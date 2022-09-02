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Шойгу подвел итоги форума "Армия-2022" - РИА Новости, 02.09.2022
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Шойгу подвел итоги форума "Армия-2022"
Шойгу подвел итоги форума "Армия-2022" - РИА Новости, 02.09.2022
Шойгу подвел итоги форума "Армия-2022"
По итогам форума "Армия-2022" портфель ВТС России увеличился почти на 600 миллионов долларов и 1,7 миллиарда рублей, заявил в пятницу в ходе коллегии Минобороны РИА Новости, 02.09.2022
2022-09-02T12:28
2022-09-02T12:28
безопасность
форум "армия-2022"
кубинка
сергей шойгу
вооруженные силы украины
министерство обороны рф (минобороны рф)
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МОСКВА, 2 сен - РИА Новости. По итогам форума "Армия-2022" портфель ВТС России увеличился почти на 600 миллионов долларов и 1,7 миллиарда рублей, заявил в пятницу в ходе коллегии Минобороны РФ глава военного ведомства, генерал армии Сергей Шойгу.Форум проходил с 15 по 21 августа в подмосковной Кубинке."Заключено 36 государственных контрактов с предприятиями оборонно-промышленного комплекса на сумму, превышающую 525 миллиардов рублей. В рамках международного военно-технического сотрудничества портфель заказов составил 592 миллиона 650 тысяч долларов и 1 миллиард 770 миллионов рублей. За неделю выставочные площадки посетило почти два миллиона человек", - сказал Шойгу, подводя итоги работы "Армии-2022".
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безопасность, форум "армия-2022", кубинка, сергей шойгу, вооруженные силы украины, министерство обороны рф (минобороны рф)
Безопасность, Форум "Армия-2022", Кубинка, Сергей Шойгу, Вооруженные силы Украины, Министерство обороны РФ (Минобороны РФ)
12:28 02.09.2022
 
Шойгу подвел итоги форума "Армия-2022"

Шойгу: портфель экспортных заказов по итогам "Армии-2022" вырос на 600 миллионов долларов

© РИА Новости / Евгений Одиноков / Перейти в медиабанкРоссийский многофункциональный истребитель пятого поколения Су-57 на выставке вооружений в рамках форума "Армия-2022"
Российский многофункциональный истребитель пятого поколения Су-57 на выставке вооружений в рамках форума Армия-2022 - РИА Новости, 1920, 02.09.2022
© РИА Новости / Евгений Одиноков
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Российский многофункциональный истребитель пятого поколения Су-57 на выставке вооружений в рамках форума "Армия-2022". Архивное фото
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МОСКВА, 2 сен - РИА Новости. По итогам форума "Армия-2022" портфель ВТС России увеличился почти на 600 миллионов долларов и 1,7 миллиарда рублей, заявил в пятницу в ходе коллегии Минобороны РФ глава военного ведомства, генерал армии Сергей Шойгу.
Форум проходил с 15 по 21 августа в подмосковной Кубинке.
"Заключено 36 государственных контрактов с предприятиями оборонно-промышленного комплекса на сумму, превышающую 525 миллиардов рублей. В рамках международного военно-технического сотрудничества портфель заказов составил 592 миллиона 650 тысяч долларов и 1 миллиард 770 миллионов рублей. За неделю выставочные площадки посетило почти два миллиона человек", - сказал Шойгу, подводя итоги работы "Армии-2022".
На выставке в рамках Международного военно-технического форума Армия-2022 в Конгрессно-выставочном центре Патриот - РИА Новости, 1920, 15.08.2022
15 августа, 16:21
Россия заключила оружейные контракты на сумму 16 миллиардов долларов
 
БезопасностьФорум "Армия-2022"КубинкаСергей ШойгуВооруженные силы УкраиныМинистерство обороны РФ (Минобороны РФ)
 
 
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