чекунков, Экономика
04:35 02.09.2022 (обновлено: 04:43 02.09.2022)
 
Чекунков сообщил о планах "Авроры" запустить еще 75 льготных маршрутов

Чекунков сообщил о планах "Авроры" запустить еще 75 льготных маршрутов в ближайшие 2 года

© РИА Новости / Александр Гальперин / Перейти в фотобанкМинистр Российской Федерации по развитию Дальнего Востока и Арктики Алексей Чекунков
Министр Российской Федерации по развитию Дальнего Востока и Арктики Алексей Чекунков - РИА Новости, 1920, 02.09.2022
© РИА Новости / Александр Гальперин
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Читать ria.ru в
МОСКВА, 2 сен – РИА Новости. Единая дальневосточная авиакомпания "Аврора" планирует запустить еще 75 льготных социальных рейсов в ближайшие два года, сообщил глава Минвостокразвития Алексей Чекунков в интервью РИА Новости.
"Аврора" планирует в следующие два года запустить 75 новых льготных социальных маршрутов", - сказал он.
В июле Чекунков сообщил, что загруженность рейсов по новым маршрутам "Авроры" доходит до 90%. Тогда, по словам министра, компания "раскатывала" более 30 новых маршрутов.
Восточный экономический форум - РИА Новости, 1920, 01.09.2022
Вчера, 06:38
Чекунков: на ВЭФ обсудят соглашения по проектам на Курилах
 
"Аврора"Алексей ЧекунковЭкономика
 
 
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