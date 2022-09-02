https://ria.ru/20220902/armiya-1813976300.html

Шойгу подвел итоги форума "Армия-2022"

Шойгу подвел итоги форума "Армия-2022" - РИА Новости, 02.09.2022

Шойгу подвел итоги форума "Армия-2022"

По итогам форума "Армия-2022" портфель ВТС России увеличился почти на 600 миллионов долларов и 1,7 миллиарда рублей, заявил в пятницу в ходе коллегии Минобороны РИА Новости, 02.09.2022

2022-09-02T12:28

2022-09-02T12:28

2022-09-02T12:28

безопасность

форум "армия-2022"

кубинка

сергей шойгу

вооруженные силы украины

министерство обороны рф (минобороны рф)

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МОСКВА, 2 сен - РИА Новости. По итогам форума "Армия-2022" портфель ВТС России увеличился почти на 600 миллионов долларов и 1,7 миллиарда рублей, заявил в пятницу в ходе коллегии Минобороны РФ глава военного ведомства, генерал армии Сергей Шойгу.Форум проходил с 15 по 21 августа в подмосковной Кубинке."Заключено 36 государственных контрактов с предприятиями оборонно-промышленного комплекса на сумму, превышающую 525 миллиардов рублей. В рамках международного военно-технического сотрудничества портфель заказов составил 592 миллиона 650 тысяч долларов и 1 миллиард 770 миллионов рублей. За неделю выставочные площадки посетило почти два миллиона человек", - сказал Шойгу, подводя итоги работы "Армии-2022".

https://ria.ru/20220815/kontrakty-1809767928.html

кубинка

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Ольга Фомченкова

безопасность, форум "армия-2022", кубинка, сергей шойгу, вооруженные силы украины, министерство обороны рф (минобороны рф)