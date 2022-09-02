Рейтинг@Mail.ru
Шойгу заявил, что вооруженные силы полностью комплектуются профессионалами - РИА Новости, 02.09.2022
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ria.ru/20220902/armiya-1813970573.html
Шойгу заявил, что вооруженные силы полностью комплектуются профессионалами
Шойгу заявил, что вооруженные силы полностью комплектуются профессионалами - РИА Новости, 02.09.2022
Шойгу заявил, что вооруженные силы полностью комплектуются профессионалами
Действующая система подготовки кадров ВС РФ позволяет полностью комплектовать армию профессионалами, заявил в пятницу министр обороны РФ Сергей Шойгу. РИА Новости, 02.09.2022
2022-09-02T12:17
2022-09-02T12:17
безопасность
вооруженные силы рф
сергей шойгу
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/05/11/1789014883_0:0:3198:1800_1920x0_80_0_0_3697ba3f9be9147979519e1c1fd63320.jpg
МОСКВА, 2 сен - РИА Новости. Действующая система подготовки кадров ВС РФ позволяет полностью комплектовать армию профессионалами, заявил в пятницу министр обороны РФ Сергей Шойгу."В завершение рассмотрим, как организованы встреча, размещение и ввод в строй офицеров – выпускников 2022 года, прибывающих в войска. Действующая система подготовки позволяет полностью комплектовать Вооружённые Силы профессиональными военными кадрами", - сказал Шойгу на тематическом селекторном совещании.Он уточнил, что все выпускники назначаются на должности в соответствии с полученным образованием. Также Шойгу сказал, что на селекторном совещании будет доложено, как обеспечивается адаптация выпускников на новых местах службы.Ранее в августе президент РФ Владимир Путин подписал указ об увеличении штатной численности Вооруженных сил РФ на 137 тысяч военнослужащих, их общее число составит 1 150 628 человек. Как заявляли РИА Новости известные военные эксперты Игорь Коротченко и Алексей Леонков, увеличение численности ВС РФ будет реализовано за счет большего набора контрактников и не приведет к увеличению призыва.
https://ria.ru/20220831/bundesver-1813544854.html
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2022
Ольга Фомченкова
Ольга Фомченкова
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/05/11/1789014883_467:0:3198:2048_1920x0_80_0_0_c09f441e64f8c6bce024c857585c0ca6.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
безопасность, вооруженные силы рф, сергей шойгу
Безопасность, Вооруженные силы РФ, Сергей Шойгу
12:17 02.09.2022
 
Шойгу заявил, что вооруженные силы полностью комплектуются профессионалами

Министр обороны Шойгу: российские вооруженные силы полностью комплектуются профессионалами

© РИА Новости / Алексей Куденко / Перейти в медиабанкВоеннослужащие ВС РФ
Военнослужащие ВС РФ - РИА Новости, 1920, 02.09.2022
© РИА Новости / Алексей Куденко
Перейти в медиабанк
Военнослужащие ВС РФ . Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 2 сен - РИА Новости. Действующая система подготовки кадров ВС РФ позволяет полностью комплектовать армию профессионалами, заявил в пятницу министр обороны РФ Сергей Шойгу.
"В завершение рассмотрим, как организованы встреча, размещение и ввод в строй офицеров – выпускников 2022 года, прибывающих в войска. Действующая система подготовки позволяет полностью комплектовать Вооружённые Силы профессиональными военными кадрами", - сказал Шойгу на тематическом селекторном совещании.
Он уточнил, что все выпускники назначаются на должности в соответствии с полученным образованием. Также Шойгу сказал, что на селекторном совещании будет доложено, как обеспечивается адаптация выпускников на новых местах службы.
Ранее в августе президент РФ Владимир Путин подписал указ об увеличении штатной численности Вооруженных сил РФ на 137 тысяч военнослужащих, их общее число составит 1 150 628 человек. Как заявляли РИА Новости известные военные эксперты Игорь Коротченко и Алексей Леонков, увеличение численности ВС РФ будет реализовано за счет большего набора контрактников и не приведет к увеличению призыва.
Самоходные артиллерийские установки 2С3 Акация - РИА Новости, 1920, 31.08.2022
31 августа, 18:57
В бундесвере заявили, что нельзя недооценивать военную мощь России
 
БезопасностьВооруженные силы РФСергей Шойгу
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2018.1 Beta 
© 2022 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала