https://ria.ru/20220902/armiya-1813970573.html
Шойгу заявил, что вооруженные силы полностью комплектуются профессионалами
Шойгу заявил, что вооруженные силы полностью комплектуются профессионалами - РИА Новости, 02.09.2022
Шойгу заявил, что вооруженные силы полностью комплектуются профессионалами
Действующая система подготовки кадров ВС РФ позволяет полностью комплектовать армию профессионалами, заявил в пятницу министр обороны РФ Сергей Шойгу. РИА Новости, 02.09.2022
2022-09-02T12:17
2022-09-02T12:17
2022-09-02T12:17
безопасность
вооруженные силы рф
сергей шойгу
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МОСКВА, 2 сен - РИА Новости. Действующая система подготовки кадров ВС РФ позволяет полностью комплектовать армию профессионалами, заявил в пятницу министр обороны РФ Сергей Шойгу."В завершение рассмотрим, как организованы встреча, размещение и ввод в строй офицеров – выпускников 2022 года, прибывающих в войска. Действующая система подготовки позволяет полностью комплектовать Вооружённые Силы профессиональными военными кадрами", - сказал Шойгу на тематическом селекторном совещании.Он уточнил, что все выпускники назначаются на должности в соответствии с полученным образованием. Также Шойгу сказал, что на селекторном совещании будет доложено, как обеспечивается адаптация выпускников на новых местах службы.Ранее в августе президент РФ Владимир Путин подписал указ об увеличении штатной численности Вооруженных сил РФ на 137 тысяч военнослужащих, их общее число составит 1 150 628 человек. Как заявляли РИА Новости известные военные эксперты Игорь Коротченко и Алексей Леонков, увеличение численности ВС РФ будет реализовано за счет большего набора контрактников и не приведет к увеличению призыва.
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
безопасность, вооруженные силы рф, сергей шойгу
Безопасность, Вооруженные силы РФ, Сергей Шойгу
Шойгу заявил, что вооруженные силы полностью комплектуются профессионалами
Министр обороны Шойгу: российские вооруженные силы полностью комплектуются профессионалами
МОСКВА, 2 сен - РИА Новости. Действующая система подготовки кадров ВС РФ позволяет полностью комплектовать армию профессионалами, заявил в пятницу министр обороны РФ Сергей Шойгу.
"В завершение рассмотрим, как организованы встреча, размещение и ввод в строй офицеров – выпускников 2022 года, прибывающих в войска. Действующая система подготовки позволяет полностью комплектовать Вооружённые Силы профессиональными военными кадрами", - сказал Шойгу на тематическом селекторном совещании.
Он уточнил, что все выпускники назначаются на должности в соответствии с полученным образованием. Также Шойгу сказал, что на селекторном совещании будет доложено, как обеспечивается адаптация выпускников на новых местах службы.
Ранее в августе президент РФ
Владимир Путин подписал указ об увеличении штатной численности Вооруженных сил РФ на 137 тысяч военнослужащих, их общее число составит 1 150 628 человек. Как заявляли РИА Новости известные военные эксперты Игорь Коротченко
и Алексей Леонков
, увеличение численности ВС РФ
будет реализовано за счет большего набора контрактников и не приведет к увеличению призыва.