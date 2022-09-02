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Украинские военные оставили позиции возле Авдеевки и Опытного - РИА Новости, 02.09.2022
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Специальная военная операция на Украине
https://ria.ru/20220902/avdeevka-1814039190.html
Украинские военные оставили позиции возле Авдеевки и Опытного
Украинские военные оставили позиции возле Авдеевки и Опытного - РИА Новости, 02.09.2022
Украинские военные оставили позиции возле Авдеевки и Опытного
Личный состав подразделений украинской 110-й механизированной бригады, неся большие потери, отказался воевать и сбежал со своих позиций в ДНР, сообщило... РИА Новости, 02.09.2022
2022-09-02T15:09
2022-09-02T15:55
специальная военная операция на украине
донецкая народная республика
россия
в мире
авдеевка
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МОСКВА, 2 сен — РИА Новости. Личный состав подразделений украинской 110-й механизированной бригады, неся большие потери, отказался воевать и сбежал со своих позиций в ДНР, сообщило Министерство обороны."В связи с большими потерями личный состав подразделений 110-й механизированной бригады, занимавший позиции в районах населенных пунктов Авдеевка и Опытное Донецкой Народной Республики, отказался от выполнения боевых задач и оставил позиции", — указывается в сводке военного ведомства.Ранее министр обороны Сергей Шойгу, выступая на селекторном совещании, заявил, что российским войскам при поддержке сил ДНР и ЛНР удалось взломать оборону ВСУ в Донбассе за последние две недели. Отдельно он отметил взятие населенного пункта Пески, где располагалось большое количество войск противника.Глава военного ведомства также добавил, что за август удалось уничтожить 174 штаба управления бригадного и батальонного звеньев ВСУ и более 600 единиц тяжелого вооружения и артиллерийских систем — преимущественно западного производства.Россия с 24 февраля проводит военную спецоперацию по денацификации и демилитаризации Украины. Владимир Путин назвал ее конечной целью освобождение Донбасса и создание условий, гарантирующих безопасность самой России.
https://ria.ru/20220902/svo-1813890665.html
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донецкая народная республика
россия
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донецкая народная республика, россия, в мире, авдеевка
Специальная военная операция на Украине, Донецкая Народная Республика, Россия, В мире, Авдеевка
15:09 02.09.2022 (обновлено: 15:55 02.09.2022)
 
Украинские военные оставили позиции возле Авдеевки и Опытного

Минобороны: ВСУ из-за больших потерь оставили позиции возле Авдеевки и Опытного

© AFP 2022 / Anatolii StepanovУкраинский военнослужащий на позициях в районе Авдеевки
Украинский военнослужащий на позициях в районе Авдеевки - РИА Новости, 1920, 02.09.2022
© AFP 2022 / Anatolii Stepanov
Украинский военнослужащий на позициях в районе Авдеевки
Читать ria.ru в
МОСКВА, 2 сен — РИА Новости. Личный состав подразделений украинской 110-й механизированной бригады, неся большие потери, отказался воевать и сбежал со своих позиций в ДНР, сообщило Министерство обороны.
"В связи с большими потерями личный состав подразделений 110-й механизированной бригады, занимавший позиции в районах населенных пунктов Авдеевка и Опытное Донецкой Народной Республики, отказался от выполнения боевых задач и оставил позиции", — указывается в сводке военного ведомства.
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Ранее министр обороны Сергей Шойгу, выступая на селекторном совещании, заявил, что российским войскам при поддержке сил ДНР и ЛНР удалось взломать оборону ВСУ в Донбассе за последние две недели. Отдельно он отметил взятие населенного пункта Пески, где располагалось большое количество войск противника.
Глава военного ведомства также добавил, что за август удалось уничтожить 174 штаба управления бригадного и батальонного звеньев ВСУ и более 600 единиц тяжелого вооружения и артиллерийских систем — преимущественно западного производства.
Россия с 24 февраля проводит военную спецоперацию по денацификации и демилитаризации Украины. Владимир Путин назвал ее конечной целью освобождение Донбасса и создание условий, гарантирующих безопасность самой России.
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Специальная военная операция на УкраинеДонецкая Народная РеспубликаРоссияВ миреАвдеевка
 
 
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