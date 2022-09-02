https://ria.ru/20220902/armiya-1813970573.html

Шойгу заявил, что вооруженные силы полностью комплектуются профессионалами

Шойгу заявил, что вооруженные силы полностью комплектуются профессионалами - РИА Новости, 02.09.2022

Шойгу заявил, что вооруженные силы полностью комплектуются профессионалами

Действующая система подготовки кадров ВС РФ позволяет полностью комплектовать армию профессионалами, заявил в пятницу министр обороны РФ Сергей Шойгу. РИА Новости, 02.09.2022

2022-09-02T12:17

2022-09-02T12:17

2022-09-02T12:17

безопасность

вооруженные силы рф

сергей шойгу

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МОСКВА, 2 сен - РИА Новости. Действующая система подготовки кадров ВС РФ позволяет полностью комплектовать армию профессионалами, заявил в пятницу министр обороны РФ Сергей Шойгу."В завершение рассмотрим, как организованы встреча, размещение и ввод в строй офицеров – выпускников 2022 года, прибывающих в войска. Действующая система подготовки позволяет полностью комплектовать Вооружённые Силы профессиональными военными кадрами", - сказал Шойгу на тематическом селекторном совещании.Он уточнил, что все выпускники назначаются на должности в соответствии с полученным образованием. Также Шойгу сказал, что на селекторном совещании будет доложено, как обеспечивается адаптация выпускников на новых местах службы.Ранее в августе президент РФ Владимир Путин подписал указ об увеличении штатной численности Вооруженных сил РФ на 137 тысяч военнослужащих, их общее число составит 1 150 628 человек. Как заявляли РИА Новости известные военные эксперты Игорь Коротченко и Алексей Леонков, увеличение численности ВС РФ будет реализовано за счет большего набора контрактников и не приведет к увеличению призыва.

https://ria.ru/20220831/bundesver-1813544854.html

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Ольга Фомченкова

Ольга Фомченкова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

безопасность, вооруженные силы рф, сергей шойгу